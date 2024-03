Slotcall: AEX houdt kruit droog, maar deze beursdag is nog niet voorbij

Aan de slotstand te zien was het een weinig spannende beursdag vandaag. En dat is ook zo, ware het niet dat hij nog niet voorbij is. Daarover zo meer.

Halverwege de dag liep de AEX nog even hoopvol op tot zo'n +0,5%, maar de ballon liep ook weer langzaam leeg, zodat er uiteindelijk -0,02% op het bord staat.

Met een 'onveranderd' doet de AEX het slechter dan diverse andere beurzen, met uitzondering van de Franse CAC40. In Parijs lieten met name de luxe-aandelen het afweten, nadat Kering (onder andere eigenaar van Gucci) met een omzetwaarschuwing kwam. Niet alleen Kering kelderde (-12%), maar ook superzwaargewicht LVMH dook in de min (-1,6%)

Ook de eurozone-brede Euro Stoxx 50 ging kopje onder door het Franse geweld (ook TotalEnergies hoorde tot de stevige dalers vandaag, met -1,7%).

Op Wall Street is het beeld vergelijkbaar met Europa: kleine uitslagen en weinig spektakel. Oftewel: het is weer eens Wachten-op-de-Fed-dag.

Wat zegt de dot plot?

Om 19:00 uur, een uur eerder dan gewoonlijk omdat het in de VS al zomertijd is, krijgen we het nieuwste Fed-rentebesluit te horen. Daar hoeft u de wekker niet voor te zetten, want de centrale bank zal daar niets aan veranderen.

Daarna wordt het interessanter, als Fed-voorzitter Jerome Powell tekst en uitleg geeft en de nieuwe 'dot plot' wordt vrijgegeven. Dat is een grafiekje waarop alle bestuurders (in de vorm van een puntje op die grafiek) hun verwachtingen voor het renteniveau aan het eind dit jaar en hieropvolgende jaren aangeven.

De laatste dotplot dateert van december en is dus al behoorlijk verouderd. Uit die grafiek viel een consensus van 0,75% (drie kwartjes) verlaging in 2024 af te leiden. Begin dit jaar is de markt gaan rekenen op meer verlagingen, maar nu de inflatie hardnekkiger blijkt en de economie robuuster dan gedacht, worden die verwachtingen weer bijgesteld.

Belangrijke vraag is nu: laat de dot plot twee of drie verlagingen zien dit jaar? U heeft nog even tot Powell het woord neemt, dus lees ook vooral even deze uitgebreide vooruitblik op het Fed-avondje door collega Jasperien van Weerdt.

Three Fed interest-rate cuts or two this year? Question could be answered today. https://t.co/JdI3YfEeRz — MarketWatch (@MarketWatch) March 20, 2024

Arcadis leert Newyorkers over watermanagement

In IEX Expert kunt u deze week een interview lezen met Arcadis-CEO Alan Brookes. Het ingenieursbedrijf is dit jaar een van de best presterende aandelen van het Damrak. In de afgelopen vier maanden liep het aandeel op met zo'n 40%.

Brookes vertelt onder andere over zijn favoriete project (de kustversterking aan de zuidpunt van Manhattan), de arbeidsmarkt (die voor Arcadis niet zo krap blijkt) en de opvallend uitgesproken duurzaamheidsstrategie voor een bedrijf dat ook voor olie- en gasbedrijven werkt ("we nemen geen projecten aan die de planeet schaden").

Het hele interview is nu ook online te lezen:

AEX 1.100

De AEX boven de 1.100 punten in 2025? Wat denkt u? Daar moeten we nog een kleine 30% voor stijgen, maar er zijn gekkere dingen gebeurd op de beurs. Collega Hildo Laman baseert zijn nieuwe optietip op zo'n scenario. Uiteraard niet met vol risico, maar wie Lamans optietips volgt weet dat ze deel uitmaken van een brede serie van doordachte, gespreide constructies.

Hoe de tip er precies uitziet (en hoe de vorige tips ervoor staan) is hier te lezen voor Premium-abonnees:

De brede markt

De AEX blijft zoals gezegd wat achter in Europa, op Frankrijk na

Midkapindex AMX (+0,7%) is een positieve uitzondering, mede dankzij stijger van de dag Just Eat Takeaway

Wall Street doet het rustig aan in aanloop naar de Fed, met kleine plusjes voor S&P500 en Nasdaq

Idem bij de rentes en eurodollar, die ook in de wachtstand staan

De olieprijs loopt wat terug, WTI beweegt weer richting $80

Ook goud en bitcoin houden zich in afwachting van Fed-nieuws opvallend koest

Stijgers & dalers

De top-3 en flop-3 van het Damrak

IMCD gaat goed (+1,9%) op overnamenieuws

DSM (+2,0%) nog iets beter zonder aanwijsbaar nieuws

Prosus (+1,2%) doet mee lin het linkerrijtje na cijfers en een inkoopprogramma van belang Tencent

Unilever (-1,4%) wil nog een onderdeel verkopen, weet Bloomberg, maar hier reageert de markt niet zo enthousiast op

De chippers liggen (zoals steeds vaker, lijkt het wel) verspreid over het bord: ASML 0,6% in de plus, Besi levert 1,4% in

Just Eat Takeaway (+2,9%) gaat aan kop de tweede (midkap)divisie

Alfen (+2,5%) doet het daar ook goed, met wat huip van ING

Basic-Fit (-3,1%) bungelt daar juist onderaan, nadat een aandeelhouder zijn belang meer dan halveerde

Sif Holding (-3,5%) levert weer wat in na een rally van twee weken

Oh-oh Ebusco: -12,5%. Het waren twee fantastische dagen, vandaag weer dieprood op het bord

Adviezen

De belangrijkste wijzigingen. Een volledig overzicht vindt u op Guruwatch

Alfen: ING geeft een koopadvies, koersdoel €70

Randstad: Morgan Stanley verhoogt het advies van verkopen naar kopen

Agenda

Het vuurwerk begint straks al met een (non-)rentebesluit en een ongetwijfeld veel interessanter persconferentie. Kies verder uit het uitgebreide aanbod van macrocijfers miorgen wat er van uw gading is. Oh, en met ingang van morgen kunt u in Frankfurt terecht voor aandelen in parfumerieketen Douglas. Introductieprijs €26).

19:00 Fed-rentebesluit, econ. ramingen en dot plot (consensus: onveranderd)

19:30 Persconferentie Fed-voorzitter Powell

21:00 Micron Technology Q2-cijfers

00:50 Japan handelsbalans februari

01:30 Japan samengestelde inkoopmanagersindex maart

06:30 NL werkloosheid februari

07:00 IBA Q4-cijfers

09:30 Dui samengestelde inkoopmanagersindex maart

10:00 EU samengestelde inkoopmanagersindex maart

13:00 Turkse centrale bank rentebesluit (consensus: 45%)

13:00 Bank of England rentebesluit

13:30 VS steunaanvragen - wekelijks

13:30 VS Philadelphia Fed Index maart

14:45 VS samengestelde inkoopmanagersindex feb

15:00 VS bestaande woningverkopen februari

15:00 VS leidende indicatoren februari

21:00 FedEx Q3-cijfers

21:00 Nike Q3-cijfers

En dan nog even dit

Kom maar op met die renteverlagingen?

De plek waar de meme stocks werden uitgevonden gaat deze week zelf naar de beurs

Fondsmanagers zijn behoorlijk bullish. Goed of slecht teken?

BofA's Global Fund Manager Survey shows risk appetite is at its highest since 2021.



Is BlackRock nou zo groen, of is Texas nu zo anti-ESG?