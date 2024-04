IEX Beleggersdag 2024: CEO's Unilever, Flow Traders en TKH

Maar liefst drie CEO's maken hun opwachting op de IEX Beleggersdag op vrijdag 28 juni. En dat zijn niet de minsten: de topmannen van Unilever, Flow Traders en TKH betreden het podium. En u kunt daarbij zijn!

De IEX Beleggersdag, in Theater Spant in Bussum, is hét beleggersevenement van het jaar. In een gevarieerd programma hoort u live van diverse CEO’s van Nederlandse beursfondsen wat hun plannen zijn, krijgt u tips van Nederlands beste beleggingsexperts en doet u in workshops nieuwe inhoudelijke kennis op waar u als belegger direct uw voordeel mee kunt doen. De presentatie is in handen van journalist Jort Kelder.

De line-up is nog niet helemaal rond (er zitten nog enkele andere interessante namen in de pijplijn), maar u kunt rekenen op topsprekers uit het bedrijfsleven en de financiële sector. We noemen er alvast drie:

1. Hein Schumacher, CEO Unilever

Hein Schumacher staat sinds juli 2023 aan het roer bij de inmiddels volledig Britse levensmiddelengigant Unilever, het bedrijf waar hij ooit zijn carrière als trainee begon. Unilever is actief in 190 landen en bedient 3,4 miljard mensen wereldwijd.

Voor zijn aantreden bij Unilever was Schumacher CFO en CEO van van de zuivelcoöperatie Koninklijke FrieslandCampina. Hij heeft ook diverse leidinggevende posities bekleed bij het Amerikaanse levensmiddelenbedrijf Heinz, bekend van de ketchup.

2. Mike Kuehnel, CEO Flow Traders

Mike Kuehnel heeft zijn eerste jaar als CEO van Flow Traders er net op zitten, maar hij is voor het handelshuis geen onbekende: Kuehnel was hiervoor al CFO. Hij komt uit Duitsland en heeft meer dan 20 jaar ervaring in de financiële sector, onder andere bij Bain & Company en Goldman Sachs.

3. Alexander van der Lof, CEO TKH

Alexander van der Lof is een oudgediende bij TKH. Hij kwam al in 1985 in dienst bij wat toen nog de Twentsche Kabelfabriek (TKF) heette, de voorloper van TKH Group. In 1998 trad hij als CFO toe tot de Raad van Bestuur van de holding. Drie jaar later volgde hij Harm Schmidt op als CEO.

TKH is een van de weinige beursgenoteerde familiebedrijven. Van der Lof is de kleinzoon van oprichter Cornelis van der Lof, en de zoon van Dries van der Lof, de eerste Nederlander die ooit startte in een Formule 1-race.

Naast de bovengenoemde CEO's zullen diverse beleggingsexperts u op de Beleggersdag voorzien van veel achtergrondinformatie en kooptips, zodat u betere beleggingsbeslissingen kunt nemen. We noemen:

Hildo Laman, hoofd IEX Beleggersdesk

Wouter Slot, senior analist bij Tostrams Group

Martijn Rozemuller, CEO VanEck Europe

Nico Bakker, technisch analist bij BNP Paribas

Peter Paul de Vries, grootaandeelhouder en bestuursvoorzitter van Value8

Peter Siks, beleggerstrainer bij SaxoAcademy

Hendrik Oude Nijhuis, medeoprichter Beterinbeleggen.nl

Hans Oudshoorn, beleggerstrainer bij SaxoAcademy

