AEX-index sluit comfortabel in het groen: +0,5%

De AEX (+0,5%) sluit uiteindelijk nog redelijk comfortabel in het groen. Onze hoofdindex ging licht lager van start, leefde op en liet de PDL (Previous Days Low; om maar even in de TA-sfeer te komen) in de loop van de middag achter zich.

De AEX-index sluit deze beursdag af op 884,86 punten op een dag dat groene koersen domineren, de rentes over de hele linie langzaam oplopen, de verzekeraars het goed doen en bitcoin de $71,500-grens is gepasseerd. De AMX (+0,8%) en AScX (+0,6%) kleuren ook eensgezind groen. In de AMX winnen Allfunds en Inpost flink terrein.

Motive Partners zou namelijk een bod overwegen op Allfunds, meldt Bloomberg. Voor InPost is een aanleiding lastiger te vinden. Het lijkt een mix van een nasleep van eerdere koersdoelverhogingen en dat InPost is goedgekeurd als bezorgdienst in Polsen in het partnerprogramma van Zalando. In de AScX gaat NX Filtration nat, maar dat lijkt alle schijn te hebben van winstnemingen. Dat is ook niet gek gezien de koersontwikkeling. Kijkt u maar even mee.

Dan naar Wall Street, dat licht hoger van start ging. Een paar belangrijke nieuwsfeitjes: Apple schrapte ruim 600 banen nadat het Apple Car-project werd stopgezet. Dat schreef Bloomberg op basis van opgevraagde overheidsdocumenten. En dan Boeing, u voelt het vast aankomen: een 737-800 toestel raakte de motorkap kwijt tijdens het opstijgen, waardoor deze de vleugel raakte.

Dat meldde de bemanning aan de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA, dat het zoveelste onderzoek instelt. Tesla schrapt geen banen, maar wel plannen. Het gaat om de plannen voor een goedkopere elektrische auto. Dat melden meerdere bronnen aan Reuters, maar volgens Musk is dit klinkklare onzin. Hieronder ziet u de stand van zaken op Wall Street.

Macro: inflatiecijfers, rentebesluit ECB en Q1's

Na een enigszins teleurstellende week voor aandelenbeleggers, gezien de per saldo sterke macrocijfers en een meer havikse Fed, is het weer tijd om de focus te verleggen naar Amerikaanse CPI's en PPI's, een rentebesluit van de ECB, Fed-notulen en de Amerikaanse grootbanken die op vrijdag traditiegetrouw het nieuwe cijferseizoen aftrappen. We lopen zoals gewoonlijk weer kort door de agenda van deze week.

Vandaag was de rustigste dag van de week. Cijfers over de Duitse handelsbalans en industriële productie daargelaten, is de agenda vandaag verder leeg. Morgen wordt het wat drukker met Q1-cijfers van Nedap, Nederlandse inflatiecijfers en aandeelhoudersvergaderingen van NX Filtration, Ctac en Alfen.

Dan woensdag, dat op papier wellicht de meest interessante beursdag is met omzetcijfers (Q1) van TSMC, VS inflatie en het verschijnen van de Fed-notulen van het laatste rentebesluit. Dat was nog niet alles, want er volgen ook nog Q1-cijfers van Delta Airlines en aandeelhoudersvergaderingen van zowel BAM als Ahold Delhaize.

Op donderdag komt de Europese Centrale Bank met een rentebesluit. De verwachting is unchanged. Het is vooral opletten geblazen op de toelichting en een mogelijke hint op een verlaging in juni, wat door de markt nu op zo'n 50/50 kans wordt ingeprijsd. Daarom goed opletten op de Amerikaanse inflatiecijfers en de notulen van het laatste rentebesluit.

Verder komt naast Nedap ook Fagron met Q1's, noteren Ctac, BAM en Ahold ex-dividend en trappen zoals gezegd de Amerikaanse grootbanken het nieuwe cijferseizoen af. Vrijdag openen BlackRock, Citigroup, Wells Fargo en JP Morgan de boeken. De week wordt afgesloten door inflatiecijfers uit Duitsland en Frankrijk.

The ???? Rising inflation may demand future rate hikes. Fed Governor Bowman warns.



- Jan CPI up by 0.3%, followed by a 0.4% surge in Feb.

- Month-over-month increases signal ongoing inflationary pressures.#Inflation #USA #CryptoCommunity #Bitcoin pic.twitter.com/2uzAJd9S8X — Bitinning (@bitinning) April 8, 2024

Fastned krijgt concurrentie uit Frankrijk

Dan Fastned, dat concurrentie krijgt van de Franse laadpalenleverancier Electra. Deze partij wil in Nederland honderd snellaadstations en zeshonderd laadpunten plaatsen voor elektrische auto’s. Het verschil tussen Fastned en Electra is dat Fastned veelal langs snelwegen zit, waar Electra vooral bij hotels, supermarkten en restaurants wil zitten.

