AEX krabbelt op, rumoer op AvA Air France-KLM en wat brengt banencijfer VS?

De AEX-index gaat een hogere opening tegemoet, nadat Wall Street gisteravond de weg omhoog vond na een aarzelend begin.

Het verloop van de AEX vertoont gelijkenissen met de Echternachprocessie: twee stappen vooruit, een terug. Geen reden om u zorgen over te maken, volgens technisch analist Royce Tostrams. De terugval van gisteren valt binnen de uptrend: een fenomeen dat bekend staat als bullish pullbackcorrectie.

Er is vandaag weinig nieuws op de agenda: wat inkoopdata en het banenrapport van de Amerikaanse loonstrookjesverwerker ADP. Het échte spektakel komt donderdag, als de ECB een rentebesluit neemt. En vrijdag, als het Amerikaanse arbeidsmarktrapport verschijnt. Dat laatste cijfer is van grote invloed op het rentebeleid van de Federal Reserve.

Jaarvergadering Air France-KLM krijgt bezoekje Milieudefensie

Terug naar vandaag. Air France-KLM belegt de jaarvergadering. Wie erbij wil zijn, moet wel afreizen naar Parijs. Wie in élk geval acte de présence geeft - ja, ze zijn met de trein gegaan en niet met het vliegtuig - is een afvaardiging van Milieudefensie.

De milieuorganisatie eist dat Air France-KLM zich aan het Klimaatakkoord van Parijs houdt. Dat gebeurt nu niet, stelt Milieudefensie, met een onderzoeksrapport in de hand van de Breda University of Applied Sciences (BUas). Uit een doorrekening zou blijken dat de CO2-uitstoot van de luchtvaartmaatschappij tot 2030 tot 6% zal stijgen, in plaats van met 48% dalen, zoals het klimaatakkoord van Parijs voorschrijft.

De boosdoener is het grote aantal overstappers dat moet omvliegen en hierdoor veel meer CO2 uitstoot dan passagiers die directe vluchten nemen. KLM zou dit soort passagiers lokken met goedkope tickets. Meer dan 100 activistische aandeelhouders willen hierover kritische vragen stellen op de AVA.

Overwegend rode koersen in Azië

De beurzen in Azië liggen er verdeeld bij. Ook in China, waar de Hang Seng op winst staat, maar de beurs in Shanghai rood kleurt. Toch was er een opsteker. De Chinese inkoopmanagersindex voor de dienstensector, gemeten door Caixin, was harder gestegen dan verwacht, nadat eerder ook in de industrie een groeiversnelling werd waargenomen. De index voor de dienstensector kwam uit op 54, tegen 52,5 in april en een verwachte indexstand van 52,6. Het was het hoogste niveau sinds juli 2023 en de zeventiende stijging op rij. Een cijfer boven de 50 duidt op groei, een cijfer eronder op krimp.

Opmerkelijk genoeg wees de officiële meting van de overheid juist op een lager groeitempo. Dat beide cijfers fors afwijken is geen unicum. Dat komt omdat de meting net even anders is. Caixin kijkt vooral naar kleinere, particuliere bedrijven in het zuiden van China, terwijl de overheid zich vooral focust op grotere staatsgeleide bedrijven in het noorden van het land. Dat kan leiden tot verschillende uitslagen.

Deflatoire druk en de vastgoedcrisis vormen momenteel de grootste bedreigingen voor de Chinese economie. Beijing probeert met stimuleringsmaatregelen de economie uit het slop te trekken, maar het succes is wisselend.

Rente-angst vlamt op in Japan

In Japan was de inkoopmanagersindex voor de dienstensector wat gedaald, van 54,3 in april naar 53,8 in mei. Dit was wel beter dan de voorlopige meting en het huidige cijfer duidt nog steeds op groei.

