Saai dagje voor de boeg of schudden Europese producentenprijzen de boel op?

U kunt eigenlijk wel terug naar bed, want veel valt er vandaag waarschijnlijk niet te beleven op de beurs. De futures duiden op een vlakke tot licht lagere opening en de agenda is niet erg spannend.

Gisteren wist de AEX na twee verliesdagen hoger te eindigen. Vandaag wordt waarschijnlijk een kwakkeldagje, als we afgaan op de futures. Misschien kunnen de Europese producentenprijzen of de notulen van de laatste ECB-vergadering wat deining veroorzaken, want alles draait nu om de rente, die waarschijnlijk in Europa wat eerder omlaag zal gaan dan in de VS.

Rente wordt ook de context van het Amerikaanse arbeidsmarktrapport, hét cijfer waar de markt de hele week al naar uitkijkt. Het rapport van ADP (zie verderop) liet zien dat de arbeidsmarkt nog altijd robuust is en dat geeft de Fed de ruimte om nog even rustig af te wachten hoe de inflatie zich ontwikkelt.

Economen verwachten dat de werkloosheid nog keurig onder de grens van 4% blijft die de Fed hanteert. Er zijn waarschijnlijk 200.000 banen bijgekomen, iets minder dan vorige maand (275K). Maar de uurlonen zijn waarschijnlijk opgelopen naar 4,3% op jaarbasis, tegen 4,1% de maand ervoor. Geen cijfers die de Fed zullen manen om snel de rente te verlagen; integendeel.

Japan herstelt, Chinese beurzen zijn gesloten

De meeste beurzen in Azië wisten zich te revancheren van de verliezen van de dagen ervoor. In Shanghai en Hongkong waren de beurzen dicht vanwege het Qingming Festival. De Nikkei schoot weer boven de 40.000 punten. Aandelen van bedrijven die veel exporteren leken te profiteren van de zwakke yen. Het vooruitzicht dat de nog altijd zeer lage Japanse rente slechts marginaal zal worden opgetrokken, terwijl de Amerikaanse rente waarschijnlijk nog lang op een hoog niveau blijft, zet de Japanse munt onder druk.

Hier de standen van de belangrijkste indices op een rij, geklokt om 07.55 uur:

Nikkei 225: +1,1%

Shanghai Shenzhen CSI 300: gesloten

Hang Seng (Hongkong): gesloten

Kospi (Zuid-Korea): +1,1%

Wall Street krabbelt iets op

De Amerikaanse aandelenbeurzen wisten zich woensdag iets te herstellen van de verliezen van maandag en dinsdag. De S&P 500 steeg met 0,4%, de Dow Jones-index won 0,2% en de Nasdaq eindigde 0,5% hoger.

De winst wordt toegeschreven aan uitspraken van Jerome Powell, voorzitter van de Federal Reserve tijdens een forum van Stanford University. Maar eigenlijk zei hij niets nieuws. Hij herhaalde wat hij bij de persconferentie na het vorige rentebesluit op 20 maart al had gezegd: dat een renteverlaging pas aan de orde is als de Fed er meer vertrouwen in heeft dat de inflatie duurzaam richting de gewenste 2% beweegt.

Hij wees ook op de sterke arbeidsmarkt, solide economische groei en de inflatie die weliswaar daalt, maar niet in een rechte lijn. De PCE-inflatie - de belangrijkste maatstaf voor de Fed - was in februari met 2,5% op jaarbasis gestegen en de kern-PCE-inflatie (zonder voedsel- en energieprijzen) zelfs met 2,8%. Dat is nog duidelijk te hoog, zo bevestigde Powell. Maar hij voegde eraan toe dat de deze cijfers het beeld niet wezenlijk veranderen. Mogelijk zorgde dat voor opluchting op de financiële markten.

De banencijfers van loonstrookjesverwerker ADP van gisteren, die gelden als amuse voor het hoofdgerecht dat morgen wordt geserveerd (de non-farm Payrolls), gaven Powell in elk geval ruimte om nog even de kat uit de boom te kijken. Er waren meer banen bijgekomen dan verwacht. En de lonen waren ook fors gestegen: met 5,1% op jaarbasis.

Andere Fed-officials kwamen deze week met een vergelijkbare boodschap als Powell: de rente zal echt wel omlaag gaan, maar heb alsjeblieft geduld. Beleidsmaker Raphael Bostic van de Atlanta Fed toonde zich een wat grotere havik. Hij houdt rekening met slechts één renteverlaging dit jaar als de inflatiecijfers tegenvallen, in plaats van de drie die nu met potlood zijn ingetekend.