Fastned kiest juist bewust voor zogeheten A-locaties aan snelwegen, vertelde de CEO eerder aan IEX. Een snelweg leent zich namelijk uitstekend voor snelladers, waar Fastned vooral zijn pijlen op richt. Een supermarkt bezoek je om boodschappen te doen, wat laden ondergeschikt maakt. Het aandeel Fastned stijgt met 2,3%.

Olieprijs kan snel naar de $100

Het is een nachtmerrie voor menig automobilist en een punt van zorg voor centrale banken: een almaar stijgende olieprijs. Het zwarte goud is sinds december 2023 bezig aan een stevige opmars. Een vat olie - Brent - kost inmiddels alweer $90. Er spelen tal van factoren een rol bij het stijgen van de olieprijs. Allereerst geldt dat de geopolitieke spanningen steeds meer van invloed zijn. Dat betreft dan met name de conflicten in het Midden-Oosten.

Er wordt gevreesd voor verdere escalatie van het gewapende conflict rond Israël. Dat land bereidt zich voor op vergeldingsmaatregelen van aartsvijand Iran na een aanslag op een Iraans consulair gebouw in de Syrische hoofdstad Damascus. Maar er is meer: lees het verhaal van Martin Crum.

Het zwarte goud is sinds december 2023 bezig aan een stevige opmars. https://t.co/y784vWd6ae — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) April 8, 2024

Sligro heeft lastige jaren achter de rug

Donderdag 18 april publiceert Sligro een update over het eerste kwartaal. Cijfermatig zal het alleen gaan om de omzet, dus winstcijfers zullen ontbreken. Het begeleidende commentaar zal daarom minstens zo belangrijk zijn - zeker omdat Sligro kampt met een aantal tegenslagen die de resultaten in 2023 flink hebben gehinderd. In de paar jaar daarvoor had corona al behoorlijk huisgehouden. Of het aandeel koopwaardig is? Dat leest u in onderstaande analyse van Hildo Laman.

Donderdag 18 april zal Sligro een update publiceren over het eerste kwartaal. https://t.co/2jQz8hCGHL — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) April 8, 2024

Top 3 stijgers en dalers

NX Filtration, Sif en Vivoryon delven het onderspit. InPost, geflankeerd door Allfunds en Air France-KLM doen het stukken beter. Laatstgenoemde bungelt al zo'n vier weken rond de koers van €10. Het lijkt wachten tot de koers een richting kiest.

Rentes

De rentes lopen over de gehele linie licht op. De Nederlandse vergoeding op tienjaars-staatspapier bedraagt nu 2,73%.

Brede markt

De euro wint 0,13% en noteert op 1,0852. Goud staat vlak op $2.328. Zilver (+0,8%) doet het aanzienlijk beter en noteert op $27,73. De volatiliteitsindex (CBOE VIX) zakt met 3,4% naar 15,49. De bitcoin-trein dendert door en noteert op $71.833,51 en voor een vat WTI-olie betaalt u nu $86,08 dollar.

Het Damrak

Shell (+1,3%) krijgt van effectenhuis Evercore een koersdoelverhoging (van $66 naar $75).

(+1,3%) krijgt van effectenhuis Evercore een koersdoelverhoging (van $66 naar $75). BNP Paribas heeft het advies voor Ahold Delhaize (-0,9%) verlaagd van neutraal tot underperform. De verwachting is dat de retailer slechter zal presteren dan het sectorgemiddelde, gezien de hevige concurrentie in de VS.

(-0,9%) verlaagd van neutraal tot underperform. De verwachting is dat de retailer slechter zal presteren dan het sectorgemiddelde, gezien de hevige concurrentie in de VS. ING is minder positief over Fastned (+2,3%) na het nieuws dat Electra zich in Nederland vestigt met 100 snellaadstations en 600 laadpunten voor EV's. ING ziet het gebeuren dat de concurrentie druk uitoefent op de brutomarges van Fastned.

(+2,3%) na het nieuws dat Electra zich in Nederland vestigt met 100 snellaadstations en 600 laadpunten voor EV's. ING ziet het gebeuren dat de concurrentie druk uitoefent op de brutomarges van Fastned. Philips (+1,6%) ziet hun lampen feller schijnen naarmate PSV dichterbij de landstitel komt.

(+1,6%) ziet hun lampen feller schijnen naarmate PSV dichterbij de landstitel komt. DSM-Firmenich (+1,0%) start maandag met de inkoop van 1,5 miljoen eigen aandelen voor de afdekking van beloningsplannen van werknemers in aandelen. De aandeleninkoop heeft een waarde van circa €156 miljoen.