Toch was de stemming op de Japanse beurs bedrukt. Dat heeft waarschijnlijk te maken met een flinke stijging van de lonen, die vannacht bekend is gemaakt. Dit wakkert de angst aan dat de centrale bank van Japan een strikt monetair beleid zal voeren, om te voorkomen dat de inflatie opflakkert. Dit kan ofwel door de rente te verhogen, ofwel door het mes te zetten in de terugkoop van obligaties.

Hier de standen van de belangrijkste indices op een rij, geklokt om 07:50 uur:

Nikkei 225: -1%

TOPIX (Japan): -1,5%

Shanghai Shenzhen CSI 300: -0,3%

Shanghai Composite index: -0,5%

Hang Seng (Hongkong): +0,5%

Kospi (Zuid-Korea): +1,3%

Aziatische techaandelen gaan als een speer

Ondanks de bedrukte stemming op de Aziatische beurzen, hebben de techaandelen aldaar niets te klagen:

Alibaba: +1,4%

Baidu: -0,3%

Prosus-deelneming Tencent: +1,4%

Samsung: +2,8%

TSMC: +1,8%

India: even $371 miljard beurswaarde door het putje

In India verdampte in één dag zo'n $371 miljard beurswaarde na een verrassende verkiezingsuitslag. Maandag zag het ernaar uit dat de Bharatiya Janata-partij van premier Narendra Modi een meerderheid zou halen in het parlement. Maar dat blijkt toch niet het geval. De partij heeft 240 van de 543 zetels binnengehaald, wat neerkomt op een verlies van 63 zetels. Nu de partij geen meerderheid meer heeft, zal een coalitie moeten worden gesmeed om Modi aan een derde termijn te helpen. Dat betekent compromissen sluiten.

De Sensex-index zag in één dag vrijwel de hele jaarwinst in rook opgaan. Ook de Nifty Fifty was bijna terug bij af. Hierna veerden de indexen weer een beetje op. Hieronder de Sensex:

Wall Street baant zich alsnog een weg omhoog

Wall Street was dinsdagmiddag met het verkeerde been uit bed gestapt, maar wist zich later redelijk te herpakken. Uiteindelijk eindigden de drie belangrijkste indices gebroederlijk in de plus:

S&P 500 +0,15% op 5.291,34 punten

Dow Jones-index: +0,4% op 38.711,29 punten

Nasdaq: +0,2% op 16.856,91 punten

Chipbedrijven trekken al de hele week de aandacht, vanwege de computerbeurs in Taipei (Computex), waar ze hun nieuwste foefjes aan de wereld laten zien. Eerder deze week had Nvidia al van zich laten horen. Gisteren stond Intel in de schijnwerpers. Het concern moet opboksen tegen Nvidia en AMD, die de hoofdrol in de AI-hype hebben opgeëist. Dat is niet eenvoudig. Maar CEO Pat Gelsinger waagde een dappere poging. Het concern presenteerde gisteren nieuwe (lees: krachtiger en minder energieverbruikende) AI-chips voor datacenters, die naar verwachting in het derde kwartaal worden geleverd. De koers van Intel daalde met 0,9%, maar die van Nvidia steeg met 1,2%.

Dat AI inmiddels serieuze omzet begint op te leveren bleek gisteravond weer. Na sluiting van Wall Street maakte Hewlett-Packard Enterprise (een afsplitsing van HP) bekend de outlook te verhogen, vanwege de sterke vraag naar AI-systemen. Dit leidde nabeurs tot een koerssprong van ruim 15%.

De oliesector stond onder druk vanwege de aanhoudende daling van de olieprijzen. De koers van Chevron daalde met 0,8%, Exxon Mobil verloor 1,6% en ConocoPhillips moest 1,4% prijsgeven. De Amerikaanse oliesector zit ook middenin een consolidatieslag, waarover u hier meer kunt lezen.

