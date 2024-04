Eindelijk een lichtpuntje bij Philips? En nog 2 dingen die u moet weten op deze beursdag

De AEX-index heeft er zin in. En hoe. De index staat rond het middaguur ruim 1% hoger en jaagt op het intraday all-time high van 892,54 punten.

We laten daarmee de omringende beurzen de hielen zien. De Bel20, CAC40 en DAX40 stijgen ook, maar aanzienlijk minder hard. Dat komt waarschijnlijk omdat de chipaandelen zo'n zware weging hebben in de AEX, want die hebben de wind flink in de zeilen na de sterke omzetcijfers van TSMC. Zoals u kunt zien in onze onvolprezen Markt Monitor, staat één aandeel beteuterd in een hoekje: RELX, dat de enige daler is.

We lichten live vanaf Beursplein 5 in Amsterdam drie opvallende ontwikkelingen toe op deze beursdag.

1. Goed nieuws bij Philips

Philips (+2,3%) staat in de top 3 sterkste stijgers en dat zien we niet vaak. Het bedrijf wordt geplaagd door problemen met de slaapapneuapparaten en vorige week meldde het zorgtechnologiebedrijf nog een nieuw veiligheidsprobleem met zijn beademingsapparaten uit de Trilogy-Evo-serie.

Vandaag kon het bedrijf een opbeurend nieuwtje melden. De Amerikaanse rechter is akkoord gegaan met de deal die Philips sloot met de Amerikaanse Food and Drug Administration over diens slaapapneu-apparaten. In die deal staat omschreven welke aanpassingen Philips moet doorvoeren en dat biedt duidelijkheid. En ook licht aan het einde van de tunnel, want goedkeuring van de rechter was nodig om in de VS verder te kunnen met deze business. Hoe dat zit, kunt u lezen in deze analyse van de IEX Beleggersdesk.

Of hiermee het vertrouwen van beleggers terug is, is de vraag. Het gezegde luidt niet voor niets: vertrouwen komt te voet, maar gaat te paard. Uit de meting van het Nationaal Beleggerssentiment door IEX, waar 1.329 particuliere beleggers aan deelnamen, staat Philips deze maand nog met stipt bovenaan het lijstje aandelen waar u maar beter van af kunt blijven. Ook de beursexperts die deelnamen aan de peiling van Corné van Zeijl van Cardano vrezen dat de gifbeker bij Philips nog niet leeg is.

YTD kijkt Philips tegen een koersverlies van 7% aan, terwijl de AEX-index ruim 13% hoger staat.

2. It's the inflation, stupid

Hét cijfer waar de markt de hele dag al naar uitkijkt, is de Amerikaanse inflatie, om 14.30 uur Nederlandse tijd. Hoewel dit niet het cijfer is waar de Fed het meest op let (dat is de PCE-inflatie), zullen de beleidsbepalers er toch met belangstelling naar kijken.

De algehele verwachting is dat de inflatie in maart iets verder is afgenomen, maar nog steeds aan de hoge kant is. Dit zijn de verwachtingen:

inflatie: 3,4% op jaarbasis (tegen 3,2% in februari)

inflatie: 0,3% op maandbasis (tegen 0,4% in februari)

kerninflatie: 3,7% op jaarbasis (tegen 3,8% in februari)

kerninflatie: 0,3% op maandbasis (tegen 0,4% in februari)

Ook de PCE-inflatie is nog altijd te hoog. Dit cijfer was in februari gedaald naar 2,8%, tegen 2,9% in januari. De inflatie kruipt dus wel omlaag, maar is nog niet in de buurt van de gewenste 2%.

Mocht de inflatie vanmiddag hoger uitpakken dan verwacht, dan zal dat de verwachtingen van een snelle renteverlaging door de Fed verder omlaag schroeven. Bij het laatste rentebesluit zei de Federal Reserve geen haast te hebben om de rente te verlagen, maar hield de centrale bank nog onverkort vast aan drie renteverlagingen in 2024. Maar zeker na het sterke Amerikaanse banenrapport lijkt dit te ambitieus. De meeste economen houden inmiddels rekening met twee renteverlagingen dit jaar, al klinken er ook steeds meer geluiden dat we 2024 misschien maar moeten afschrijven.

Valt de inflatie mee, dan zal dat leiden tot optimisme op de beurs. Houd niet alleen de reactie van de beurs in de gaten, maar kijk ook wat het doet met de rentes op Amerikaans staatspapier en de dollar. Als een renteverlaging uit zicht raakt, kunnen deze weleens opvlammen.

3. Koperprijs heeft het op zijn heupen

De koperprijs heeft het al een tijdje op zijn heupen. Sinds de jaarwisseling staat deze al ruim 10% hoger. Het grootste probleem op deze markt is dat het aanbod de vraag niet langer kan bijbenen.

Bank of America meldde gisteren dat het met de switch naar elektrisch aangedreven auto's een toenemend tekort aan koper ziet en spreekt in een rapport over een 'lang verwachte crisis'. De Amerikaanse bank ziet de koperprijs in het vierde kwartaal van dit jaar oplopen naar $10.250 per ton, wat neerkomt op een opwaarts potentieel van 10%.







Ook de IEX Beleggersdesk heeft al meerdere malen stil gestaan bij de oplopende koperprijs. Hoewel alle seinen op groen lijken te staan voor een verder oplopende koperprijs, waarschuwt analist Martin Crum beleggers om niet zelf in koperfutures te handelen. "Dit is uiterst risicovol", schrijft hij. Maar hij ziet wel minder riskante alternatieven waarmee u slim kunt inspelen op een verdere stijging van de koperprijs.