AEX opent lager. Dendert de olieprijs straks naar $100 of valt de schade mee?

De AEX-index gaat een lagere opening tegemoet, door de opgelopen spanningen in het Midden-Oosten.

Behalve over de situatie in Israël is er op deze vroege ochtend nog niet veel nieuws. De CFO van NX Filtration - een aandeel dat de laatste weken een nogal volatiel koersverloop laat zien - stapt op. Ook stoft CVC Capital Partners naar verluidt de plannen voor een beursgang in Amsterdam af. U heeft hier al meer over kunnen lezen in de Vooruitblik van gisteren.

Later op de dag valt er meer te beleven. Na de middagboterham opent Goldman Sachs als vijfde Amerikaanse financial de boeken over het afgelopen kwartaal. Er komen diverse macro-economische cijfers langs en Nedap en ForFarmers gaan ex-dividend. Verderop in deze morning call vindt u een uitgebreide vooruitblik op deze beursweek.

Beurzen in de ban van conflict Israël - Iran

Hét nieuws dat de beurzen in de greep houdt, is het conflict in het Midden-Oosten. Afgelopen weekend vuurde Iran honderden drones en raketten af op Israël, als vergelding voor de aanslag op het Iraanse consulaat in Syrië, waarbij enkele hooggeplaatste officieren om het leven kwamen. Israël zegt 99% van de projectielen te hebben onderschept.

Met argusogen wordt nu gekeken wat Israël gaat doen. Dat zal bepalend worden voor het verdere verloop van het conflict. Minister Gantz van Defensie heeft al aangegeven dat Iran 'een prijs zal moeten betalen'. Maar over het hoe en wanneer is het oorlogskabinet het nog niet eens. In een poging om het conflict niet verder te laten escaleren, probeert de VS Israël hiervan af te praten en heeft Biden al laten weten de bondgenoot niet te steunen bij een vergeldingsaanval.

Wat gaat de olieprijs doen?

Mocht het conflict beperkt blijven tot Israël, Iran en wat facties die Iran steunen, dan kan de impact op de olieprijzen en de wereldeconomie meevallen. De olieprijzen zijn vannacht nog niet ver opgelopen en staan inmiddels zelfs onder druk, waarschijnlijk omdat de aanval van Iran al was ingeprijsd.

Bedenk ook dat Iran geen top-olieproducent is (zoals deze grafiek van de Visual Capitalist laat zien) en dat dit land al door het Westen wordt geboycot.



Niet uit te sluiten valt echter dat de olieprijs alsnog flink kan oplopen en zelfs richting $100 kan doorstomen. Dat heeft te maken met de Straat van Hormuz, een belangrijke doorvoerroute voor olie. Mocht zich daar een vergelijkbare situatie voordoen als in de Rode Zee, waarbij schepen worden aangevallen, dan kan dat de prijzen opdrijven. Snelle uitwijkroutes langs andere vaarwegen zijn er niet: schepen zullen flink om moeten varen.

Als Israël zou besluiten om Iraanse olie-installaties te bestoken, dan zal dat de import van olie niet direct raken. Maar omdat afnemers uit andere landen hun olie elders moeten betrekken, kan het wel een prijsopdrijvend effect hebben.

Dit effect kan worden gedempt als de OPEC+-landen, die nu hun productie kunstmatig beperken om de olieprijs te ondersteunen, dan zouden besluiten om hun productie op te voeren. Maar of dat gebeurt, moeten we uiteraard afwachten.

Ook van belang voor de olieprijs is de vraag uit China, een belangrijke olie-importeur. De Chinese economie staat er niet florissant voor. Morgen krijgen we daar meer inzicht in, als daar het BBP bekend wordt gemaakt.

Zeker is wel dat we een periode van onzekerheid tegemoet gaan. Dat zorgt er vaak voor dat beleggers vluchten in veilige havens, zoals goud en de dollar.

Overwegend rode beurzen in Azië, behalve in Shanghai

De meeste beurzen in Azië stonden vannacht onder druk. Beleggers stelden zich afwachtend op vanwege het conflict in het Midden-Oosten. Ook dreunden de zorgen over een langer hoog blijvende Amerikaanse rente na. Vooral de Nikkei had het zwaar. Mogelijk namen beleggers hier wat winsten van tafel.

Alleen in China (dat wil zeggen Shanghai) was de stemming nog redelijk vrolijk. Dit had waarschijnlijk te maken met berichten dat door de overheid gesteunde fondsen aandelen in Chinese banken zouden kopen, om de kapitaalmarkten te ondersteunen.