Lange rente blijft maar dalen

Ondertussen blijft de lange rente maar dalen. Dat gaat gelijk op met de verwachting dat de Federal Reserve de rente tóch vlak na de zomer gaat verlagen. Volgens de FedWatch Tool van CME Group wordt de kans hierop momenteel ingeprijsd op 65%. Dat was een week geleden nog zo'n 50%.



Het banenrapport van vrijdag wordt de lakmoesproef: als de arbeidsmarkt afzwakt, is de kans groter dat de Fed eerder aan de renteknop gaat draaien. Het banenrapport van ADP van vanmiddag kan mogelijk alvast een indicatie geven.

De indicatoren:

De Europese beurzen gaan een hogere opening tegemoet.

Overwegend rode koersen in Azië vannacht.

Bij de CBOE VIX-index (graadmeter van volatiliteit) is ietsje opgelopen naar 13,16.

De euro staat nagenoeg onveranderd op 1,0879 ten opzichte van de dollar.

De Amerikaanse tienjaarsrente noteert 4,34% en dat is maar liefst 23 basispunten lager dan vorige week. De Nederlandse doet 2,82% en dat is 6 basispunten minder dan een week geleden.

De goudprijs staat 0,4% in de plus op $2,336 per troy ounce.

De olieprijzen dalen verder, maar in een wat lager tempo. Voor een vat WTI betaalt u nu $73 (-0,2%) en een vaatje Brent-olie uit de Noordzee kost $77,40 (-0,1%).



De bitcoin heeft er zin in: de koers is met 0,8% opgelopen naar $71.145.

Nieuws, adviezen, shorts en agenda

IEX maakt ook elke ochtend een overzicht van het belangrijkste nieuws in de ochtendbladen. Het volledige nieuwsoverzicht vindt u hier.

De AFM meldt deze shorts. Den flink lijstje:

Hier ziet u de opbouw bij AMG:

Adviezen

Nog weinig spektakel op dit vlak.

ING: naar €20 van €17,20 en kopen - Morgan Stanley

Agenda: inkoopdata en banenrapport ADP



Maandag verschenen de inkoopmanagersindexen voor de industrie. Vandaag komen er opnieuw inkoopdata: ditmaal voor de dienstensector. Die van China en Japan hebben we hierboven al besproken. China en de eurozone moeten nog. In de VS wezen voorlopige cijfers op een groeiversnelling. In de eurozone was volgens een eerste raming ook sprake van groei, maar minder hard dan verwacht.

Ook komt loonstrookjesverwerker ADP met een arbeidsmarktrapport, dat geldt als voorproefje van het belangrijke Amerikaanse banenrapport van vrijdag. Economen verwachten dat in de particuliere sector 175.000 banen zijn bijgekomen in mei, zo blijkt uit een poll van Dow Jones.

Verder belegt Air France-KLM dus de jaarvergadering, die weleens rumoerig zou kunnen verlopen.

Het houdt qua agendanieuws dus niet echt over. Het wachten is vooral op het rentebesluit van de ECB van morgen en de Non-Farm Payrolls op vrijdag: deze kunnen de markten écht in beweging zetten.

Hierbij de volledige agenda voor de rest van de dag:

09:55 uur: Inkoopmanagersindex diensten mei def (Dld)

10:00 uur: Inkoopmanagersindex diensten mei def (eur)

10:30 uur: Inkoopmanagersindex diensten mei def (VK)

11:00 uur: Producentenprijzen april (eurozone)

13:00 uur: Hypotheekaanvragen - wekelijks (VS)

13:00 uur: Campbell Soup Q3-cijfers

14:00 uur: Air France-KLM jaarvergadering

14:15 uur: Banenrapport ADP mei (VS)

15:45 uur: Inkoopmanagersindex diensten (S&P Global) mei def. (VS)

16:00 uur: Inkoopmanagersindex diensten (ISM) mei (VS)

16:30 uur: Olievoorraden - wekelijks (VS)

U bent weer bijgepraat. Veel succes en vooral plezier vandaag!