Niets nieuws onder de zon dus. Dat Wall Street toch omhoog ging, kan ook zijn dat kopers op de dip instapten. Bijvoorbeeld bij Tesla (+1,1%), dat ondanks negatieve analistenrapporten, iets wist te herstellen van de koersval van de dag ervoor.

Misschien speelt ook wel mee dat Tesla de grote Chinese concurrent BYD weer heeft ingehaald als grootste verkoper van elektrische auto's ter wereld. De autoverkopen van de Amerikanen waren in Q1 fors gedaald, maar die van BYD daalden nog scherper:

De indicatoren:

De Europese beurzen openen naar verwachting vlak tot nipt hoger.

De meeste beurzen in Azië wisten zich aardig te herstellen, China was dicht.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalt iets naar 14,33.

De euro staat ietsje lager en noteert 1,0831 ten opzichte van de dollar.

Rust aan het rentefront. De Nederlandse tienjaarsrente staat onveranderd op 2,66%. Ook de Amerikaanse maakt een pas op de plaats en noteert 4,36%.

De goudprijs flirt met de grens van $2.300 en staat daar iets onder op $2.295,69 per troy ounce.

De olieprijzen lopen ietsje op. Voor een vat WTI wordt nu $85,58 betaald en een vat Brent kost $89,45. Iran heeft vergeldingsmaatregelen aangekondigd de aanval van Israël op de Iraanse ambassade in Damascus en dat is niet bevorderlijk voor de olieprijs.

Bitcoin staat 0,6% lager op $65.518,67. De $70.000 is nog altijd ver weg.

De AEX opent naar verwachting vlak.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Adviezen

Weinig verschuivingen, een kleine koersdoelverhoging en -verlaging:

Heineken: naar €103 van €101 en kopen - Barclays

Air France-KLM: naar €9,00 van €9,10 en verkopen - JPMorgan Research

Agenda: Europese producentenprijzen en inkoopdata

De agenda van vandaag is weinig enerverend. Het wachten is vooral op het Amerikaanse banenrapport dat morgen wordt gepubliceerd.

Hooguit kunnen de Europese producentenprijzen over februari vandaag nog een kleine rimpeling op de markt veroorzaken, want dat is een maatstaf voor inflatie. Deze waren in januari harder gedaald dan verwacht: met 0,9% op maandbasis, terwijl op een daling van 0,2% was gerekend. Op jaarbasis daalden de producentenprijzen met 8,6%. Dat was wel minder fors dan de daling van 10,7% de maand ervoor. Dit is vooral te danken aan de energieprijzen, die vorig jaar een stuk hoger waren dan nu.

Economen houden er rekening mee dat Eurostat een prijsdaling van 0,7% op maandbasis bekend maakt en - net als in januari - 8,6% op jaarbasis.

Ook de notulen van de laatste vergadering van de ECB kunnen een marktreactie teweeg brengen, als deze een verrassing bevatten.

Verder publiceert Europa als laatste de inkoopmanagersindexen voor de diensten. China, Japan en de VS waren gisteren al doorgekomen. In China gaat het crescendo. In Japan is nog wel groei, maar minder sterk dan gedacht. In de Verenigde Staten werden twee indexen gepubliceerd: die van S&P Global en van ISM. Soms wijzen ze in een verschillende richting, maar gisteren waren ze eensgezind: ze duidden op een groeivertraging.

De inkoopdata voor de industrie, die eerder al waren gepubliceerd, lieten eveneens een verdeeld beeld zien: krimp in Europa en Japan, groei in China en de VS. Het omslagpunt ligt bij 50 punten. Alles erboven duidt op groei, een cijfer eronder op krimp. Dit waren de cijfers voor de industrie:

Eurozone: daling van 46,6 naar 46,1 (dus krimp)

Nederland: stijging van 49,3 naar 49,7 (kleinste krimp in 17 maanden)

Japan: stijging van 47,2 naar 48,2 (nog wel krimp)

China (S&P): stijging van 50,9 naar 51,1 (groei en hoogste stand in 13 maanden)

China (overheid): stijging van 49,1 naar 50,8 (van krimp naar groei)

VS (S&P): daling van 52,2 naar 51,9 (derde maand van groei op rij, maar wel groeivertraging)

VS (ISM): stijging van 47,8 naar 50,3 (hardere groei dan verwacht).

Hierbij tot slot de volledige agenda voor de rest van de dag:

09:55 Dui inkoopmanagersindex diensten maart (def)

10:00 EU inkoopmanagersindex diensten maart (def)

10:30 VK inkoopmanagersindex diensten maart (def)

11:00 EU producentenprijzen feb

13:30 Notulen laatste vergadering ECB

14:30 VS steunaanvragen - wekelijks

14:30 VS handelsbalans feb

U bent weer bijgepraat. Veel succes en vooral plezier vandaag!