De adempauze leek onvermijdelijk

Beleggers lijken vandaag tot rust te komen na de goed ontvangen toelichting van Jerome Powell (Fed) over toekomstige rentebesluiten. Wall Street sloot overwegend hoger, Azië deed het minder en de futures op het Damrak wijzen op een licht lagere opening voor onze hoofdindex.

Op macro-niveau valt het vandaag qua drukte ook wel mee. Duitsland zegt wat over importprijzen en het ondernemersvertrouwen, en het VK publiceert data over detailhandelsverkopen. Eurocommercial Properties komt als een van de laatste Nederlandse fondsen met cijfers, want met dit cijferseizoen is het nu wel grotendeels gedaan. De AEX opent naar verwachting 0,3% lager.

Eurocommercial Properties verhoogt dividend stevig

Ondanks sombere geluiden uit de vastgoedmarkt, presteerde winkelbelegger Eurocommercial Properties in Q3 nog best aardig. Toch is dat niet terug te zien in de koers: ytd noteert het aandeel -8,5%. Ook de meeste andere vastgoedfondsen liggen er niet goed bij. Mogelijk kan dat veranderen als de rentes gaan dalen, want vastgoedfondsen zijn nogal rentegevoelig.

Op het eerste gezicht lijken de cijfers mee te vallen. Ze laten een aanzienlijke groei in huurinkomsten en een verbeterde rentabiliteit zien. De like-for-like huurgroei van 9,7% is aanzienlijk hoger dan het voorgaande jaar, wat wijst op een positieve trend in inkomsten. Daarnaast zijn de retailverkopen en het aantal bezoekers gestegen, wat gunstig is voor de bedrijfsresultaten.

De daling van de vastgoedwaarden met 2,2% kan echter als een uitdaging worden gezien, maar wordt deels gecompenseerd door een verbeterde huurincasso-snelheid en een hoger directe investeringsresultaat per aandeel. Het bedrijf blijft ook investeren in duurzaamheid en heeft zijn dividend verhoogd. Later volgt een uitgebreide analyse van onze beleggersdesk.

Rondje rentes

Deze week stond vooral in het teken van de rentebesluiten. Halverwege deze week maakte de Fed bekend de rente onveranderd te laten, maar de Fed houdt nog wel vast aan drie renteverlagingen van ieder 25 basispunten dit jaar. Het optimisme is weldegelijk toegenomen: volgens de FedWatch-tool van CME Group is 1 mei waarschijnlijk nog te vroeg voor een eerste renteverlaging.

De kans dat de Fed dan voor de zekerheid opnieuw de pauzeknop indrukt wordt door de markt ingeprijsd voor maar liefst 91,6%. Belangrijker wordt 12 juni: de kans dat de rente dan omlaag kan wordt nu ingeprijsd op ruim 70%. Dat was vlak voor het rentebesluit nog 64,6%.

Er werden door centrale banken elders ook rentebesluiten genomen, en de een nog verrassender dan de ander. Gisteren waren er vier landen aan de beurt: Zwitserland, Noorwegen, Turkije en het Verenigd Koninkrijk. Die behandelen we nog even kort, mocht u die gemist hebben.

Turkije verhoogt

Tegen alle verwachtigen in verhoogde de Turkse centrale bank de rente. Vorige maand liet de bank de rente nog staan op 45%, de eerste keer sinds een reeks verhogingen, maar vandaag kwamen er 500 basispunten bij, waarmee de Turkse rente op 50% werd gezet.

De bank was van oordeel dat de onderliggende inflatie scherper steeg dan verwacht. Daarbij wees het beleidsorgaan op de hardnekkige trend in de inflatie van dienstverlening, voedselprijzen, geopolitieke risico's en inflatieverwachtingen, die er voor zouden zorgen dat de inflatie in Turkije hoog blijft. De centrale bank van het land streeft naar een inflatie van 5% op een middellange termijn.

Noorwegen handhaaft

De Noorse centrale bank handhaafde de rente, zo bleek donderdag uit het rentebesluit van Norges Bank. De belangrijkste rente bleef daarmee 4,5% en de centrale bank zei dat dit niveau "nog wel een tijdje" gehandhaafd zal worden voordat een verlaging wordt overwogen.

Momenteel wordt door de centrale bank rekening gehouden met een verlaging in de herfst. De centrale bank waarschuwde voor het risico om te vroeg te verlagen. "De inflatie gaat omlaag, maar ligt nog steeds boven de doelstelling", stelde de centrale bank.

Zwitserland verlaagt

De Zwitserse centrale bank verlaagde gisteren de rente met 25 basispunten naar 1,5%. De centrale bank stelde gisteren dat het monetaire beleid om de inflatie in Zwitserland terug te dringen, effectief is gebleken. De bank illustreerde dit aan de hand van de inflatie over de afgelopen paar maanden.

Die kwam volgens de SNB in die periode weer onder de 2% uit. De bank verwacht dat de inflatie de komende jaren ook onder de 2% blijft. Kortom, geen wolkje aan de lucht.

Verenigd Koninkrijk handhaaft

Bank of England handhaaft de rente op 5,25%. Het besluit werd met 8 tegen 1 genomen. Die ene afwijkende stem opteerde voor een renteverlaging met 25 basispunten. Bij het vorige rentebesluit stemden nog twee beleidsmakers voor een renteverhoging.

