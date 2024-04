Stilte voor de storm op de beurs en vastgoedcrisis China laait op

De AEX-index gaat een vlakke tot licht hogere opening tegemoet, maar het is stilte voor de storm.

De beurs lijkt vandaag een rimpelloze vijver, maar daar kan later in de week zomaar verandering in komen, als de ECB een rentebesluit neemt en het cijferseizoen losbarst. Geniet dus nog maar even van de rust, want aan het eind van de week kunt u aan de bak.

Ontspanning in olieprijzen

Afgelopen week liepen de olieprijzen nog met 4% op door de opgelopen spanningen in het Midden-Oosten, krappe olievoorraden en het vooruitzicht van een sterke vraag. Maar vannacht zijn ze flink gedaald nu Israël met Hamas in gesprek gaat over een staakt-het-vuren in Gaza.

Vastgoedcrisis China laait weer op

De beurzen in Azië gingen verschillende richtingen op. In China laaide de vastgoedcrisis weer op, omdat de China Reconstruction Bank een liquidatiezaak heeft aangespannen tegen projectontwikkelaar Shimao Group wegens wanbetaling. Eerder ondergingen Evergrande en Country Garden hetzelfde lot.

Nikkei veert op

In Japan leken koopjesjagers de markt af te grazen na de forse verliezen van vorige week. Ook een daling van de yen gaf de markt rugwind.

Wel blijven mogelijke renteverhogingen boven de markt hangen. Enkele weken geleden trok de Bank of Japan voor het eerst in 17 jaar de rente op van -0,1% naar een bandbreedte van 0% tot 0,1%. Maar dat lijkt niet het eindstation. Vrijdag meldde een Japanse krant dat de gouverneur van de centrale bank, Kazuo Uedo, verwacht dat de inflatie van de zomer tot de herfst zal toenemen, omdat de recente loonstijgingen de prijzen opdrijven. Volgens hem kan dat een reactie van de centrale bank forceren. Nooit eerder was hij zo expliciet geweest. De rentes op Japanse obligaties stegen hierop scherp.



Hier de standen van de belangrijkste indices op een rij, geklokt om 08.00 uur:

Nikkei 225: +0,6%

TOPIX (Japan): +0,6%

Shanghai Shenzhen CSI 300: -0,7%

Hang Seng (Hongkong): onveranderd

Kospi (Zuid-Korea): +0,2%

Ook bij techaandelen ontbreekt een duidelijke richting. Koersdruk voor Prosus-deelneming Tencent.

Alibaba: +0,6%

Baidu: -1,7%

Tencent: -1,1%

TSMC: +0,4%

Samsung: +0,4%

Wall Street sluit hoger ondanks positief banenrapport

Hoewel het sterke Amerikaanse banenrapport het optimisme over een snelle renteverlaging de grond in boorde, ging Wall Street vrijdagavond toch met een fraaie winst het weekend in. De S&P 500 steeg met 1,1% naar 5.204,34 punten. De Dow Jones-index won 0,8% en de Nasdaq sloot 1,2% hoger. Dit kon een weekverlies echter niet voorkomen. De Dow Jones-index verloor afgelopen week 2,1% en de S&P 500 en de Nasdaq ieder 0,8%.

Uit het banenrapport bleek dat er in maart 303.000 banen bij waren gekomen, terwijl op een aanzienlijk lagere groei (200K) was gerekend. De werkloosheid kwam - zoals verwacht - uit op 3,8% en dat is keurig onder de grens van 4% die de Federal Reserve hanteert. De uurlonen waren met 4,1% op jaarbasis gestegen. Dat is weliswaar minder dan in februari (+4,3%), maar nog altijd fors.

Deze cijfers geven de Federal Reserve de ruimte om nog even rustig af te wachten hoe de inflatie zich ontwikkelt. Het is daarom maar de vraag of de rente in juni voor het eerst omlaag kan. Dat vertaalde zich vrijdag ook in een stijging van de lange rente.

