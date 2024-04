Slotcall: Nieuw record AEX, uitschieter UMG en het zit de ECB ook eens mee

Op het Damrak houdt het momentum stand en zet de AEX een nieuwe hoogste slotstand op het bord: 884,05, ofwel 0,3% hoger dan het slot van gisteren.

Het is geen nieuw intraday-record: de 892,54 van gisteren blijft voorlopig in de boeken staan. Grote ster was muziekuitgeverij UMG (+5,5%) , dat er in de middag als een raket vandoor schoot nadat Bloomberg meldde dat Spotify zijn prijzen gaat verhogen. UMG breidde onlangs nog een strategische samenwerking met de Zweedse muziek-app uit.

Wat zorgde voor het algeheel goede sentiment op de beurs? Dat waren vooral de inflatiecijfers voor de eurozone van vanochtend, die zowaar eens meevielen. Lees: duidelijk lager uitvielen dan verwacht (2,4%, waar 2,6% werd verwacht).

Ook de kerninflatie daalde in maart, van 3,1% naar 2,9%. Prettig voor de centrale bankiers in Frankfurt, die volgende week vergaderen, en de ruimte om de rente daadwerkelijk te kunnen verlagen nu ook in de cijfers zien toenemen.

Hoewel, één duif zwaluw maakt nog geen zomer en het lijkt sterk dat er volgende week al beloftes zullen worden gedaan, laat staan actie wordt ondernomen. Ten eerste wil de ECB graag wachten op de uitslagen van de loononderhandelingen van dit voorjaar, daarnaast leert een blik op de onderliggende cijfers dat nog niet àlle inflatie verslagen is.

As expected, a good eurozone inflation number for march, but services inflation glued at 4% effectively kills any chances of an April cut. pic.twitter.com/bSGKoRRn2A — Ángel Talavera (@atalaveraEcon) April 3, 2024

Opvallende ontwikkeling van vandaag is dat de cijfers in Amerika duidelijk de andere kant op wijzen. De Fed gaf vorige week al aan 'geen haast' te hebben met het doorvoeren van renteverlagingen en wordt daar vandaag alleen maar in bevestigd.

De banencijfers van salarisverwerker ADP - het traditionele voorschotje op het belangrijker payroll report van vrijdag - lieten een sterke stijging in het aantal banen zien, en ook een sterke stijging in de salarissen. Werknemers die van baan verwisselen maken zelfs een salarissprong van 10%, volgens ADP, wat wijst op een arbeidsmarkt die nog steeds nauwelijks afkoelt.

Als Jerome Powell al geen haast had, dan zal hij het van deze cijfers zeker niet krijgen. Om 18:15 uur Nederlandse tijd speecht de Fed-president, dus ongetwijfeld vallen daar weer de nodige hints uit op te tekenen. Ondertussen is de markt zijn verwachtingen aan het bijstellen: was de kans op een renteverlaging in juni een week geleden nog 64%, inmiddels is dat gedaald tot 56%. De kans dat de Fed dan nog niet in actie komt wordt door de markt nu op 42% geschat.

Wall Street lijkt er overigens niet wakker van te liggen: in redelijk gezapige handel noteren de belangrijkste indices, net als in Europa, in het groen.

Goud dendert door

We moeten het ook even over goud hebben. Dat stijgt namelijk maar door, zelfs bij een oplopende rente - en een afnemende kans op snelle renteverlagingen. Aan de stijging liggen andere elementen ten grondslag, zoals geopolitieke onrust, toenemende kooplust in China en de hardnekkigheid van de inflatie - net name in Amerika.

Goud zet vandaag weer een nieuw all time high op het bord, en inmiddels is ook de zilverprijs aan een inhaalrace begonnen. Volgens de technisch analisten van Tostrams.nl heeft zilver een lange correctieve fase afgesloten en kan de blik weer verder omhoog worden gericht. Lees hier de hele analyse.

IEX-analist Hildo Laman benut de goudrally vandaag voor een optietip. En die tip speelt in op een mogelijk verdere stijging van de goudprijs. Ten eerste is die ruimte is er nog volop, en ten tweede kan spreiding naar een edelmetaal, in dit geval goud, voor verlichting zorgen in een situatie waarin aandelenmarkten het moeilijk krijgen.

