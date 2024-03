IEX BeleggersPodcast: "Alphabet en Alibaba zeer koopwaardig" Bericht delen via: Kopieer link Redactioneel Categorie: Podcast

Vandaag te gast in de podcast: IEX-directeur Markt Termeer en Buffett-aanhanger, schrijver en belegger, Hendrik Oude Nijhuis. Beiden hebben hun beleggingsvingers gebrand in tijdens de dotcom-bubbel in 1999/2000. In de podcast, met investeerder Peter Paul de Vries als host, komen aan de orde: Nieuwe beursrecords in de afgelopen (verkorte) beursweek

De gang van zaken bij IEX Group, het moederbedrijf van onder meer de IEX-websites, IEX Expert en de podcast

De groei van Fastned, dat ondanks de positieve Ebitda onder aan de streep nog steeds verlies lijdt

De zwaar tegenvallende jaarcijfers 2023 van Ebusco

De lichte waardestijging bij HAL, dat Boskalis veel te goedkoop kocht

De op Buffett geënte beleggingsstrategie van het Value Machines Fund

De reactie van Hendrik Oude Nijhuis op tien dilemma’s

De reactie van Hendrik Oude Nijhuis op tien dilemma's

Concrete aandelentips van Oude Nijhuis Benieuwd naar de podcast? Klik hieronder op Play of beluister hem via uw favoriete podcast-app!

De Redactie van IEX bestaat uit een team van content managers, journalisten en analisten, met opgeteld meer dan honderd jaar ervaring in het produceren en publiceren van beleggingsinformatie en -opinies. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen.