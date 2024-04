TA: de eerste scheurtjes in het halfgeleiderbastion

Halfgeleideraandelen, met name de aan AI gerelateerde, lopen op Wall Street al geruime tijd voorop. De bullmarkt op de Amerikaanse beurs is voor een belangrijk deel, zo niet volledig, te danken aan deze sector. Ook een correctie zal waarschijnlijk door chippers ingeleid worden.

In de top 10 van sterkste aandelen dit jaar staan overwegend chipbedrijven. De hoofdrol is weggelegd voor Nvidia, dat YTD bijna 80% in de plus staat. Dan zien we een tijdje niets, en vervolgens Micron +45%, Applied Materials +28%, AMD +16%, Broadcom +20% en helemaal achteraan NXP, met +5%.

De SOX-index, die het koersverloop van de grotere Amerikaanse chipfabrikanten weergeeft, staat dit jaar op een plus van 15%.

De bomen groeien echter niet tot in de hemel. Er zijn hier en daar wat aarzelingen zichtbaar in de uptrends bij de chipaandelen. Ik zie de eerste barstjes in het bastion. Ik wil hierbij wel benadrukken dat het om minimale scheurtjes gaat.

Vooralsnog is de technische schade verwaarloosbaar, dus de rode vlag blijft nog even in de la. Maar omdat chippers de belangrijkste sector vormen, letten we wel goed op.

Overigens zien we ook op de Nederlandse beurs wat getreuzel bij onze chippers. Ik beloof u dat ik daar later deze week naar zal kijken.

Omgekeerd Halloween-effect

Er is nog een reden om de vinger aan de pols te houden: het omgekeerde Halloween-effect. Hoewel de technische plaatjes het niet direct suggereren, zouden volgens de Halloween-indicator de beste beleggingsmaanden van het jaar nu achter ons liggen.

Statistisch gezien ligt de mooiste beleggingsperiode tussen oktober en april. Dat blijkt in elk geval uit onderzoeken, gebaseerd op 300 jaar koershistorie van Wall Street. Dus nu we aan het einde van die mooie beleggingsperiode geraken, is het zaak alert te zijn. Helemaal onderaan deze column duid ik dit fenomeen.

Ik beoordeel vandaag de technische plaatjes van enkele grote Amerikaanse chipfondsen: Nvidia, Micron, Applied Materials, AMD, Broadcom en NXP. Maar ik begin met de SOX-index, die het gehele spectrum van de Amerikaanse halfgeleiderindustrie bestrijkt.

SOX-index maakt pas op de plaats

De SOX-index moet blijkbaar nieuwe krachten opdoen. Binnen de stijgende trend wordt een consolidatie zichtbaar, zelfs met een mogelijke eerste lagere top. Dit signaleert een tijdelijk evenwicht tussen kopers en verkopers en wellicht wat winstnemingen.

De hogere bodems wijzen nog wel steeds op aanhoudende vraag. Wees wel alert op de mogelijke lagere top van begin april.

Onder de steun van 4.815,06 punten (de bodem van 27 maart) verzwakt het beeld. Wacht op nadere technische signalen.

We hebben een eerstvolgend koersdoel berekend op 5.500 punten. De stijgende trend is intact zolang de index hogere bodems blijft vormen.

Nvidia aarzelt wat

Nvidia beweegt nog steeds binnen de uptrend. Let wel op de mogelijke eerste lagere top, die verkoopdruk signaleert. Het technische plaatje is nog redelijk, maar we houden wel de vinger aan de pols.

Bij een daling onder de steun op $850,10 (de bodem van 19 maart) zou een verdere verzwakking optreden.

De oplopende relatieve-sterktelijn (glooiende blauwe doorlopende lijn) impliceert dat Nvidia beter presteert dan de rest van de markt. De stijgende moneyflow bevestigt dat er nieuw geld in de markt komt.

Applied Materials treuzelt

Applied Materials maakt pas op de plaats. Binnen de stijgende trend wordt een consolidatie zichtbaar. Dit signaleert dat de markt even rust neemt. De recente lagere top bevestigt een consolidatie. De hogere bodems wijzen wel nog steeds op aanhoudende vraag.

Voor een hervatting van de oude uptrend moet Applied Materials boven de laatste top rond $211,77 breken. Onder de steun van $202,71 (de bodem van 28 maart) verzwakt het beeld. Wacht op nadere technische signalen. Weerstand ligt op $211,77 (de top van 1 april).

De positieve relatieve-sterktelijn (glooiende blauwe doorlopende lijn) stagneert. Dit geeft aan dat Applied Materials iets minder sterk presteert dan de rest van de markt.

De moneyflow vlakt duidelijk wat af, wat aangeeft dat er geen nieuw geld meer in de markt komt.

Plaats rust voor AMD

Advanced Micro Devices (AMD) zet de oude stijgende trend even in de koelkast. Nu de koers weer terugzakt onder de koerstoppen van januari en februari verzwakt het technische plaatje licht.

AMD komt onder druk te staan nu begin april een mogelijke lagere koerstop is gevormd. Van belang is nu dat de steun van $162,56 (de bodem van 31 januari) weet stand te houden. Bij een doorbraak en slotstand hieronder takelt het technische plaatje verder af. Weerstand ligt op $220,00 (berekend koersdoel).

Bij de indicatoren zien we een veel duidelijkere hapering. De neerwaartse krul in de relatieve-sterktelijn geeft aan dat Advanced Micro Devices minder presteert dan de markt (glooiende blauwe doorlopende lijn). De moneyflow is neerwaarts gericht, wat wijst op onttrekking van kapitaal aan de markt.

Broadcom even op hold

Broadcom consolideert wat, maar nog wel binnen de stijgende trend. De hogere bodems wijzen op aanhoudende vraag bij hogere koersen.

We handhaven een positieve visie zolang de steun van $1.202,64 (bodem van 21 februari) intact blijft. Het berekend koersdoel handhaven we voorlopig op $1.500.

De zijwaartse tendens van de relatieve-sterktelijn geeft aan dat Broadcom neutraal gaat presteren vergeleken met de rest van de markt. Deze indicator wordt weergegeven door de glooiende blauwe doorlopende lijn.

De moneyflow (die van de beursomzetten wordt afgeleid) is zijwaarts gericht, hetgeen betekent dat de kapitaalstromen in evenwicht zijn.

Micron gaat als een speer

Micron Technology laat een sterk technisch beeld zien. De koers vertoont een patroon van fors hogere toppen en hogere bodems: een teken van zeer koopkrachtige vraag.

De stijgende trend biedt een eerste berekend koersdoel rond de weerstand van $147. Steun ligt rond $90,30 (de bodem van 14 maart). De relatieve-sterktelijn is opwaarts gericht, wat erop duidt dat Micron Technology beter presteert dan de brede markt.

De van de beursomzetten afgeleide moneyflow van Micron Technology is sterk. Dit geeft aan dat er sprake is van instroom van nieuw kapitaal.

NXP Semiconductors zoekt naar richting

NXP Semiconductors vormt rond $251,87 (de top van 1 april) binnen de stijgende trend een lagere top, die verkoopdruk aangeeft. Het technische plaatje verpietert hiermee enigszins. Bij een daling onder steun $233,04 (de bodem van 15 maart) zou verdere verzwakking optreden.

De dalende relatieve-sterktelijn (blauwe lijn) geeft aan dat NXP Semiconductors minder presteert dan de brede markt. De dalende moneyflow geeft aan dat beleggers kapitaal aan het bedrijf onttrekken.

Beste periode oktober-april loopt af

Hoewel de technische plaatjes het niet direct bevestigen, zouden volgens de Halloween-indicator de beste beleggingsmaanden van het jaar inmiddels achter ons liggen. Uit 300 jaar koershistorie van Wall Street blijkt dat de beleggingsresultaten in de periode oktober-april gemiddeld 4,5% beter zijn dan in de rest van het jaar.

Uit recentere statistieken blijkt dat de gemiddelde outperformance de laatste jaren verder is toegenomen. Bovendien blijkt het Halloween-effect op vrijwel alle beurzen in de wereld op te treden, hoewel het resultaat per beurs kan afwijken.

Duiding Halloween-effect

Er zijn meerdere mogelijke verklaringen voor het Halloween-effect. Ten eerste is er het fenomeen windowdressing, dat inhoudt dat beleggers in de maanden rond de jaarwisseling hun portefeuilles opschonen, de verliezers dumpen en winnaars terugkopen.

Daarnaast blijkt het Halloween-effect een heel praktische reden te hebben. In de tijd dat de Britten nog oppermachtig waren in de wereld van geld en industrie, verhuisde de happy few in de zomermaanden naar de landhuizen. Daardoor was het in die periode wat stiller op de beurs, en nam de handel juist toe als men weer terug in Londen was.

Tenslotte is er de zogenaamde self-fulfilling prophecy: als iedereen in het Halloween-effect gelooft en ernaar handelt, dan treedt die outperformance ook op.

Outperformance

Het Halloween-effect - Sell in May-strategie, eindejaarsrally, nieuwjaarsrally, hoe je het ook noemt - is een fenomeen van outperformance in de laatste maanden van het jaar dat echt zou bestaan.

Historisch bezien zouden we nu aan de vooravond van de mindere beleggingsperiode van het jaar staan. Althans dat zeggen de statistieken over de Halloween-indicator, die aangeeft dat tussen november en mei het meeste geld in aandelen verdiend kan worden.

De Halloween Indicator is uitgebreid onderzocht, onder andere door Ben Jacobsen van de University of Edinburgh.