Optietip 22: laat de goudkoorts maar komen https://t.co/IlrevmvgWG — IEX.nl (@IEXnl) April 3, 2024

De brede markt

Overwegend groene borden in Europa, met overal vergelijkbare uitslagen

AMX (+1,1%) en AScX (+0,8%) doen het nog wat beter dan de hoofdindex

Op Wall Street zien we plusjes, maar het is mager: S&P 500 +0,2%, Nasdaq +0,3%

Eurodollar zit in de lift en noteert weer boven $1,08

De Amerikaanse 10-jaarsrente stabiliseert wat rond 4,38%, de Duitse doet hetzelfde rond 2,39%

De olieprijs blijft oplopen, Brent heeft de $90 in het vizier

Goud en bitcoin doen het relatief rustig aan vandaag, maar noteren wel weer hoger

Stijgers en dalers

De top-3 en flop-3 van het Damrak

Felicitaties dus aan UMG, dat op het hoogste treetje mag vandaag

Chippers ASML (+1,6%) en Besi (+3%) liggen goed, collega ASMI iets minder (-0,03%)

Banken en verzekeraars vinden we ook bovenin; ABN Amro iets beter dan ING (+1,2%), waar die laatste nog een koersdoelverhoging mocht bijschrijven

IMCD moet even terug, na een sterke run in de afgelopen maand

Veel defensieve fondsen eindigen in de min vandaag: Unilever, RELX, Heineken, Wolters, KPN

In de Midkapsectie steelt Aperam de show, een reden springt niet in het oog

CM.com (+2,5%) is al twee weken met een herstel bezig en leidt vandaag de AScX-index

NX Filtration was dat ook, maar zakt vandaag even door zijn hoeven (-4,4%)

Adviezen

De belangrijkste upgrades en bijstellingen van vandaag (Bron: Guruwatch)

Kepler Cheuvreux verhoogt het koersdoel van ING naar €18,60 (kopen)

Barclays verhoogt het verkoopadvies voor WDP naar kopen (koersdoel €29,50)

Jefferies verhoogt het koersdoel van Inpost naar €17,50 (kopen)

Evercore Partners verhoogt het houdadvies voor Adyen naar kopen (koersdoel €1.850)

Jefferies verhoogt het koersdoel van Alphabet naar $175,00 (kopen)

UBS verhoogt het koersdoel van LVMH naar €849 (houden)

De agenda

Een interessante, maar geen adembenemend spannende macro-agenda voor morgen:

09:55 Dui inkoopmanagersindex diensten maart (def)

10:00 EU inkoopmanagersindex diensten maart (def)

10:30 VK inkoopmanagersindex diensten maart (def)

11:00 EU producentenprijzen feb

14:30 VS steunaanvragen - wekelijks

14:30 VS handelsbalans feb

En dan nog even dit

Het niet zo fraaie verhaal voor Europa

The problem with Europe is that many problems are structural. Overregulation, energy suicide, lack of innovation and demographics will not get resolved with ECB cutting rates.



What needs to happen for Europe to wake up? pic.twitter.com/BEmzVBRSg2 — Michael A. Arouet (@MichaelAArouet) April 3, 2024

Morgen Europese diensten-PMI's; steeds relevanter, want, zie hierboven, juist de dienstensector zorgt voor 'sticky' inflatie

?? Inflation



Inflation in services remains higher and more persistent across various regions, underscoring the challenges policymakers face in managing and controlling inflation within the services industry

?? https://t.co/h1N9R2c9oD@BofAML #cpi #corecpi #inflation #services pic.twitter.com/DnEV1nTqFi — ISABELNET (@ISABELNET_SA) April 3, 2024

De slag om Disney, vanavond is de AVA

Disney shareholders to decide Nelson Peltz's board fate at annual meeting https://t.co/xrQzk5YoOF — CNBC (@CNBC) April 3, 2024

Fed en ECB in de clinch. De ECB wil klimaatrisico's toevoegen aan bankregulering, de Fed blokkeert dat.

Fed Blocks Tough Global Climate-Risk Rules For Wall Street Banks - BBGhttps://t.co/gnwYbeQpAT — LiveSquawk (@LiveSquawk) April 3, 2024