(+1,0%) start maandag met de inkoop van 1,5 miljoen eigen aandelen voor de afdekking van beloningsplannen van werknemers in aandelen. De aandeleninkoop heeft een waarde van circa €156 miljoen. Alfen (+2,3%) heeft voor netbeheerder Enexis in drie dagen een transportverdeelstation met een capaciteit van 10.000 volt geplaatst in Deventer.

(+2,3%) heeft voor netbeheerder Enexis in drie dagen een transportverdeelstation met een capaciteit van 10.000 volt geplaatst in Deventer. OCI (-0,6%) gaat zijn ammoniak met verlaagde CO2-uitstoot leveren aan Compo Expert, een Duitse producent van onder meer gespecialiseerde kunstmest.

(-0,6%) gaat zijn ammoniak met verlaagde CO2-uitstoot leveren aan Compo Expert, een Duitse producent van onder meer gespecialiseerde kunstmest. De bouwers BAM (+1,8%) en Heijmans (+1,7%) blijven nog even in trek. Lees hier nog het interview met Heijmans-CEO Ton Hillen, mocht u het gemist hebben.

(+1,8%) en (+1,7%) blijven nog even in trek. Lees hier nog het interview met Heijmans-CEO Ton Hillen, mocht u het gemist hebben. ABN Amro-Oddo verhoogt het koersdoel van Fugro (-0,9%) naar € 32,00 van € 24,00. UMG (-0,8%) krijgt een herhaald koopadvies van Barclays.

Klik hier voor een compleet overzicht van alle koersdoelveranderingen.

Wat is beleggen en wat niet?

Mocht u nog op zoek zijn naar interessante beleggingscategorieën, kijk dan eens naar Whisky. Zo viel in onze meest recente IEX Expert te lezen dat whisky het per saldo het afgelopen decennium beter deed dan de S&P 500.

Dat zeldzame whisky het best presterende luxebezit is, blijkt ook uit onderzoek van Visual Capitalist. Sinds de coronapandemie zijn er op veilingen talloze verkooprecords aan gort geschoten. Verzamelaard geven in sommige gevallen miljoenen uit voor een leuke fles whisky. Neem The Macallan Valerio Adami (waarvan er slechts 40 werden geproduceerd), die voor een recordbedrag van $2,7 miljoen werd verkocht.

Wat u ook ziet, is dat luxe horloges het ook niet slecht hebben gedaan: gemiddeld +138% rendement over tien jaar. Met dit in ons achterhoofd, komt de boodschap van de Rolex-topman niet bepaald uit de lucht vallen. In de media waarschuwt Jean-Frédéric Dufour namelijk voor het beschouwen van luxe horloges als belegging.

“Ik hou er niet van als mensen horloges vergelijken met aandelen. Dit zendt de verkeerde boodschap uit en is gevaarlijk”, stelde topman Jean-Frédéric Dufour in een interview met de Zwitserse krant NZZ. Dufour, die weinig interviews geeft, reageerde op de sterke toename van de interesse van speculanten voor horloges tijdens de coronapandemie. Dan komen we bij de vraag: kun je een horloge of whisky eigenlijk wel een belegging noemen? We zijn benieuwd naar uw mening.

Agenda: dinsdag 9 april

06:30 uur NL, consumptie huishoudens februari

07:00 uur Nedap, cijfers eerste kwartaal

06:30 uur NL, inflatie maart

09:00 uur Alfen, jaarvergadering

09:00 uur Ctac, jaarvergadering

09:00 uur NX Filtration, jaarvergadering

12:00 uur VS, ondernemersvertrouwen mkb maart

En dan nog even dit

"De bank houdt daarom rekening met een inflatie tussen 2 en 8%, of zelfs meer". Het kan dooien of het kan vriezen.

? Jamie Dimon Says 8% Rates Could Lie Ahead



"Small changes in interest rates today may have less impact on inflation in the future than many people believe," he said. "Therefore, we are prepared for a very broad range of interest rates, from 2% to 8%, or even more." — *Walter Bloomberg (@DeItaone) April 8, 2024

Olie in rap tempo richting de $100 dollar?

Oil: Supply concerns are building up

- Mexico is slashing exports

- Drones are attacking Russia refineries

- Iran-Israel tensions are simmeringhttps://t.co/5bXRpWHied — Ziad Daoud (@ZiadMDaoud) April 8, 2024

Bitcoin blijft op recordjacht

Bitcoin very close to its record high in March pic.twitter.com/OWX8UdgybI — Joe Weisenthal (@TheStalwart) April 8, 2024

Rolex-topman vindt luxe horloges geen belegging