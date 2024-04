Slotcall: AEX sluit weer fors hoger en ASMI verhoogt feestsvreugde met orders en marge

De AEX-index is met een fraaie plus van 0,96% de dag uit gegaan, terwijl ook de AMX (+0,6%) en de AScX (+1,3%) overtuigend hoger sloten.

Twee AEX-aandelen kwamen voorbeurs met cijfers en uitgerekend zij kregen er ongenadig van langs. Ze waren in de minderheid, want slechts een handvol aandelen verloor terrein en deze zaten in de defensieve of cyclische hoek. De chippers, die gisteren nog de gebeten hond waren, krabbelden overeind.

ASMI: hogere marges en sterke orderinstroom

Een ervan is ASMI, dat zojuists is doorgekomen met de cijfers. In aanloop hier naartoe zetten beleggers het aandeel alvast 3,1% in de plus. De cijfers zien er op het eerste oog sterk uit. De omzet kwam met €639 miljoen uit aan de bovenkant van de afgegeven outlook, maar het zijn vooral de orderinstroom en de margeverbetering die opvallen.

Het concern meldde een orderinstroom van €698 miljoen, terwijl analisten om zo'n €20 miljoen minder hadden gerekend. En de brutomarge kwam uit op 52,9%, terwijl de markt op 48,3% had gerekend.

Advieverhoging ASML

Bij branchegenoot ASML vielen de orders vorige week juist tegen. Het aandeel had vandaag de wind in de zeilen (+2,6%), maar vorige week had het fonds het zwaar te verduren. Reden voor Ivo Breukink van de IEX Beleggersdesk om het aandeel nog eens tegen het licht te houden. Dat leidt tot een aanpassing van het advies.

Dat dit jaar de omzet min of meer gelijk zal zijn aan die van vorig jaar heeft ASML al meerdere keren aangegeven. https://t.co/rcqzCKP7WF — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) April 23, 2024

AkzoNobel -6,9% na cijfers

AkzoNobel (-4,9%) presteerde beter dan verwacht, maar beleggers zijn geschrokken van een aanwijzing van analisten van JP Morgan die aantipte dat de verfmaker nog een claim boven het hoofd hangt in Australië bij een groot LNG-project. ?? Akzo Nobel laat op het eerste gezicht nette cijfers zien; het verslaat althans de verwachtingen van analisten met betrekking tot zowel de omzet als de aangepaste Ebitda en bevestigt de eerder gegeven outlook voor 2024. Alle ins en outs vindt u hier.

Ook Randstad genadeloos onderuit

De derde cijferaar van vandaag is Randstad. De omzet viel weliswaar iets beter uit dan verwacht, maar de uitzendreus moest naar buiten treden met een bijna gehalveerde winst en zoiets valt doorgaans niet zo lekker bij beleggers. Vooral in Noord-Europa en Noord-Amerika blijft het aanmodderen.

Een voorwaarde om in te kunnen stappen is natuurlijk dat de bodem is bereikt. Is het nu zo'n beetje het geval? Of moet u nog even geduld hebben?

's Werelds grootste uitzendconcern Randstad kampt al enige tijd met teruglopende resultaten, en de eerstekwartaalcijfers vormen hierop geen uitzondering. https://t.co/Cgd2ZTBU6j — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) April 23, 2024

Recordomzet voor Allfunds

Het wat minder bekende Spaanse fintechbedrijf Allfunds slaagde er wél in om de kwartaalcijfers te verzilveren. Het bedrijf behaalde een recordwinst, terwijl het ook meer vermogen heeft in het eerste kwartaal van 2024 een recordomzet behaald, terwijl ook meer vermogen wist aan te trekken.

Ook kondigde Allfunds, dat ooit op de menukaart van Euronext stond, een samenwerking met Google aan op het gebied van AI. Of het nu om het woordje 'AI' ging of om 'recordomzet', beleggers zetten het aandeel vandaag 1,6% in de plus.

Driemaal is scheepsrecht voor CVC

Na twee keer eerder een teen in het water te hebben gestoken, lijkt het er vrijdag dan echt van te komen: de beursgang van Britse private-equityhuis CVC Capital Partners. Het wordt de grootste IPO in jaren. Helaas mag u niet mee doen. Alweer niet. Particuliere beleggers staan vaker buitenspel. Dat was bijvoorbeeld bij de IPO van koffieconcern JDE Peet's het geval en twee maanden geleden bij de beursgang van Theon International, een Griekse fabrikant van nachtkijkers.

