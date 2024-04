AEX gaat vlakke opening tegemoet, zorgt Christine Lagarde voor tumult?

De AEX-index gaat een vlakke tot iets lagere opening tegemoet, nadat Wall Street gisteren onder druk stond na een tegenvallend inflatiecijfer. Vandaag zijn de ogen gericht op de ECB, dat een rentebesluit neemt.

Dat rentebesluit zelf is waarschijnlijk een non-event. Maar de financiële markten snakken naar hints op een naderende renteverhoging. Zal ECB-president Christine Lagarde beleggers hierin tegemoet komen? Of houdt ze de kaarten tegen de borst?

Fagron behaalt een recordomzet

We hebben vandaag één cijferaar: Fagron (een afkorting van FArmaceutische GRONdstoffen). Het bedrijf maakte een recordomzet van €209 miljoen over Q1 bekend, 15% meer dan een jaar geleden. Dat is €5 miljoen meer dan analisten hadden verwacht. Zoals verwacht liep het vooral in de VS goed. Het concern mikt voor 2024 nog altijd op een hoge enkelcijferige autonome omzetgroei en een toename van de winstgevendheid op jaarbasis.

Houd de website in de gaten, want analist Peter Schutte duikt in de cijfers.

Aziatische beurzen onder druk

De meeste Aziatische beurzen stonden vannacht onder druk, in navolging van Wall Street. Ook in China was er een inflatiecijfer dat voor teleurstelling zorgde. Alleen was hier het probleem niet een hardnekkig hoge inflatie (zoals in de VS), maar een neiging naar deflatie.



De Chinese consumentenprijzen zijn in maart met 0,1% op jaarbasis gestegen, terwijl dat een maand eerder nog 0,7% was en economen een stijging van 0,4% hadden verwacht. Op maandbasis daalden de prijzen zelfs, met 1%, terwijl ze in februari nog stegen. Het roept twijfels op of de economische groei wel echt op gang komt.



In Japan zaten de koersen van multinationals die veel exporteren in de lift, nadat de yen was gekelderd naar het laagste niveau in 34 jaar. Dat hield het verlies van de Nikkei en Topix-beperkt, al wordt ook gevreesd voor een interventie van de Japanse centrale bank.



Hier de standen van de belangrijkste indices op een rij, geklokt om 8 uur:

Nikkei 225: -0,4%

Shanghai Shenzhen CSI 300: +0,1%

Hang Seng (Hongkong): -0,3%

Kospi (Zuid-Korea): +0,2%

Techaandelen lagen er overwegend goed bij:

Samsung +1,1%

Alibaba: +0,2%

Baidu: -1,2%

Prosus-deelneming Tencent: +0,6%

TSMC: +0,6%

Tegenvallend inflatiecijfer trekt Wall Street omlaag

Een renteverlaging door de Federal Reserve is woensdag verder uit zicht geraakt toen bleek dat de inflatie hoger uitpakte dan verwacht. Dat trok de indices op Wall Street omlaag:

S&P 500: -1%

Nasdaq: -0,8%

Dow Jones-index: -1,1%

Delta Air Lines kwam als een van de eerste grote Amerikaanse bedrijven met cijfers. De resultaten overtroffen de marktverwachtingen, maar de koers daalde toch met 2,7%.

Nvidia (+2%) wist enigszins te herstellen van de dip van de sessie ervoor.

Amerikaanse renteverlaging verder uit zicht

De Amerikaanse consumentenprijzen waren in maart met 3,5% op jaarbasis gestegen, tegen 3,2% in februari en een voorspelde 3,4%. Dat was een domper, want Fed-voorzitter Jerome Powell heeft duidelijk aangegeven dat hij eerst meer vertrouwen wil hebben dat de inflatie duurzaam richting 2% zakt, voordat hij aan de renteknop kan draaien. Dat is nu duidelijk niet het geval.

De markt lijkt er nu wel van doordrongen dat een renteverlaging in juni er niet in zit. Voordat het inflatiecijfer bekend werd gemaakt, werd de kans dat de Fed het federal funds rate (belangrijkste rentetarief) 12 juni omlaag zou kunnen ingeprijsd op 54%. Nu is dat nog maar een schamele 19,7%.

Juli dan maar? Helaas, ook dit staat op losse schroeven. Een maand geleden leek een lagere rente een gelopen race: die kans werd ingeprijsd op 90%. Vorige week was dat geslonken naar 75% en inmiddels verwacht nog maar een minderheid (45%) dat de rente dan lager is dan nu.

Notulen duiden op forse vertraging afbouw balans

Gisteren werden ook de notulen van de rentevergadering vrijgegeven. Deze bevestigden het beeld dat de Fed-functionarissen zich zorgen maken over de hardnekkig hoge inflatie en manen tot een restrictief monetair beleid.

Daarnaast werd gesproken over de afbouw van de gigantische obligatieportefeuille van circa $7.500 miljard die de Federal Reserve had opgebouwd tijdens de coronapandemie. In de toelichting op het vorige rentebesluit zei Powell al dat de Fed waarschijnlijk op de rem wilde trappen, om liquiditeitsproblemen voor banken te voorkomen. "We willen een geleidelijke overgang, om schokken op de markt te vermijden", zei hij tijdens de persconferentie.