Tesla, Alphabet en Apple

Verder meldde persbureau Reuters dat Tesla afziet van het plan om een goedkope elektrische auto op de markt te brengen, vanwege de heftige concurrentie uit China. Het gaat om een instapmodel dat vanaf $25.000 in de showroom zou komen. De koers kelderde hierop aanvankelijk met 6%, maar uiteindelijk bleef het verlies beperkt tot 3,6% nadat Elon Musk het bericht op zijn Musks had ontkend:

Reuters is lying (again) — Elon Musk (@elonmusk) April 5, 2024

Het gaat desalniettemin niet lekker met dit voormalige Magnificent 7-aandeel: sinds de jaarwisseling is al een derde van de beurswaarde verdampt.

Volgens hetzelfde Reuters zou Alphabet overwegen om een bod uit te brengen op softwareontwikkelaar HubSpot, die een marktwaarde heeft van zo'n $35 miljard. De koers van HubSpot steeg met 1,8% en die van Alphabet met 1,3%.

Nieuws was er ook over Apple: in navolging van meer techbedrijven stuurt het concern meer dan 600 medewerkers de laan uit. Verder is de rust nog niet teruggekeerd in de koers van Trump Media & Technologie. Ruim 12% ging er van de koers af.

De indicatoren:

De futures duiden op een licht hogere opening van de Europese beurzen.

Azië is de beursweek verdeeld begonnen.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalt licht naar 16,03. Dit is nog wel de hoogste stand sinds november.

De euro is niet vooruit te branden en noteert 1,0836 ten opzichte van de dollar.

De Amerikaanse tienjaarsrente blijft oplopen: 6 basispunten erbij op 4,43%. De Nederlandse maakt pas op de plaats en noteert 2,65%.

De goudprijs stijgt door naar $2.342,32 per troy ounce. Je zou verwachten dat de goudprijs door de hoge Amerikaanse rente zou dalen. Maar dat gebeurde niet.

De olieprijzen staan onder druk. Een vat WTI kost nu $85,54 (-1,3%) en voor een vat Brent wordt $89,56 betaald (-1,4%).

De bitcoin is weer op weg naar de $70.000-puntengrens en staat 2,7% hoger op $69.446.

De AEX opent naar verwachting 0,05% hoger.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Agenda komende week: rentebesluit ECB en start cijferseizoen

De beursweek gaat rustig van start, maar het is stilte voor de storm. Later in de week komen de eerste bedrijven met cijfers en de ECB neemt een rentebesluit.

Maandag 8 april: Duitse handelsbalans

De Duitse handelsbalans en industriële productie zijn zojuist verschenen. De rest van de dag staat er niets geagendeerd.

Dinsdag 9 april: cijfers Nedap

Morgen opent Nedap als eerste Nederlandse beursfonds de boeken over het eerste kwartaal. Ook publiceert het CBS de Nederlandse inflatie over maart. Een snelle raming wees vorige week uit dat de inflatie was opgelopen naar 3,1% op jaarbasis, tegen 2,8% in februari. Dit was vooral te wijten aan hogere energiekosten, inclusief de rekening van het tankstation. Elders in Europa daalt de inflatie wél.

Woensdag 10 april: inflatie VS en Fed-notulen

Woensdag gaat de aandacht vooral uit naar de Verenigde Staten, waar om 14.30 uur Nederlandse tijd de inflatie bekend wordt gemaakt. Economen verwachten dat de inflatie is opgelopen naar 3,4% op jaarbasis (tegen 3,2% in februari). Op maandbasis is het cijfer waarschijnlijk wel wat gedaald, naar 0,3% (tegen 0,4% in februari). De kerninflatie (zonder kosten voor voedingsmiddelen en energie) is volgens economen iets gedaald naar 3,7% op jaarbasis en 0,3% op maandbasis.

's Avonds publiceert de Fed de notulen van de laatste rentevergadering. Beleggers zullen op zoek gaan naar hints naar een eerste renteverlaging. Verder opent Delta Airlines als een van de eerste Amerikaanse bedrijven de boeken over het eerste kwartaal.

