Wall Street op zoek naar tussentijdse winstnemingen

Ook op Wall Street zijn noemenswaardige winstnemingen uitgebleven. Technisch zijn de Amerikaanse aandelenmarkten op zoek naar correcties, die de druk van de stoomketel kunnen halen.

Want laten we wel zijn, de indices in New York zijn sinds eind oktober snoeihard gestegen. Zo is de brede S&P500 sinds het intraday low rond 4104,60 van 27 oktober in één rechte streep met ruim 25% opgelopen. De Nasdaq Composite index is in de afgelopen 5 maanden bijna 30% de lucht in gegaan, de Dow Jones met een dikke 20%.

De SOX-index, die het koersverloop van de grootste Amerikaanse halfgeleiderbedrijven volgt, spant de kroon met een koersexplosie van ruim 50% sinds de intraday bodem op 3.151 eind oktober. Nogmaals, deze koersstijgingen hebben plaatsgevonden zonder één enkele noemenswaardige correctie. Technisch gaat Wall Street als een speer. Dit jaar zijn inmiddels alle beursindices opwaarts boven oude all time highs uitgebroken.

De fraaie technische plaatjes komen macro-economisch bezien niet helemaal uit de lucht vallen. Wall Street haalde de afgelopen maanden inspiratie uit redelijke inflatiecijfers. Verder hint de Fed, de Amerikaanse centrale bank, op renteverlagingen later dit jaar. Bovendien hebben de cijferseizoenen in de VS geen negatieve verrassingen opgeleverd.

Wall Street staat technisch in de koopstand

Voor alle duidelijkheid: afgelopen maanden hebben alle Amerikaanse indices lange termijn koopsignalen gegenereerd door oude all-time highs te passeren. Zelfs de Nasdaq, die aanvankelijk achterliep, probeert alle puin boven de markt op te ruimen. De Amerikaanse aandelenmarkten liggen er technisch bezien dus prima bij.

Zoals gezegd zijn ook op Wall Street noemenswaardige pullbacks uitgebleven. Dat heb ik eerder al over Europa vermeld. Deze keer bekijk ik op de lange termijngrafieken met welke percentages de Amerikaanse indices kunnen dalen tot aan hun uitbraakniveaus. Dus hoeveel kunnen de koersen op Wall Street zakken in een pullback scenario, zonder hun eerdere koopsignalen teniet te doen.

Ook voor Wall Street geldt de komende maanden een buy the dips scenario.

Dit zijn in succesvolle pullback scenario´s de risico's:

Dow Jones: ruim 4% tot aan steun (oude uitbraakpunt) rond 36.945,60.

S&P500: 6,5% dalingsruimte tot aan het pullbackniveau rond 4.818,40

Nasdaq Composite: probeert uit te breken, strijdt thans met weerstand 16.212,23

NY-Nasdaq Transportation index: kan maximaal 2,5% teruggeven tot aan het steunniveau 6.949,44 (voormalige uitbraakpunt)

SOX-index: 14,5% ruimte voor winstnemingen tot aan de voormalige barrière op 4.068,15

Ik bekijk in deze blog niet de kans op correcties. Ik beoordeel de mogelijke pullback scenario´s, zonder dat die schade aanbrengen in de krachtige lange termijnplaatjes. Wellicht ten overvloede: op de meeste Amerikaanse beurzen is ruimte voor een buy the dip-strategie. Het principe en het ontstaan van een succesvolle pullback bodem leg ik onderaan deze blog nogmaals uit.

Dow Jones heeft ruimte voor correcties

De Dow Jones-index kan wat terugzakken. De Dow had eind 2023 een koopsignaal gegenereerd, nadat dat oude all-time high van 2 januari 2022 rond 36.945,60 werd gebroken. Sindsdien hebben er geen correcties van betekenis plaatsgevonden. Behoudens de mini-pullback, begin januari boven de top van 2022.

In het geval van eventuele stevige winstnemingen, zal de Dow een vangnet hebben rond het niveau van het oude all-time high rond 36.945,60. De Dow Jones heeft dus een risico van maximaal 4% tot aan het oude uitbraakpunt 36.945,60. Enkel op de zeer korte termijn is er sprake van wat aarzeling. De stijgende 200-dagenlijn bevestigt een sterke technische conditie.