Hier de standen van de belangrijkste indices op een rij, geklokt om 08.00 uur:

Nikkei 225: -0,9%

TOPIX (Japan): -0,4%

Shanghai Shenzhen CSI 300: +2%

Hang Seng (Hongkong): -0,6%

Kospi (Zuid-Korea): -0,4%

Techaandelen gingen over een breed front onderuit.

Alibaba: -1,7%

Baidu: -1%

Prosus-deelneming Tencent: -1,3%

TSMC: -1,5%

Samsung: -1,8%

Slechte start cijferseizoen op Wall Street

Wall Street is vrijdag met chagrijn de week uit gegaan. Veel techaandelen die de dag ervoor nog in lift zaten, stonden onder druk; waarschijnlijk door winstnemingen. Dat resulteerde in een daling van 1,6% voor de Nasdaq. De S&P 500 eindigde 1,5% lager en de Dow Jones-index verloor 1,2%.

Beleggers verwerkten vrijdag ook de kwartaalcijfers van JP Morgan Chase, Citi, Wells Fargo en BlackRock, die hiermee het startsein van het cijferseizoen gaven. Laten we hopen dat dit niet de opmaat vormt voor de rest van het seizoen, want dan ziet het er treurig uit: alle vier de aandelen eindigden namelijk in het rood.

Vooral voor aandeelhouders van JPMorgan Chase was het even slikken. Hoewel de cijfers de analistenverwachtingen overtroffen, dook de koers 6,5% in de min. Waarschijnlijk is de zakenbank afgerekend op tegenvallende rente-inkomsten. BlackRock verloor 2,9%. Citi moest 1,7% prijsgeven. Hiermee vergeleken valt het verlies van 0,4% voor Wells Fargo nog wel mee.

De chipaandelen AMD (-4,3%), Micron Technology (-3,9%) en Intel (-5,2%) stonden onder druk na een artikel in The Wall Street Journal dat meldde dat Beijing de grootste telecombedrijven heeft opgedragen buitenlandse processors uit te faseren.

De indicatoren:

De futures duiden op een lagere opening van de Europese beurzen.

Azië is de beursweek overwegend lager begonnen, met uitzondering van de beurs in Shanghai.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) loopt op naar 17,31, het hoogste niveau sinds november.

De euro loopt iets op en noteert 1,0656 ten opzichte van de dollar.

De Amerikaanse tienjaarsrente is nog wat verder gestegen en noteert nu 4,56%. Daarmee is de rente in een week tijd met 13 basispunten opgelopen. De Nederlandse maakt een pas op de plaats en staat op 2,61%. Op weekbasis is dat 4 basispunten lager.

De geopolitieke onrust is gunstig voor de goudprijs. Deze staat 0,4% hoger op $2.354,95 per troy ounce.

De olieprijzen dalen iets. Een vat WTI kost nu $84,64 en voor een vat Brent wordt $90 betaald.

Flinke verliezen bij bitcoin, dat zich hiermee niet als digitaal goud gedraagt: 2,5% eraf naar $65.238.

De AEX opent naar verwachting 0,5% lager.

Nieuws, advies, shorts en agenda

08:04 AEX start handelsweek vermoedelijk terughoudend

07:59 Berenberg verlaagt koersdoel NX Filtration

07:56 Vastned ondertekent brugfinanciering met ABN en Rabo

07:47 "CVC kiest Amsterdam voor IPO"

07:27 Aziatische beurzen doen overwegend stap terug

07:19 NX Filtration ziet CFO vertrekken

07:14 Japanse machine-orders gestegen

07:06 Europese beurzen openen naar verwachting verdeeld

06:56 Beursagenda: macro-economisch

06:55 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:54 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

14 apr Komende week komt het cijferseizoen goed op gang

14 apr Econoom: olieprijzen verder omhoog na aanval Iran

14 apr Drie commissarissen Ajax kondigen vertrek aan

14 apr BNP neemt belang Fosun in Ageas over

14 apr Beursblik: ING verwacht omzetgroei bij B&S

14 apr Aanval van Iran op Israël: dit moet u weten

IEX maakt ook elke ochtend een overzicht van het belangrijkste nieuws in de ochtendbladen. Het volledige nieuwsoverzicht vindt u hier.

De AFM meldt deze shorts.

