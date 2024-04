Renteangst keert terug en dan moet het VS banenrapport nog komen

Alle aandacht gaat uit naar het Amerikaanse banenrapport. Wall Street sloot gisteren lager op tegenvallend rentenieuws en in Azië was het ook niet om over naar huis te schrijven. De Chinese beurzen hielden hun deuren gesloten, wegens het Qingming-Festival. Een pleister op een zere wond is wellicht dat het gros van bedrijven de komende weken hun dividend uitkeert.

AEX-indicatie is -1,1%

Verder is de drukte qua bedrijfscijfers deze week wel te overzien. Op macroniveau daarentegen is er genoeg te doen. In de loop van de ochtend zegt Duitsland wat over fabrieksorders (februari) en net voor de lunch krijgen we de Europese detailhandelsverkopen. Toch kan maar een cijfer het belangrijkste zijn: het Amerikaanse banenrapport om 14.30 uur onze tijd.

Wat verwachten economen? Dat de werkloosheid nog keurig onder de grens van 4% blijft – die de Fed hanteert. Bovendien zijn er naar alle waarschijnlijkheid 212.000 banen bijgekomen (iets minder dan vorige maand: 275k).

De uurlonen zijn naar verluidt opgelopen tot 4,3% op jaarbasis. En dat is in het kader van een renteverlaging ongunstig, want een loon-prijsspiraal kan hierdoor ontstaan. Dat houdt in dat een situatie ontstaat waarin stijgende lonen leiden tot hogere kosten voor bedrijven, wat op zijn beurt resulteert in hogere prijzen voor goederen en diensten. Deze gestegen prijzen leiden tot hogere looneisen, waardoor de cyclus zich herhaalt en de inflatie verder wordt aangewakkerd. Hieronder vindt u het complete overzicht van alle cijfers die om 14.30u worden gepubliceerd. Deze data komt van Forex Factory, mocht u het niet kennen. Zeker even het kijken waard.

Dan nog even kort terug naar gisteren. Sachem Head Capital Management heeft een positie van 3,6% opgebouwd in maaltijdbezorger Delivery Hero. Daarnaast zou de activistische investeerder streven naar vertegenwoordiging in het bestuur van het Duitse bedrijf, schrijft Bloomberg op basis van ingewijden. Beleggers lijken enthousiast, want vlak na de publicatie van dit bericht, schoot de koers zo'n 10% omhoog.

Ook Just Eat Takeaway, dat gisteren sowieso al een goede dag kende, profiteerde. Het aandeel Just Eat Takeaway steeg met 5,6%, maar die stijging is ook te danken aan het nieuws dat Eminence Capital een groter belang in de maaltijdbezorger meldde. De afgelopen maand gaat het bovendien zichtbaar beter met de koers van JET: +13%.

Weer problemen voor Philips

Philips heeft deze maand toezichthouder IGJ gewaarschuwd voor een nieuw veiligheidsprobleem met zijn beademingsapparaten uit de Trilogy-Evo-serie. Dit bevestigde Philips vrijdagochtend, na een publicatie door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. De Trilogy Evo apparaten kunnen een alarm afgeven voor een lege batterij of stroomuitval, terwijl er nog voldoende stroom beschikbaar is.

Dit kan leiden tot plotseling verlies van beademing terwijl het apparaat een alarm afgeeft. Philips zal dit oplossen door middel van een software-update die gepland staat voor het tweede kwartaal van 2024.

Wall Street vergooit winsten

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn donderdag tegen alle verwachtingen in toch in het rood gesloten. Aan het begin van de handelssessie waren beleggers goed nog gemutst, maar circa twee uur voor het slot draaide plotseling het sentiment door onder andere een spike in de olieprijzen en havikse uitlatingen van Fed-lid Neel Kashkari (Minneapolis). Hieronder ziet u het bericht van Kashkari en dan zal u begrijpen waarom de beurzen draaiden.