S&P 500 ontbeert tussentijdse winstnemingen

Ook de S&P 500-index gaat in één rechte streep naar boven. De stemming zit er goed in, zeker nadat het oude all-time high rond 4.818,40 punten (van januari 2022) werd gebroken. Ook de S&P 500-index ontbeert tussentijdse winstnemingen, die de stoom van de ketel kunnen halen.

Een eventuele terugkeer naar de oude top op 4.818,40 (van begin 2022) zou een perfecte pullback oplegveren. Voor de S&P 500-index geldt eveneens een buy the dips-scenario. Voor de S&P500 geldt een maximaal risico van 6,5% tot aan het pullbackniveau rond 4.818,40. De 200-dagenlijn tendeert mooi opwaarts, wat een sterke technische conditie aangeeft.

SOX index ontbeert winstnemingen

De SOX-index, die het koersverloop van de grootste Amerikaanse halfgeleiderbedrijven volgt, ligt er technisch uitstekend bij. Maar net als de andere aandelenindices zijn noemenswaardige correcties uitgebleven. Winstnemingen zullen hoe dan ook optreden, na de forse koersexplosie van ruim 55% sinds de intraday bodem op 3.151 eind oktober.

In het geval van een eventuele terugval zal de SOX-index waarschijnlijk opgevangen worden door de voormalige weerstand op 4.068,15 (het all-time high van 7 januari 2022). De SOX-index biedt 14,5% ruimte voor winstnemingen tot aan die voormalige horde op 4.068,15. Dat zou dan een fraaie pullbackbodem opleveren, die het eerdere koopsignaal valideert.

Enkel op de ultra korte termijn is er sprake van enige stagnatie. De stijgende 200-dagenlijn van de SOX-index bevestigt een positieve technische conditie.

Nasdaq Composite mist doorzettingsvermogen

De Nasdaq Composite-index loopt uit de pas, vergeleken met de andere indices op Wall Street. Technisch is de horde rond 16.212,23 punten (all-time high van 26 november 2021) nog niet goed gepasseerd. Derhalve kunnen we nog niet van een geldige uitbraak spreken.

Desondanks kwalificeren we de technische conditie van de Nasdaq Composite-index als redelijk. Maar er is nog wel follow up nodig om een koopconditie te vestigen. De Nasdaq had in de daling van begin januari overigens wel een fraaie pullbackbodem gevormd boven de top van medio 2023 rond 14.446,55.

De stijgende 200-dagenlijn van de Nasdaq Composite bevestigt een positieve technische conditie. Ook op de technologiebeurs zien we op de zeer korte termijn wat aarzeling. Omdat de Nasdaq Composite nog niet volwaardig is uitgebroken is er geen ruimte voor pullbacks. De afstand tot aan de top van medio 2023 rond 14.446,55 bedraagt 13%.

Transportsectorindex kan iets terug

De Nasdaq Transportation-index heeft in de afgelopen weken een geldige minipullback gevormd. Dat was de terugval van medio maart tot aan het oude all-time high rond 6.949,44 punten (gevormd op 5 november 2021).

Hiermee is het eerdere koopsignaal bevestigd. De Nasdaq Transportation index kan maximaal 2,5% dalen tot aan het steunniveau 6.949,44 (voormalige uitbraakpunt). Het stijgende verloop van het 200-daags voortschrijdende gemiddelde signaleert een positieve technische conditie. Op de zeer korte termijn is ook in de transportsector sprake van wat aarzeling.

Uitleg pullbackbodem

Op onderstaande voorbeeldgrafiek fluctueert de koers eerst een tijd tussen steun a-b en weerstand A-B. Een koopsignaal treedt op wanneer de weerstand A-B wordt gebroken. Daarna volgt een rally naar punt H. Na top H valt de koers terug. Onderzoek wijst uit dat in circa 80% van de gevallen de koers wordt opgevangen op of rond het uitbraakpunt (dus rond lijn A-B).

Nadat winstnemingen optreden volgt een correctie, waardoor zich rond H een top vormt. Positief is dat top H boven toppen A en B wordt gevormd. Op onderstaande voorbeeldgrafiek wordt inderdaad rond A-B een hogere bodem gevormd, de zogenaamde pullbackbodem. Doorgaans vormt deze hogere bodem bij C een springplank voor de volgende rally.

In feite zijn er mimimaal twee koopmomenten op deze grafiek te herkennen. Het eerste instappunt treedt op tijdens de uitbraak boven A-B (het koopsignaal). Het tweede koopmoment ligt rond C, tijdens de feitelijke pullback. De uptrend wordt bevestigd nadat ook top H wordt gebroken.