Zodra de eerste koers op het bord is verschenen, kunt u wél instappen. Maar is dat wel een verstandige zet? Of dreigt een 'Douglas-scenario', waarbij de koers in een soort sinkhole terechtkomt? CVC, met een duizelingwekkende €186 miljard onder beheer, is onder andere grootaandeelhouder van de hiervoor genoemde parfumerieketen. Maar daar houdt ook elke gelijkenis mee op. Met een belegging in CVC heeft u toegang tot een markt die normaal gesproken niet toegankelijk is voor particuliere beleggers: private equity. U moet wel een zeer lage free float voor lief nemen, al kan deze natuurlijk wel toenemen als bestaande grootaandeelhouders uitsstappen.

Analist Martin Crum zet alle plussen en minnen van deze beursnieuweling voor u op een rij.

Een eerste blik op CVC, dat vrijdag naar het Damrak komt https://t.co/8d316e1ROG — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) April 23, 2024

Techaandelen trekken de kar op Wall Street

Ook Wall Street is opnieuw in een opperbest humeur, waarbij vooral techaandelen als warme broodjes over de spreekwoordelijke toonbank gaan. Beurslieveling Nvidia, dat afgelopen maand ruim 13% aan beurswaarde zag verdampen, staat ruim 3% hoger. Netflix, eerder nog de gebeten hond na cijfers, ziet de koerss met 3,2% oplopen. Super Micro Computer, dat vrijdag nog met 23% onderuit ging, wint nu ruim 6% terug.

Zelfs Apple (+0,2%) staat in het groen, terwijl onderzoeksbureau Counterpoint vandaag meldde dat de verkoop van iPhones in China - de grootste smartphonemarkt ter wereld - met 19% is gedaald:

Het concern voelt de hete adem van Huawei in de nek en het verbod op iPhonegebruik voor Chinese ambtenaren helpt ook niet. Maar het lijkt beleggers niet echt te deren.

Verder komt het cijferseizoen nu echt goed op stoom. De resultaten worden wisselend ontvangen. General Motors verhoogde de prognose voor de rest van het jaar en publiceerde ook betere winstcijfers dan verwacht. Het concern wordt hier vorstelijk (+4,7%) voor beloond. Ook de resultaten van UPS vallen vooralnog in goede aarde: de koers staat 2% hoger. Hoewel de omzet en winst zijn gedaald, had de markt erger verwacht en lijken beleggers ook opgelucht dat de outlook gehandhaafd blijft.

Lockheed Martin (+0,9%) krijgt de handen op elkaar omdat het de analistenverwachtingen heeft overtroffen. Ook PepsiCo (-2,5%) en Halliburton (-0,6%) presteerden beter dan verwacht, maar moesten toch een stap terug doen.

Wachten op cijfers Tesla

Na sluiting van Wall Street openen Visa, Texas Instruments en Tesla de boeken, waarbij vooral Tesla de schijnwerpers op zich gericht weet. Het zit de EV-fabrikant de laatste tijd niet mee. Het concern moest opnieuw de prijzen verlagen in de VS en China, vanwege de moordende concurrentie. De productiecijfers vallen tegen en de markt tast in het duister of het goedkopere model nu wel of neit op de markt gebracht wordt. Ook stuurt Tesla 10% van het personeel naar huis. Geen opbeurende berichten. De koers staat YTD al ruim 40% onder water. Zal het Elon Musk lukken om het tij te keren?

Adviezen

Stilte voor de storm. Weinig advies- en koersdoelwijzigingen.

Randstad: naar €43 van €45 en advies blijft verkopen - Degroof Petercam

De brede markt

De AEX sloot 0,96% lager en daarmee rijden we mee in de voorhoede. De CAC40 (+0,8%), Bel20 (+0,7) en FTSE100 (+0,3%) doen het slechter, maar we moeten in de DAX 40 (+1,6%) onze meerdere erkennen.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) neemt de lift naar beneden naar 16,28.

Groene koersen op Wall Street. De S&P 500 staat 1,2% hoger, de Dow wint 0,7% en de Nasdaq stijgt met maar liefst 1,6%.

De euro staat vrijwel onveranderd op 1,0700.

De goudprijs loopt ietsje op naar $2.329,38 per troy ounce.

De bitcoin stijgt ook licht naar $66.683.

De olieprijzen lopen flink op. De prijs van een vat WTI staat 1,1% hoger op $82,98. Brent koerst 1% hoger op $87,96.

