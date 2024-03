IEX BeleggersPodcast: Nieuwe beursrecords en de AEX heeft 1.000 in zicht

In de IEX BeleggersPodcast van deze week spreekt Pieter Kort met Hildo Laman, hoofd Beleggersdesk, en Erik Maurtiz van Trade Republic over de beursontwikkelingen van deze week.

Wat behandelen we allemaal in deze uitzending van de IEX BeleggersPodcast?

Brede markt:

Onze gast van vorige week, Edin Mujagic, stelde dat er dit jaar mogelijk geen renteverlagingen zouden komen. Jerome Powell liet deze week weten wél de rente te verlagen. Hoe reageerde de markt daarop?

Hildo Laman vertelt over de ongeschreven regel van renteverlagingen voor de verkiezingen...

'Gemiddeld' gaat het goed met de economie in Amerika, maar volgens Erik Mauritz is er sprake van een tweedeling.

Zwitserland verlaagt de rente, terwijl de Bank of Japan na zeventien jaar de beleidsrente verhoogt. Is daarmee een tijdperk afgesloten in het Oosten?

Aandelen:

Bij Unilever is 'de raket door de kerk', zoals Hildo Laman zegt. Met een matte beursreactie als gevolg. Vanwaar deze beweging?

Waarom blijft Philips onderaan bungelen in de hoofdindex?

Pharming-ceo Sijmen de Vries vindt dat de koers van het aandeel te laag is.

Heijmans: in de afgelopen 20 jaar heeft het acht keer verlies gedraaid, zo vertelt Hildo Laman. Volgende week is een interview met CEO Ton Hillen te lezen in IEX Expert.

Apple is verwikkeld in een anti-trustrechtszaak en zou naar verluidt zijn positie in de markt misbruiken. Daardoor ging het aandeel een aantal procenten omlaag. Wat is de potentiële impact hiervan?

Waarom slaan Google en Apple de handen ineen? Zijn het 'de losers van AI', zoals Pieter Kort zich afvraagt?

Nvidia komt met een nieuwe AI-chip: goed verhaal, vindt Erik Mauritz.

Douglas en Reddit gingen de beurs op. Is Reddit een aantrekkelijk aandeel?

En dan nog...

Het edelmetaal goud staat op een all-time high. Ziet de toekomst er rooskleurig uit?

Goud vs. bitcoin vs. Nvidia: wat heeft de voorkeur? "Bitcoin kan ook naar $200.000", aldus Erik Mauritz.

Is goud het 'oude' goud en bitcoin het 'nieuwe' goud, of toch niet?

Luistervragen: is Sif een aantrekkelijk aandeel & hoe kun je opties gebruiken om je porfeuille te beschermen?

Ook Wouter Slot, technisch analist bij Tostrams.nl, sloot aan om te spreken over goud en de AEX.

Over goud zegt hij: "Niet alleen bij aandelen en crypto's zien we all-time highs, ook goud noteert inmiddels op een nieuw hoogtepunt. Goud heeft het neutrale koersverloop van de afgelopen jaren opwaarts verlaten en een stijgende trend ingezet richting hogere koersniveaus."



"Op korte termijn zou er nog een kleine correctie kunnen plaatsvinden richting het uitbraakniveau op $2.075, maar uiteindelijk verwachten we een stijging richting ons koersdoel van $2.500."

Over de AEX zegt Wouter Slot: "De Nederlandse beurs blijft sterk presteren. Met de opwaartse uitbraak boven de top van 2021 is een stijgende trend ingezet richting nieuwe hoogtepunten. Na de sterke stijging van de afgelopen maanden zien we dat het momentum bij de AEX wel wat is afgenomen, maar van enige verzwakking in het technisch beeld is zeker nog geen sprake."

"Ons eerste koersdoel van 880 punten is nu bijna bereikt. Hierboven kan de AEX-index hogere niveaus gaan opzoeken, waarbij ons volgende richtpunt ligt op 950 punten. Ook zou zelfs de magische grens van 1.000 punten op termijn kunnen worden bereikt."



Wilt u regelmatig op de hoogte gehouden worden van onze technische analyses en adviezen, kijk dan op www.tostrams.nl. Bekijk ook onze wekelijkse video-updates over de laatste technische stand van zaken op de financiële markten. Hier bijvoorbeeld onze meest recente video-update.

Benieuwd naar de podcast? Klik hieronder op Play of beluister hem via uw favoriete podcast-app!

Disclaimer: deze podcast mag niet worden beschouwd als professioneel beleggingsadvies.