?? KASHKARI: POSSIBLE FED WON'T CUT THIS YEAR IF INFLATION STALLS — *Walter Bloomberg (@DeItaone) April 4, 2024

Dan nog wat individueel aandelennieuws: Intel daalde opnieuw met 1,5%. Eerder deze week stond het aandeel ook al stevig onder druk en verloor 8%, nadat bekend werd dat het verlies bij de foundry tak afgelopen jaar is opgelopen. Het aandeel Tesla herstelde donderdag verder met 1,7%, waarmee de scherpe verliezen van dinsdag na tegenvallende verkoopcijfers bijna zijn gecompenseerd.

Het aandeel BlackBerry kon ruim 2,5% bijschrijven, nadat het bedrijf woensdag nabeurs beter dan verwachte cijfers rapporteerde. AMD kreeg ook een pak rammel en ging 8% achteruit. Hieronder nog even de slotstanden naast elkaar.

Azië kleurt rood

De Aziatische beurzen noteerden vrijdag over de brede linie lager, nadat Wall Street donderdagavond de winsten prijs moest geven en in het rood sloot. De grootste daler was de Nikkei index in Tokio met een verlies van 2,1%, gevolgd door Seoel met een daling van 1,1%. Hongkong heropende de deuren met een verlies van ruim 0,5%. Zowel Shanghai als Taiwan hield de deuren nog gesloten vanwege een feestdag.

Asia-Pacific markets fell on Friday, led by Japan’s Nikkei 225, mirroring moves on Wall Street after comments from U.S. Federal Reserve officials fueled worries that the central bank could hold off on rate cuts.#Nifty #Nifty50 #banknifty #niftybank #Dow #SP500 #Nasdaq #stocks pic.twitter.com/NTkfHrb9HV — Nifty speak loud (@Niftyspeakloud) April 5, 2024

De stand van zaken

De AEX opent naar verwachting lager.

Europese futures wijzen op een overwegend lagere opening.

Azië eindigde eensgezind in het rood.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) stijgt tot boven de 16 - voor het eerst sinds november 2023.

De euro daalt tot 1,0826 dollar.

De Nederlandse tienjaarsrente staat op 2,66%.

De goudprijs daalt met 0,3% naar $2.281 per troy ounce.

Voor een vat WTI-olie betaalt u nu $86,83.

Bitcoin blijft het goed doen en noteert op $67.593.

Hoe gevoelig is ASML voor Amerikaanse druk?

BIDEN ADMINISTRATION PLANS TO URGE THE NETHERLANDS IN MEETING NEXT WEEK TO STOP TOP DUTCH CHIPMAKING EQUIPMENT MAKER ASML FROM SERVICING SOME TOOLS IN CHINA-SOURCES — *Walter Bloomberg (@DeItaone) April 4, 2024

Beste leerling van de klas

Economists (and investors) claiming that #Switzerland is different when it comes to cutting rates because #inflation is at 1.15%, lack historical perspective. Switzerland reported 0.3% inflation on average since 2009. The Eurozone reported 2.0% inflation on average. The gap… pic.twitter.com/k8TJJebpLC — jeroen blokland (@jsblokland) April 4, 2024

Volatiliteit loopt op

The #VIX Index is up 16% today and near the highest in months. pic.twitter.com/zZ7IxeXjbe — jeroen blokland (@jsblokland) April 4, 2024

Wie houdt ze dan wel tegen?

Rising bond yields haven’t kept tech stocks from outperforming https://t.co/Owrp5geGNX — MarketWatch (@MarketWatch) April 4, 2024

"Als een investering geen inkomsten genereert, is het erg lastig om er een prijs op te plakken."

Financieel blogger Adam Grossman: goud is vooral leuk als sieraadhttps://t.co/QC5Dkj1RQb pic.twitter.com/xfIV8BN7L2 — IEXProfs (@IEXProfs) April 4, 2024

Veel plezier en succes vandaag.