TA: kracht AEX begeleid door instroom nieuw geld

Hoewel de AEX de laatste dagen wat volatiel en grillig oogt, is de uptrend intact. Daarbij valt op dat er nog steeds nieuw kapitaal de aandelenmarkt instroomt. De moneyflow-indicator, die de onderliggende geldstromen van de Nederlandse beurs in kaart brengt, maakt in elk geval nieuwe highs.

We kunnen uit dit sterke omzetprofiel ook opmaken dat er dus geen geld aan de Nederlandse aandelenbeurs wordt onttrokken. We zien juist het tegenovergestelde: de aandelenmarkt zuigt juist veel vers geld naar zich toe. We hebben dit fenomeen al eerder gezien.

Vandaag bekijk ik het verloop van de AEX, in combinatie met dat van de moneyflow-indicator van de beurs.

AEX-index weet opmars vast te houden

De AEX-index probeert de uptrend vast te houden. Hoewel het patroon met hogere koersbodems intact is, zien we af en toe forse winstnemingen.

Die vinden soms intraday plaats, zoals afgelopen dinsdag. De dagrange lag toen tussen 880,320-892,540. Na een intraday high van 892,540, viel de AEX toen helemaal terug om vrijwel op het laagste punt van de dag te sluiten rond 881,42.

Echter, de index recht inmiddels weer de rug en weet zich te herstellen. Op woensdag sloot de AEX juist rond het hoogste punt van de dag. Vooralsnog is er geen technische schade.

Een eerste signaal van verzwakking zou optreden indien de index onder het topje 868,98 van 7 maart zou zakken. Om het positieve plaatje intact te laten, is het wel van belang dat de steun op 837,27 punten (de bodem van 8 februari) intact blijft.

Sterke geldstroomindicator

De Nederlandse beurs kent nog steeds sterke onderliggende geldstromen. Ten eerste geeft dit aan dat er kapitaal naar de aandelenmarkt toevloeit.

Ten tweede, en zeker niet minder belangrijk: er wordt geen geld aan de Nederlandse aandelenbeurs onttrokken.

De geldstroom kan verborgen koop- of verkoopdruk blootleggen. Deze indicator is afgeleid van het volumeverloop: de moneyflow-indicator van de AEX geeft de onderliggende geldstromen van de Nederlandse beurs weer.

We zien ook de top van de indicator van december, die correspondeerde met de AEX-top rond 798, is gebroken. Deze convergentie tussen de moneyflow-indicator en de AEX is positief. Het bewijst dat de opmars van de Nederlandse beurs goed wordt ondersteund door hoge omzetten.

Meer kopers dan verkopers

Het fenomeen geldstroom, zoals we dat meten met de moneyflow-indicator, roept altijd veel vragen op. Vooral wanneer de TA-desk aangeeft dat er meer kopers dan verkopers zijn. "Hoe kan dat dat?", is dan de meest gestelde opmerking.

"Tegenover één koper staat toch altijd maar één verkoper?" Dat klopt, maar dat is alleen zo tijdens het transactiemoment zelf. Maar voorafgaand aan dat moment kunnen wel twee of meer kopers staan te dringen om in te stappen.

En indien er maar één verkoper is, tegenover twee of meer kopers, dan zullen die laatste tegen elkaar moeten opbieden om het aandeel te kunnen bemachtigen.

Uitleg money flow (geldstroom)

De geldstroom wordt afgeleid van het volumeverloop. Zo geeft de money flow-indicator van de AEX de onderliggende geldstromen van de Nederlandse beurs weer. Op de TA-desk van IEX houden we van elk individueel aandeel de moneyflow bij.

Dat moet altijd vergeleken worden met het verloop van de AEX-index en kent verschillende standen:

Beurs zijwaarts met oplopende omzetten: de moneyflow stijgt. Er is instroom van vers kapitaal.

Beurs zijwaarts met afnemende omzetten: de moneyflow daalt. Er is een kapitaalvlucht.

Beurs omhoog met hoge omzetten: de moneyflow stijgt. De opmars van de beurs wordt gevalideerd, dus er is instroom van vers kapitaal.

Beurs omhoog met lage omzetten: de moneyflow blijft achter. De opmars van de beurs wordt niet ondersteund door omzetten, dus geen instroom van vers kapitaal.

Beurs omlaag met hoge omzetten: de moneyflow daalt. De zwakke beurs wordt bevestigd door hoge omzetten, dus uitstroom van kapitaal.

Beurs omlaag met lage omzetten: de moneyflow blijft stabiel. De zwakke beurs wordt niet bevestigd door hoge omzetten, dus geen uitstroom van kapitaal.

In de berekening van deze indicator worden de beursomzetten op het Damrak en het koersgedrag cumulatief verwerkt. Het volume van een positieve dag (als de AEX hoger sluit dan de dag ervoor) wordt bij de cumulatieve waarde van de indicator opgeteld. En dat van een negatieve dag (een waarop de koers lager sluit dan de dag ervoor) wordt ervan afgetrokken.

Een stijgende geldstroom duidt dus op de instroom van vers kapitaal. Een dalende geeft aan dat er geld aan de markt wordt onttrokken. Een zijwaarts tenderende money flow geeft aan dat de geldstromen in evenwicht zijn.

De geldstroom is voor het eerst beschreven door Joseph Granville. Hij noemde deze indicator On-Balance Volume, in zijn boek 'New Key to Stock Market Profits'. De money flow die de analisten van Tostrams gebruiken is direct afgeleid van de On-Balance Volume-indicator van Granville.