Verder op het Damrak

Een pijnlijke dag voor Randstad en AkzoNobel, die vandaag met cijfers kwamen.

Shell (-0,1%) is een van de weinige dalers, ondanks een flink herstel van de olieprijs en het bericht van persbureau Bloomberg dat het bedrijf in gesprek zou zijn om een belang te nemen in de LNG-activiteiten van Abu Dhabi National Oil.

(-0,1%) is een van de weinige dalers, ondanks een flink herstel van de olieprijs en het bericht van persbureau Bloomberg dat het bedrijf in gesprek zou zijn om een belang te nemen in de LNG-activiteiten van Abu Dhabi National Oil. NSI verliest 3,9%, wat neerkomt op €0,70. Maar het aandeel is vandaag €0,77 ex-dividend gegaan.

verliest 3,9%, wat neerkomt op €0,70. Maar het aandeel is vandaag €0,77 ex-dividend gegaan. Prosus behaalt vandaag de podiumplek op Beursplein 5 nadat vannacht deelneming Tencent opnieuw schitterde op de beurs van Hongkong.

behaalt vandaag de podiumplek op Beursplein 5 nadat vannacht deelneming Tencent opnieuw schitterde op de beurs van Hongkong. Vivoryon (+26% ofwel 15 cent) is al een tijdje speelbal van speculanten nadat het biotechbedrijf meldde dat het onderzoek naar een Alzheimermedicijn was mislukt. Morgen presenteert het bedrijf cijfers.

Agenda: vanavond Tesla en Texas Instruments, en morgen Heineken, Vopak, KPN, Wereldhave, IBM en Meta



Tesla, Texas Instruments en Visa komen na sluiting van Wall Street nog door met cijfers. Morgen wordt het wederom een bomvolle cijferdag, met de kwartaalcijfers van Heineken, Vopak, Wereldhave, KPN, MotorK (voorbeurs), Boeing, AT&T (na de middagboterham) en Meta en IBM (na sluiting van Wall Street). Het aandeel van AEX-zwaargewicht ING gaat €0,756 ex-dividend. En in de VS verschijnen de orders voor duurzame goederen.

Hierbij de volledige agenda van vanavond en morgen:

Vanavond:

22:00 Tesla cijfers eerste kwartaal

22:00 Texas Instruments cijfers eerste kwartaal

22:00 Visa cijfers eerste kwartaal

Woensdag 24 april:



07:00 Heineken cijfers eerste kwartaal

07:00 Vopak cijfers eerste kwartaal en jaarvergadering

07:00 Wereldhave cijfers eerste kwartaal en jaarvergadering

07:00 Roche cijfers eerste kwartaal

07:30 KPN cijfers eerste kwartaal

08:00 Ctac cijfers eerste kwartaal

00:00 Hydratec cijfers eerste kwartaal

00:00 MotorK cijfers eerste kwartaal

09:00 ING €0,756 ex-dividend

00:00 ABN AMRO - jaarvergadering

00:00 ASML - jaarvergadering

00:00 WDP – jaarvergadering

00:00 Intervest - jaarvergadering

00:00 Van de Velde - jaarvergadering

10:00 Dui, Ifo-index ondernemersvertrouwen april

13:00 AT&T cijfers eerste kwartaal

13:00 Boeing cijfers eerste kwartaal

13:00 Hasbro cijfers eerste kwartaal

13:00 VS hypotheekaanvragen - wekelijks

13:30 Vastned Belgium - Jaarvergadering

14:30 VS orders duurzame goederen maart

16:30 VS olievoorraden - wekelijks

22:00 IBM cijfers eerste kwartaal

22:00 Meta cijfers eerste kwartaal

IEX Modelportefeuilles: 11,1% beter dan de markt

Dan werpen we tot slot nog even een snelle blik op de drie IEX Modelportefeuilles. Sinds de start verslaan zij de benchmark met 11,1%. Vooral de dividendportefeuille doet het met een outperformance van 26,7% uitstekend.



Patrick Beijersbergen lichtte vandaag één aandeel uit de internationale modelportefeuille uit, die inmiddels ruim 40% in de plus staat, maar waar de rek nog niet uit lijkt. Uit het plaatje kunt u misschien afleiden om welk aandeel het gaat. Anders kunt u er achter komen door een Premium-abonnement te nemen.

U bent weer bijgepraat. Ik wens u een fijne avond toe!