Adviezen

Analisten zijn verdeeld over Just Eat Takeaway, dat woensdag cijfert:

Just Eat Takeaway: naar €25,38 van €25,60, advies blijft kopen - UBS

Just Eat Takeaway: naar €17,30 van €15,78, advies blijft houden - Barclays

Galapagos: naar €50 van €55, maar advies blijft kopen - KBC Securities

Shell: naar 2.980 pence van 2.757 pence en houden - Morgan Stanley

Agenda komende week: ASML, Just Eat, Fastned en nog veel meer cijfers

Gaat de oorlog in het Midden-Oosten escaleren? Die vraag zal de hele wereld komende week bezighouden. Daarnaast komen er veel cijfers. In de VS openen onder andere Goldman Sachs, Procter & Gamble, Johnson & Johnson en Netflix de boeken. In Nederland gaan we nu ook van start, met kwartaalupdates van ASML, Fastned, Just Eat Takeaway, Sligro, WDP, CM.com en B&S.

Wilt u volledig op de hoogte zijn van wat er komende week gaat spelen - mét duiding - leest u dan deze uitgebreide Vooruitblik die analist Martin Crum gisteren heeft geschreven. Ik loop hieronder de highlights van elke beursdag door.

Maandag 15 april: cijfers Goldman Sachs en Empire State-index

Rustig opstarten is er vandaag niet bij. Goldman Sachs opent als vijfde Amerikaanse financial de boeken over het afgelopen kwartaal. De vier banken/vermogensbeheerders die vrijdag aan de beurt waren, kregen de handen niet op elkaar.

De macro-economische agenda is goed gevuld, met onder andere de Europese industriële productie, de Amerikaanse detailhandelsverkopen en de Empire State-index. Ook gaan Nedap (€3,20) en ForFarmers (€0,15) ex-dividend.

Dinsdag 16 april: Fastned, B&S en Chinees BBP

Morgen staan de kwartaalcijfers op de rol van onder andere Fastned, B&S Group (jaarcijfers), Bank of America, Morgan Stanley, Johnson & Johnson en United Health. Fastned behaalde afgelopen jaar voor het eerst een positieve Ebitda, maar krijgt binnenkort concurrentie van het Franse Electra.

China maakt het BBP over het eerste kwartaal bekend. Economen houden rekening met een economische groei van 5% op jaarbasis. Ook de Europese handelsbalans, de Duitse ZEW-index (graadmeter van het economisch sentiment) en de Amerikaanse industriële productie zullen op belangstelling kunnen rekenen.

Woensdag 17 april: ASML, JET, TomTom, CM.com en inflatie eurozone

ASML is woensdag aan de beurt om te vertellen hoe het afgelopen kwartaal is verlopen. Dat wordt ook het laatste kunstje van topman Peter Wennink, die een week later het stokje overdraagt aan de Fransman Christophe Fouquet. Hoewel Wennink - die zich sinds woensdag 'Grootofficier in de Orde van Oranje-Nassau' mag noemen - eerder heeft aangegeven dat 2024 waarschijnlijk een tussenjaar is (op weg naar forse groei in 2025) zijn de verwachtingen toch hooggespannen. Kan ASML die wel waarmaken? Analist Ivo Breukink blikte vrijdag alvast vooruit op de cijfers en legt uit waar u woensdag vooral op moet letten.

Vooruitblik eerstekwartaalcijfers ASML https://t.co/kjOmHGxajK — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) April 12, 2024

Ook Just Eat Takeaway (JET), TomTom, CM.com (voorbeurs) en Alcoa (na sluiting Wall Street) presenteren hun resultaten. JET-CEO Jitse Groen zei onlangs in een interview met IEX dat de koers van het aandeel duidelijk hoger zou moeten staan dan nu. Heeft hij hier een punt? De visie van IEX-analist Martin Crum leest u hier.

Beleggers kijken ook uit naar de Japanse handelsbalans en de definitieve inflatie in de eurozone over maart. De voorlopige cijfers duidden op een afkoeling. De inflatie daalde naar 2,4% op jaarbasis, tegen 2,6% in februari. De kerninflatie (zonder de prijzen van voedingsmiddelen en energie) kwam uit op 2,9%, tegen 3,1% in februari. Als die sterke daling wordt bevestigd, geeft dat de ECB munitie om de rente later dit voorjaar te verhogen.