Donderdag 11 april: rentebesluit ECB en cijfers Fagron

Donderdag neemt de Europese Centrale Bank (ECB) een rentebesluit. Hoewel verrassingen niet zijn uit te sluiten, is de algehele verwachting dat de depositorente (die banken ontvangen als ze geld stallen bij de ECB) wordt gehandhaafd op 4,0%. Maar de meeste economen verwachten wel een eerste rentestap op 6 juni. Het is vooral de vraag of ECB-president Christine Lagarde daarnaar durft te hinten, of haar kaarten nog tegen de borst houdt.

Ook wordt uitgekeken naar de kwartaalcijfers van Fagron, de Chinese inflatiecijfers en de Amerikaanse producentenprijzen. De OPEC brengt een maandrapport over de oliemarkt uit en het IMF komt met een tweejaarlijkse economische outlook.

Vrijdag 12 april: cijfers Amerikaanse banken

In de VS barst het cijferseizoen vrijdag los, met de kwartaalresultaten van vier grote banken/vermogensbeheerders: BlackRock, Citigroup, JP Morgan Chase en Wells Fargo.

Twee aandelen gaan ex-dividend: Ahold-Delhaize (€0,61) en BAM (€0,20). En er verschijnen wat macro-economische cijfers, waaronder Duitse inflatie en het 'kleine' Amerikaanse consumentenvertrouwen (gemeten door de Universiteit van Michigan).

Hierbij de volledige agenda voor de rest van de week

MAANDAG 8 APRIL

08:00 uur Dui, handelsbalans februari

08:00 uur Dui, industriële productie februari

DINSDAG 9 APRIL 2024

06:30 uur NL, consumptie huishoudens februari

07:00 uur Nedap, cijfers eerste kwartaal

06:30 uur NL, inflatie maart

09:00 uur Alfen, jaarvergadering

09:00 uur Ctac, jaarvergadering

09:00 uur NX Filtration, jaarvergadering

12:00 uur VS, ondernemersvertrouwen mkb maart

WOENSDAG 10 APRIL 2024

06:30 uur NL, industriële productie februari

09:00 uur Ahold Delhaize, jaarvergadering

09:00 uur BAM, jaarvergadering

13:00 uur VS, hypotheekaanvragen - wekelijks

13:00 uur Delta Air Lines, cijfers eerste kwartaal

14:30 uur VS, inflatie maart

16:00 uur VS, groothandelsvoorraden februari

16:30 uur VS, olievoorraden - wekelijks

20:00 uur VS, Federal Reserve - notulen

DONDERDAG 11 APRIL 2024

03:30 uur China, consumenten- en producentenprijzen maart

07:00 uur Fagron, cijfers eerste kwartaal

09:00 uur ForFarmers, jaarvergadering

09:00 uur Nedap, jaarvergadering

09:00 uur Ctac €0,11 ex-dividend

13:00 uur Constellation Brands, cijfers vierde kwartaal

14:00 uur OPEC, maandrapport

14:15 uur ECB, rentebesluit

14:30 uur VS, steunaanvragen - wekelijks

14:30 uur VS, producentenprijzen maart

14:45 uur ECB, toelichting rentebesluit

15:00 uur IMF, World Economic Outlook

VRIJDAG 12 APRIL 2024

04:00 uur China, handelsbalans maart

06:30 uur Japan, industriële productie februari

06:30 uur NL, faillissementen maart

06:30 uur NL, internationale handel februari

08:00 uur Dui, inflatie maart (def.)

08:00 uur VK, industriële productie februari

08:00 uur VK, handelsbalans februari

08:45 uur Fra, inflatie maart

09:00 uur Ahold Delhaize €0,61 ex-dividend

09:00 uur BAM €0,20 ex-dividend

09:00 uur BAM ex-dividend

09:00 uur SBM Offshore, jaarvergadering

12:00 uur BlackRock, cijfers eerste kwartaal

13:00 uur Citigroup, cijfers eerste kwartaal

13:00 uur JPMorgan Chase, cijfers eerste kwartaal

13:00 uur Wells Fargo, cijfers eerste kwartaal

14:30 uur VS, importprijzen maart

16:00 uur VS, consumentenvertrouwen (Universiteit van Michigan) april (voorlopig)

Veel succes en vooral plezier vandaag!