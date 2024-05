Kijktip: een nieuw seizoen Visie & Tips

Het is al vele jaren een begrip: de webinarserie Visie & Tips, waarin experts Jim Tehupuring, Nico Bakker en Koen Bender onder leiding van gastvrouw Janneke Willemse hun beleggingsvisie en -tips voor het komende halfjaar met elkaar bespreken.

Op 19 juni kunt u de nieuwste aflevering bekijken, zoals altijd georganiseerd en mogelijk gemaakt door BNP Paribas Markets.

Bij wijze van opwarming blikken we met twee van de experts nog even terug op hun tips uit de vorige aflevering. Welke pakte het best uit en welke leverde (nog) niet het gewenste resultaat?

Moderna bijna verdubbeld

Koen Bender: “Mijn meest geslaagde tip moet Moderna zijn. Het aandeel is van $86 medio december 2023 naar $166 nu gestegen. Er worden nog meer covid-vaccins verkocht dan verwacht, dat zorgt voor meer opbrengsten terwijl de kosten goed, zelfs heel goed, onder controle zijn. Per saldo leverde dat een beter resultaat dan verwacht op. Daarnaast staat Moderns vaccin tegen RSV op het punt van goedkeuring, de eerste van een reeks nieuwe medicijnen die het bedrijf naar de markt gaat brengen.”

Nog niet helemaal uit de verf kwam Benders andere tip: een verkoop van aandelen Shell. Het aandeel staat nu 10% hoger. Bender: “Reden voor die tip was dat je op dit niveau het aandeel niet meer voor het dividendrendement hoeft te hebben en beter de obligaties kan kopen.”

“In de geschiedenis is dit steeds het hoogste niveau van het aandeel geweest. Als je ervan overtuigd bent dat het ‘this time different’ is voor Shell, kun je beter het aandeel houden. Ik geloof daar niet in, het bedrijf is een ijsklontje met de deze strategie. Dus voor mij nog steeds een sell voor Shell.”

75% met Aegon

Nico Bakker wijst een Aegon Turbo Long aan als beste tip. “De koers brak boven de €4,90 weerstand om de uptrend te vervolgen tot mogelijk ruim €6,00. Toen stond er een koers van €5,21 op het bord, nu €6,24, een stijging van bijna 20%.”

"De Turbo die ik adviseerde had een hefboom van bijna 4, dus het resultaat op de Turbo zou nu ruim 75% zijn geweest. Belangrijk aspect hierbij is dat tot op heden er geen Exit Long signaal is geweest op de maandchart van Aegon, dus tussentijds was het niet nodig om de Turbo weg te doen.”

Niet helemaal volgens het boekje verliep de Vopak Turbo Short. Die had Bakker gekozen omdat er eind vorig jaar sprake was van een milde dalende trendfase met zicht op €24 als haalbaar koersdoel, terwijl de koers toen ruim €31 noteerde, een dalingspotentieel van ruim 20%.

Bakker: “Er volgde een daling tot €27, waarna het sentiment rap keerde. In februari dit jaar klapte de trend in één maand om van min naar plus en de Turbo Short moest met verlies worden gesloten. Nadien volgde een verdere stijging.”

Tips en wijze lessen

“De moraal van het verhaal? Als de trend keert, pas dan je positie aan. Je moet toch ook je zeilen aanpassen als de wind van richting verandert? Of probeer je de wind te keren omdat je 'scheef' zit?”

Kortom, u krijgt niet alleen tips om op te volgen, maar ook wijze lessen uit de beleggingspraktijk van deze ervaren experts. Binnenkort blikken we terug met Jim Tehupuring op zijn tips en hoort u van Janneke Willemse wat de speerpunten voor het tweede halfjaar gaan worden.

Risicowaarschuwing: 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.