Donderdag 18 april: Sligro, NSI en Netflix

Donderdag volgen de kwartaalcijfers van onder andere Sligro (alleen omzetcijfers), NSI, JET-concurrent Deliveroo, Procter & Gamble, l’Oréal, Netflix en PPG. Hildo Laman heeft Sligro vorige week nog langs de meetlat gelegd. Zij bevindingen vindt u hier.

Het aandeel PostNL gaat €0,03 ex-dividend. Het CBS meldt de werkloosheid in ons land in maart en in de VS staan de voorlopende indicatoren op de rol.

Vrijdag 19 april: WDP en Japanse inflatie

Vrijdag wordt het spannend wat de Japanse inflatie gaat doen. Zal dit de Bank of Japan triggeren om de rente voor de tweede keer in korte tijd te verhogen? Rond 7 uur presenteert WDP de kwartaalcijfers en na de lunch is American Express aan zet. Ook de Europese producentenprijzen (een maatstaf voor inflatie) kunnen op belangstelling rekenen. En het aandeel KPN gaat €0,098 ex-dividend.

Hierbij de volledige agenda voor de rest van de week

MAANDAG 15 APRIL 2024

00:00 Kendrion - Jaarvergadering

09:00 ForFarmers €0,15 ex-dividend

09:00 Nedap €3,20 ex-dividend

11:00 Industriële productie - Februari (eur)

13:00 Goldman Sachs - Cijfers eerste kwartaal (VS)

14:30 Detailhandelsverkopen - Maart (VS)

14:30 Empire State index - April (VS)

16:00 Vertrouwen huizenbouwers - April (VS)

16:00 Bedrijfsvoorraden - Februari (VS)

DINSDAG 16 APRIL 2024

00:00 PostNL - Jaarvergadering

04:00 Economische groei - Eerste kwartaal (Chi)

04:00 Industriële productie - Maart (Chi)

04:00 Detailhandelsverkopen - Maart (Chi)

07:00 B&S Group - Cijfers vierde kwartaal

07:00 Fastned - Cijfers eerste kwartaal

07:00 Beiersdorf - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

08:00 Werkloosheid - Februari (VK)

09:00 SBM Offshore $0,83 ex-dividend

09:00 IMF Economic Outlook

11:00 Handelsbalans - Februari (eur)

11:00 ZEW economisch sentiment - April (Dld)

13:00 Bank of America - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Johnson & Johnson - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Morgan Stanley - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 UnitedHealth - Cijfers eerste kwartaal (VS)

14:30 Woningbouw en vergunningen - Maart (VS)

15:15 Industriële productie - Maart (VS)

WOENSDAG 17 APRIL 2024

00:00 KPN - Jaarvergadering

00:50 Handelsbalans - Maart (Jap)

08:00 Consumenten- en producentenprijzen - Maart (VK)

07:00 ASML - Cijfers eerste kwartaal

07:00 Just Eat Takeaway - Cijfers eerste kwartaal

07:00 CM.com - Cijfers eerste kwartaal

07:00 TomTom - Cijfers eerste kwartaal en jaarvergadering

11:00 Inflatie - Maart (eur)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

13:00 Abbott Laboratories - Cijfers eerste kwartaal (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

20:00 Federal Reserve - Beige Book (VS)

22:00 Alcoa - Cijfers eerste kwartaal (VS)

DONDERDAG 18 APRIL 2024

07:00 NSI - Cijfers eerste kwartaal

07:30 Sligro - Cijfers eerste kwartaal

07:30 Werkloosheid - Maart (NL)

08:00 Deliveroo - Trading update (VK)

08:00 Easyjet - Trading update (VK)

09:00 PostNL €0,03 ex-dividend

13:00 Procter & Gamble - Cijfers eerste kwartaal (VS)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Philadelphia Fed index - April (VS)

16:00 Bestaande woningverkopen - Maart (VS)

16:00 Leidende indicatoren - Maart (VS)

18:00 L'Oreal - Cijfers eerste kwartaal (Fra)

22:00 Netflix - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 PPG - Cijfers eerste kwartaal (VS)

VRIJDAG 19 APRIL 2024

00:30 Japan inflatie maart

07:00 WDP Q1-cijfers

08:00 Producentenprijzen - Maart (eur)

08:00 Detailhandelsverkopen - Maart (VK)

08:45 Ondernemersvertrouwen - April (Fra)

09:00 KPN - Ex-dividend

09:00 CM.com - Jaarvergadering

09:00 NSI - Jaarvergadering

13:00 American Express - Cijfers eerste kwartaal (VS)

Veel succes en vooral plezier vandaag!