Uit de notulen blijkt dat de centrale bankiers het tempo van de afbouw van de balans willen halveren. Dat zou betekenen dat de afvloeiing van aflopende staatsobligaties wordt beperkt tot $30 miljard per maand, tegen $60 miljard per maand nu.

De Fed heeft de balans inmiddels met $1,5 biljoen teruggebracht sinds medio 2022 is besloten om die berg af te bouwen.

Amerikaanse lange rente loopt flink op en de goudprijs daalde, voor even

Het nieuws van gisteren had een behoorlijke impact op de tienjaars rente op Amerikaanse staatsobligaties. Deze liep flink op en staat inmiddels boven de 4,5%, een niveau dat we sinds november niet meer hebben gezien.



De dollar zat ook in de lift. De goudprijs daarentegen stond - kortstondig - onder druk. Immers, als de rente langere tijd hoog blijft, maakt dat goud - waarover u geen rente ontvangt - een minder interessante asset. Ook de stijging van de dollarkoers zette de goudprijs onder druk.

Of hiermee het luik is weggevallen, is de vraag. De fundamentals staan nog overeind. Goud wordt beschouwd als een aantrekkelijke veilige haven in onzekere tijden en centrale banken blijven goud inkopen, hetgeen de goudprijs ondersteunt. Om die reden krabbelde de goudprijs vannacht weer voorzichtig op.

De indicatoren:

De Europese beurzen gaan een gemengde opening tegemoet.

De meeste beurzen in Azië stonden vannacht onder druk.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) loopt op en staat op 15,80.

De euro noteert 1,0737 ten opzichte van de dollar. Dat is een cent lager dan gisteren.

Aan de rust aan het rentefront is abrupt een einde gekomen. De Nederlandse tienjaarsrente is met 5 basispunten gestegen naar 2,68%. De Amerikaanse rente liep dubbel zo hard op en staat nu op 4,53%..

De goudprijs loopt inmiddels weer wat op. Voor een troy ounce moet u $2.338 neertellen.

De olieprijzen dalen licht. Voor een vat WTI betaalt u nu $86,16. Een vat Brent-olie uit de Noordzee kost nu $90,44.

De bitcoin heeft zich weer boven de $70.000 genesteld en noteert $70.830. Maar dit zijn altijd dagkoersen.

De AEX opent naar verwachting 0,1% lager.

Adviezen

Het is duidelijk stilte voor de storm. JPMorgan heeft het koersdoel voor DSM-Firmenich verhoogd van €70 naar €75, maar het verkoopadvies blijft in tact.

Agenda: rentebesluit ECB en Amerikaanse PPI



Vandaag zijn de ogen gericht op Frankfurt, waar de Europese Centrale Bank (ECB) een rentebesluit neemt. Hoewel verrassingen niet zijn uit te sluiten, is de algehele verwachting dat de depositorente (die banken ontvangen als ze geld stallen bij de ECB) wordt gehandhaafd op 4,0%. Maar de meeste economen verwachten wel een eerste rentestap op 6 juni. Daarmee zou de ECB voor lopen op de Fed, want na het Amerikaanse inflatiecijfer van gisteren, staat de gehoopte renteverlaging op 12 juni daar op losse schroeven.

In de eurozone daarentegen is de inflatie wél aardig op weg naar de gewenste 2%. Voorlopige cijfers van Eurostat wezen uit dat de consumentenprijzen in maart met 2,4% op jaarbasis waren gestegen, terwijl in februari nog een toename van 2,6% werd gemeten (en een stijging van 2,6% was verwacht).

De kerninflatie (zonder volatiele items als voedsel- en energieprijzen) kwam uit op 2,9% op jaarbasis, tegen nog 3,1% de maand ervoor. Het is dus wel te hoog, maar de inflatie is hier minder 'sticky' dan in de VS.

De vraag is wel hoe expliciet ECB-president Christine Lagarde zich vanmiddag durft uit te spreken over het moment waarop de rente voor het eerst omlaag kan. De ontwikkeling van de loonafspraken in het eerste kwartaal moet nog bekend worden gemaakt, en dat is pas in mei. Mochten de salarissen te hard oplopen, dan kan dat een loon-prijsspiraal veroorzaken, waarbij bedrijven de gestegen loonkosten doorberekenen aan klanten, de inflatie alsnog oploopt, werknemers hiervoor gecompenseerd willen worden, enzovoort. De kans is groot dat Lagarde een slag om de arm neemt.

In het vierde kwartaal was de loongroei iets gedaald naar 4,5%. Een verdere afname zou de ECB goed uitkomen.



Verder wordt vandaag uitgekeken naar de Amerikaanse producentenprijzen, een andere (maar minder belangrijke) graadmeter voor inflatie. Er wordt een stijging van 0,3% op maandbasis verwacht en +0,2% voor de kern-PPI. Ook brengt de OPEC een maandrapport over de oliemarkt uit en komt het IMF met een nieuwe economische outlook.

U bent weer bijgepraat. Veel succes en vooral plezier vandaag!