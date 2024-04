De Amerikaanse beurzen zijn niet te stoppen: kan de Nasdaq naar 20.000 punten?

In verband met de viering van tweede paasdag zijn vandaag in Europa de aandelenbeurzen gesloten. In Amerika gaat vanmiddag om half vier de handel echter gewoon van start, vandaar dat ik vandaag even kort een blik werp op de Amerikaanse indices.

Ik bekijk het technische langetermijnbeeld van de Nasdaq Composite- en de S&P 500-index. Beide indices bewegen al jaren in een sterk opgaande trend en geven nog geen signalen van vermoeidheid.

Na het sterke begin van dit jaar, met gemiddeld 10% winst in het eerste kwartaal, lijken de beurzen zich op te maken voor een grotere stijging in de rest van het jaar, waarbij de records verder kunnen worden aangescherpt.

Nasdaq Composite index

De brede Amerikaanse technologie-index, waarin naast de pure techfondsen overigens ook alle andere aan de Nasdaqbeurs genoteerde aandelen zijn opgenomen, heeft vanaf begin 2009 het vizier per saldo omhoog gericht.

De index is in vijftien jaar tijd ongeveer 1.200% gestegen en is daarmee een van de best presterende indices geweest van het afgelopen decennium. Deze bullmarkt is ondanks de stevige daling van 2022 nog altijd intact.

Begin vorig jaar is de Nasdaq Composite opgeveerd vanaf de onderzijde van het stijgende trendkanaal en draaide de index weer overtuigend omhoog. De barrière van de top van eind 2021 wordt momenteel doorbroken, waardoor de stijgende fase een nieuwe impuls kan krijgen.

Na een duidelijke doorbraak komt er ruimte vrij voor een grotere stijging. Het volgende richtpunt is berekend op 20.000 punten.



S&P 500-index

De S&P 500 wordt beschouwd als een van de meest representatieve benchmarks voor de Amerikaanse aandelenmarkt en wordt vaak gebruikt door beleggers en financiële professionals om de prestaties van de bredere markt te meten. De index is opgebouwd uit bedrijven uit verschillende sectoren van de Amerikaanse economie, waaronder technologie, gezondheidszorg, financiën, consumptiegoederen en energie.

Ook de S&P 500-index is vanaf 2009 opwaarts gericht. Door de zware weging van de grote techfondsen in de index heeft het koersverloop veel weg van dat van de Nasdaq: de S&P 500 is net zo goed opgevangen aan de onderzijde van het stijgende trendkanaal en is het afgelopen jaar weer omhoog gedraaid. Deze index is onlangs echter al duidelijk boven de weerstand van de laatste top gebroken. Hiermee is de stijgende trend hervat.

De S&P 500 kan de weg omhoog vervolgen richting berekend koersdoel 6.000 punten. Een eventuele correctie zal in het beste geval worden opgevangen boven de voorgaande top rond 4.800 punten. Een terugtest van dit niveau kan een nieuw instapmoment opleveren.