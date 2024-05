Voorbeurs 28 mei | Azië vlak, rente kan omlaag en ABN doet overname

De AEX blijft ook vandaag nog op recordjacht. Wall Street hield de deuren gesloten wegens Memorial Day, maar in Azië werd wel gewoon gehandeld. Daar bleven de beurzen dicht bij huis. De futures wijzen op een vlakke opening voor de AEX: +0,2%.

Gisteren pruttelde de AEX wat rond de slotstand van vrijdag. De handelsvolumes waren beperkter dan gebruikelijk, vooral doordat de handel in Engeland (Bank Holiday) en de Verenigde Staten (Memorial Day) stil lag. Geholpen door gunstig rentenieuws wist de AEX toch nipt hoger te sluiten. Uitspraken van ECB-bestuurders geven beleggers meer zekerheid dat de eerste rentedaling nabij is.

In een interview met Financial Times zegt ECB-bestuurder Philip Lane dat de inflatie voldoende daalt om de rente te verlagen. Dat de renteverlaging in juni een zekerheidje lijkt, is inmiddels duidelijk. De markt rekent in totaal op 2,3 verlagingen dit jaar. Renteverlaging nummer twee moet in de tweede jaarhelft volgen. Eind 2023 rekende de markt nog op liefst 7 renteverlagingen. Kijk maar even mee.



De volgende rentevergadering van de ECB is over anderhalve week. Met de gedachte in het achterhoofd dat de ECB inderdaad gaat verlagen, zou de Europese de eerste grote centrale bank zijn die de rente verlaagt na de inflatieschokken sinds 2020.

Vergeleken met de Verenigde Staten is in de eurozone de groei lager en neemt de inflatiedruk sneller af, mede doordat de hoge energieprijzen in Europa harder zijn aangekomen. Hier wezen voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve en president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank recent nog op tijdens een bezoek van Powell aan Amsterdam.

Verder doen we het vandaag met een aandeelhoudersvergadering van ForFarmers, waarbij wordt gestemd over de benoeming van een nieuwe CFO: Marloes Roetgerink, die voorheen heeft gewerkt bij FrieslandCampina en Heineken.

Verder organiseert Exor een jaarvergadering, en gaan NN Group en B&S Group ex-dividend.

Geen handel op Wall Street

Zoals u inmiddels weet, werd er op Wall Street niet gehandeld wegens Memorial Day. Het hoogtepunt van vorige week was natuurlijk de koersstijging van Nvidia. Mooie koersstijgingen vielen ook op bij sectorgenoten AMD, Intel en Qualcomm. En bij de koers van dat laatste bedrijf valt iets interessants op. Pakken we het plaatje er even bij:



Qualcomm noteert momenteel, zoals veel andere aandelen en indices, op een all-time high. En voor de derde keer dit jaar is de koers in een diagonale weerstandszone (de groene zone) terechtgekomen.

De voorgaande keren ketste de koers hierop af en ontstond er ook een steunzone (de zwarte lijn). Natuurlijk is dit plaatje puur speculatief en garandeert het niets. Maar zal Qualcomm binnenkort weer terugzakken? En dan ook richting de $165? Laat het ons weten in onderstaand reactieveld.

Het cijferseizoen loopt ten einde en ook de macro-agenda is verre van goed gevuld. Wel hebben wij in de aanbieding: een vlijmscherpe analyse van het aandeel Micron. Het aandeel staat ytd op een plus van zo'n 57%. Lezers met een Premium-abonnement kunnen straks - om klokslag 9.00 uur - te weten komen of het aandeel fundamenteel gezien koopwaardig is.

Vanuit technisch oogpunt valt er wel iets interessants op. De bovenste zwarte lijn geeft een weerstandszone aan die drie keer is getest: de eerste keer in het jaar 2000. In 2021 en 2022 werd die zone ook getest, maar rejected, zoals dat heet. Het aandeel lijkt nu, na 24 jaar, toch te zijn uitgebroken. Is dit het begin van een verdere stijging, of is er sprake van een valse uitbraak? Wat denkt u ervan?





Azië blijft dicht bij huis

Dan gaan we nu naar Azië, want daar waren de beurzen wel open. De Aziatische beurzen noteerden verdeeld en zonder grote uitschieters. De hoofdindices noteerden binnen een smalle bandbreedte ten opzichte van het slot van maandag. Alleen de Hang Seng-index in Hongkong kwam in beweging, met een stijging van ruim een half procent.

ABN Amro neemt de Duitse private bank Hauck Aufhäuser Lampe over

Voorbeurs maakte ABN Amro bekend dat het de Duitse private bank Hauck Aufhäuser Lampe koopt. CEO Robert Swaak spreekt van een unieke kans om de Duitse activiteiten uit te breiden en de positie in Duitsland op het gebied van vermogensbeheer te versterken.

"Met de overname van HAL wordt Bethmann Bank – de private banking-tak van ABN AMRO in Duitsland – een van de grootste bancaire dienstverleners voor vermogende particuliere klanten, familiebedrijven en institutionele klanten in Duitsland", aldus de bank in een toelichting.

Op basis van de huidige cijfers wordt verwacht dat over een periode van drie jaar ongeveer €60 miljoen aan kostensynergieën haalbaar is. Daarnaast zullen inkomenssynergieën naar ABN AMRO verwacht een positief effect hebben. De totale overnamesom bedraagt €672 miljoen.

De stand van zaken

De AEX opent naar verwachting licht hoger.

Europese futures wijzen op een vlakke opening.

Azië bleef dicht bij huis.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) noteert op 12,36.

De euro noteert op 1,0873 dollar.

De Nederlandse tienjaarsrente staat op 2,83%.

De goudprijs staat vlak op $2.351 per troy ounce.

Voor een vat WTI-olie betaalt u nu $78,53.

Bitcoin noteert op $67,671,59.

Nieuws

Agenda 28 mei 2024

09:00 Exor jaarvergadering

09:00 NN Group ex €2,08 dividend

09:00 B&S Group ex €0,16 dividend

10:00 ForFarmers buitengewone AVA (benoeming nieuwe CFO)

15:00 Case Shiller huizenprijzen maart (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen (Conference Board) mei (VS)

En dan nog even dit

Scheelt weer brandstofkosten

"PIGS are back"

Zegt u het maar

Leuk leesvoer

Veel plezier en succes vandaag :)