"Het monetair beleid zal voldoende lang restrictief moeten blijven om de inflatie op de middellange termijn duurzaam terug te brengen naar de doelstelling van 2 procent", zei de Britse centrale bank in een toelichting. In het tweede kwartaal van dit jaar komt de inflatie vermoedelijk iets onder de doelstelling van 2% uit, als gevolg van de aangekondigde bevriezing van de brandstofaccijnzen in het VK.

Wall Street swingt en Dow Jones nadert $40.000-grens

De Amerikaanse beurzen zijn donderdag opnieuw hoger gesloten, nog nagenietend van het rentebesluit van gisteren en dovish klinkende Fed die de verwachting voor drie verlagingen vóór eind 2024 handhaafde. Het was vooral opletten geblazen voor de Dow Jones-index, dat inmiddels een teenlengte verwijderd is van de $40.000-grens.

Vooral de techfondsen liggen er goed bij. Vooral Micron (+15%) deed het goed. De chipfabrikant boekte afgelopen kwartaal een verrassende winst en gaf ook een sterke omzetverwachting af voor het huidige kwartaal. Chipmaker Broadcom dikt 3% aan, dankzij een koopadvies van investeringsbank TD Cowen.

Verder kregen beleggers nieuwe gegevens over de Amerikaanse arbeidsmarkt. Zo bleek dat het aantal wekelijkse aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten is uitgekomen op 210.000. Dat was iets minder dan verwacht. Ook ging de aandacht uit naar de beursgang van Reddit, met een introductiekoers van $34 per aandeel. De beursgang van Reddit is de eerste van een groot socialemediabedrijf sinds die van Pinterest in 2019.

Hieronder nog even de slotstanden op een rijtje.

S&P 500: +0,3%

Dow Jones: +0,7%

Nasdaq: +0,2%

Nabeurs kwamen Nike en FedEx nog met cijfers. Om te beginnen met Nike, dat de omzet zag stijgen, maar de winst zag dalen. Chief Executive John Donahoe zei dat Nike de nodige aanpassingen doorvoert om het bedrijf naar het volgende groeihoofdstuk te brengen. Nabeurs noteert het aandeel licht lager.

FedEx bewandelt exact de tegenovergestelde route, want het concern boekte een lagere omzet en een hogere winst. Dat komt vooral doordat kostenbesparingen de zwakkere vraag compenseerden. Chief Executive Raj Subramaniam bevestigde dit. Beleggers lijken amused, want het aandeel noteert nabeurs ruim 12% hoger.

Azië kleurt overwegend rood

De Aziatische beurzen noteerden vrijdag verdeeld, waarbij de beurs in Hongkong de negatieve uitschieter was. In Hongkong stonden fabrikanten van elektrische auto’s onder druk, nadat Li Auto de verwachtingen scherp neerwaarts bijstelde. Het aandeel daalde 10%. In Japan bleek de inflatie in februari te zijn gestegen naar 2,8% op jaarbasis, ten opzichte van een inflatie van 2,2% in januari. De Bank of Japan verhoogde eerder deze week de rente, en nam zo na acht jaar afscheid van zijn negatieve rentebeleid.

Hier de tussenstanden van de belangrijkste indices op een rij - geklokt om 8.00 uur:

Nikkei 225: +0,4%

Hang Seng (Hongkong): -2,7%

CSI 300: -0,8%

Kospi: -0,2%

De stand van zaken

De AEX opent naar verwachting licht lager.

Europese futures wijzen op een overwegend lagere opening.

Azië eindigde grotendeels in het rood.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalt licht tot 12,92.

De euro daalt tot 1,0832 dollar.

De Nederlandse tienjaarsrente staat op 2,70%.

De goudprijs daalt met 0,3% naar $2.173 per troy ounce.

Voor een vat WTI-olie betaalt u nu $80,79.

Bitcoin dendert door en noteert op $66.200.

Het belangrijkste nieuws van ABM Financial News:

Ook goed om te benoemen is het nieuwsfeit dat KPN goedkeuring krijgt van de ACM om de Nederlandse activiteiten van Youfone over te nemen. Dit maakte het telecombedrijf gisteren nabeurs bekend. "In de vergunningsfase heeft de ACM gekeken naar de gevolgen van de overname voor mobiele diensten en met name de goedkoper geprijsde diensten. Het onderzoek laat zien dat er voor de consument ook na de overname voldoende te kiezen blijft. Naast Youfone zijn er meerdere aanbieders die scherp geprijsde mobiele telefoonabonnementen aanbieden", zei de toezichthouder in een persbericht.

Shorts

Agenda 22 maart 2024

00:30 uur: Japan, inflatie, februari

00:00 uur: NL, verkoopprijzen bestaande woningen, februari

08:00 uur: Eurocommercial, cijfers Q4

08:00 uur: Duitsland, importprijzen, januari

08:00 uur: VK, detailhandelsverkopen, februari

09:00 uur: HAL, buitengewone aandeelhoudersvergadering

10:00 uur: Duitsland, Ifo-index ondernemersvertrouwen, maart

En dan nog even dit

Bitcoin voor een prikkie

Douglas meteen zo'n 9% onderuit bij IPO

Het is weer tijd voor dividend

'2024 wordt een goed jaar voor Europese aandelen'

Veel plezier en succes vandaag.