IEX Slotcall van donderdag 4 april 2024

De AEX telt 25 aandelen die allemaal hun eigen richting op gaan maar bij sluiting vandaag rest een minimaal winstje (+0,01%). Andere Europese beurzen doen het ietsje beter, waarbij de S&P 500 bij sluiting van Amsterdam een half procent in de plus staat. Terwijl goud een stapje terugdoet (-0,38%), stijgt de waarde van het digitale alternatief bitcoin met 2,61%. Aandeelhouders van BAM (+10,23%, AMG (+6,80%) en Just Eat Takeaway (+5,60%) hebben alle reden om vanavond een klein feestje te bouwen.

Top drie stijgers en dalers Amsterdam

Aandelen in de picture

BAM (+10,23%) krijgt een fikse koersdoelverhoging van ABN AMRO (€5,70) en vliegt. Collegabouwer Heijmans (+2,20%), die sinds begin oktober ca. 60% meer waard is geworden, gaat op het advies verder omhoog.

Brede markt

Rentes dalen licht over breed front

Nederlandse tienjaars: 2,61% (-2,0%

Duitse tienjaars: 2,36% (-1,9%)

Britse tienjaars: 4,05% (-0,3%)

Italiaanse tienjaars: 3,71% (-3,3%)

Amerikaanse tienjaars: 4,34% (-0,4%)

Japanse tienjaars: 0,78% (+0,3%)

Peilmoment: 17.00 uur

Notulen ECB: Praten over renteverlagingen nog te vroeg

De Europese Centrale Bank had bij het laatste rentebesluit meer vertrouwen dat de inflatie op schema ligt om tijdig structureel af te nemen tot de doelstelling van 2 procent, maar vond het voorbarig om over renteverlagingen te praten. Dit bleek donderdag uit de notulen van het rentebesluit van een maand geleden. "Geduld en voorzichtigheid" waren nog steeds geboden, en de ECB-bestuurders concludeerden dat er meer data nodig waren om er voldoende vertrouwen in te hebben dat de inflatiestrijd beslecht is.

Groei dienstensector eurozone trekt aan

De dienstensector in de eurozone is in maart in een hoger tempo gegroeid. Dit bleek donderdag uit definitieve cijfers van S&P Global. De inkoopmanagersindex voor de dienstensector kwam uit op 51,5 tegen 50,2 een maand eerder. Daarmee steeg de index naar het hoogste niveau in negen maanden.

De inkoopmanagersindex voor de industrie van de muntunie bleek daarentegen dinsdag te zijn gedaald van 46,6 naar 46,1. De samengestelde index steeg zo van 49,2 naar 50,3, de hoogste stand in 10 maanden. Alles boven 50.0 wijst op groei. Yes!

Producentenprijzen eurozone blijven maar dalen

Terwijl de looninflatie danig oploopt, zijn de producentenprijzen in de eurozone in februari opnieuw gedaald. Op maandbasis daalden de producentenprijzen in februari met 1,0 procent. In januari bedroeg de daling nog 0,9 procent. Er werd door economen rekening gehouden met een afname van 0,9 procent in februari.Op jaarbasis daalden de producentenprijzen in februari met 8,3 procent. Een maand eerder was dit nog een daling van 8,0 procent.

IEX Sentimentspeiling: NN Group en ASML zijn de nieuwste toppers

Van Philips, Randstad en ArcelorMittal wordt minder verwacht. Het algemene beurssentiment onder beleggers is flink verbeterd ten opzichte van vorige maand, en is bovendien nog altijd bijzonder bullish. Een maand geleden stond 60,2% (zeer) optimistisch tegenover de aandelenmarkten. Dat percentage is gestegen naar 65,0%. Lees het hele verhaal.

"Goudhandel profiteert fors van hoge goudprijzen"

Dat bericht DFT vandaag. Zo zou AmsterdamGold het aantal goudtransacties de laatste weken hebben zien vervijfvoudigen. Met name nieuwe klanten ui de vastgoedmarkt verruilen hun stenen voor goud. Goudhandelaar Doijer & Kalff wijst volgens DFT op een opmerkelijke dubbelrol die centrale banken in de stijging van de goudprijs spelen. "Centrale banken hebben de afgelopen jaren massaal goud gekocht. Tegelijkertijd is de hoge inflatie, die particulieren aanzet om goud te kopen, het gevolg van hun beleid."

Zilver gaat inmiddels ook lekker

Silver has been a solid part of my investment portfolio for quite some time, and I've just made another addition! Happy to share that my investment in physical #silver has grown by 1.07 percentage points. This decision was driven by the silver RSI-14 monthly chart hitting its… https://t.co/57EnKnjpgI pic.twitter.com/edHdCMItBh — Karel Mercx (@KarelMercx) April 4, 2024

We nemen vandaag afscheid van Steen Jacobsen

Hoofdeconoom Steen Jakobsen van Saxo Bank laat op LinkedIn weten dat het vandaag zijn laatste werkdag is. Hij is vooral bekend om de tien waanzinnige voorspellingen die hij elk jaar afgaf, waarvan sommige, zoals Brexit, ook nog eens uitkwamen. Jacobsen is van plan een boek te schrijven met als voorlopige werktitel: Bekentenissen van een idioot. De Deen is fan van Fjodor Dostojevski?

Fikse stijging vliegreizen

De aarde mag dan opwarmen en daar hebben vliegtuigbewegingen zo hun aandeel in, maar dat wil niet zeggen dat we daarom minder vliegen. Integendeel. Volgens branche-organisatie IATA groeide het passagiersvervoer ook in februari met dubbele cijfers De totale vraag, uitgedrukt in passagiersomzet per kilometer, steeg 21,5 procent. De totale capaciteit, uitgedrukt in het aantal zitplaatsen per kilometer steeg 18,7 procent. De totale beladingsgraad steeg 1,9 procentpunt naar 80,6 procent.

Agenda van vrijdag 5 april 2024

Dat banenrapport morgen om half drie zou de beurs wel eens flink in beweging kunnen zetten. Goede cijfers zijn slecht, slechte cijfers zijn goed. Want hoe sterker de Amerikaanse arbeidsmarkt zich ontwikkelt, hoe minder de Fed genegen zal zijn om de rente lager te zetten.

00:00 Chinese beurzen gesloten (Qingming Festival)

00:00 IMF World Economic Outlook

08:00 Duitse fabrieksorders februari

11:00 EU detailhandelsverkopen feb

14:30 VS banenrapport maart (consensus +200K banengroei, werkloosheid 3,9%)

21:00 VS consumentenkrediet feb

En dan nog even dit:

Hoge waarderingen leiden tot lagere rendementen



Prof Shiller kijk naar de waardering obv lange termijn winsten. (de CAPE Shiller). Hier de hoogte van de CAPE Shiller en de rendementen in de 10 jaar daar op volgend. Het wordt karig volgens deze indicator. pic.twitter.com/raxug7aqDd — Corné van Zeijl (@beursanalist) April 3, 2024

Handel niet!

"Much success can be attributed to inactivity. Most investors cannot resist the temptation to constantly buy and sell."



Warren Buffett ?? — Charlie Munger Fans (@CharlieMunger00) April 4, 2024

Je begint medelijden met Kroes te krijgen

Gifbeker nog niet leeg: Alex Kroes ook onderzocht om transacties in Go Ahead-tijd https://t.co/XmtxYtqIMz pic.twitter.com/62iv8foBA2 — RTL Z (@RTLZ) April 4, 2024

Het gaat de goede kant uit met de Europese CO2-uitstoot.

Jammer dat die kleurige bollenvelden weer in verband worden gebracht met illegale giflozingen.