Fed live: Rente ongewijzigd, Fed mikt op 3 renteverlagingen in 2024

De Fed drukt opnieuw op de pauzeknop. Dit betekent dat de zogeheten federal funds rate (het belangrijkste officiële rentetarief) blijft staan op 5,25% tot 5,50%. De rente staat al sinds 26 juli op dat niveau.

Het zogeheten dotplot, een puntengrafiek waarop de renteverwachtingen van alle Fed-bestuurders voor de komende jaren zijn weergegeven, wijst uit dat er in 2024 naar verwachting nog 3 renteverlagingen van ieder 25 basispunten worden verwacht:

Groeiverwachtingen zijn verhoogd

Dit zijn de economische ramingen. De Fed is optimistischer over de economische groei en de werkloosheid dit jaar, maar pessimistischer over de kern-PCE:

Het rentebesluit is geen verrassing. In zijn toelichting op het vorige rentebesluit zei Fed-voorzitter Jerome Powell al onomwonden dat een renteverlaging in maart te vroeg zou zijn.

Fed wil meer vertrouwen hebben dat de inflatie duurzaam richting 2% zakt

De Fed herhaalt de eerdere bewering dat pas van een renteverlaging sprake kan zijn als de Fed er meer vertrouwen in heeft dat de inflatie duurzaam richting de gewenste 2% beweegt. De Fed zegt ook vastberaden te zijn om de inflatie naar die 2% te krijgen.

De Fed toont zich iets positiever over de arbeidsmarkt, zo blijkt uit een vergelijking van Cnbc tussen het vorige en het huidige statement:

Voor toekomstige rentebesluiten kijken ze naar een waaier aan data, waaronder de arbeidsmarkt, inflatoire druk, inflatieverwachtingen, ontwikkelingen op de financiële markten en internationale ontwikkelingen.

Wat betreft de inflatie is vooral de zogeheten kern-PCE leidend. Dit cijfer geeft de prijsverandering van persoonlijke consumptieve bestedingen weer. Hierbij zijn de prijzen van voedingsmiddelen en energie buiten beschouwing gelaten.De PCE bedraagt momenteel 2,8%. Dat is weliswaar een stuk beter dan de 4,8% van vorig jaar, maar nog altijd te hoog. De Fed streeft namelijk naar een inflatie van 2%. Ook andere inflatiemaatstaven zoals de CPI (consumentenprijsindex) en PPI (producentenprijsindex) zijn nog steeds aan de hoge kant.

Highlights persconferentie

De persconferentie is begonnen. De highlights:

Hoge inflatie tast de koopkracht aan. Daarom is de Fed vastberaden om de inflatie naar de tot doel gestelde 2% te krijgen.

De Fed verwacht op 'een zeker moment' dit jaar de monetaire teugels te kunnen vieren.

Maar Fed-voorzitter Jerome Powell zegt ook dat hij niet zal aarzelen om de rente op het huidige hoge niveau te houden als dat nodig is.

Hij herhaalt dat de Fed meer vertrouwen wil hebben dat de inflatie duurzaam richting 2% beweegt.

Per vergadering wordt bekeken hoe te handelen.

Als de economie zich ontwikkelt zoals verwacht, zal de rente, op basis van het dotplot, eind dit jaar uitkomen op 4,6%.

In 2025 zal de rente uitkomen op: 3,9%

En in 2026 op 3,1%.

Dat is nog steeds boven het meerjaars gemiddelde.

De Fed wil de balans niet in een te hoog tempo afbouwen.

Er wordt volgens Powell goede vooruitgang geboekt bij het terugdringen van de inflatie.

Januari was erg hoog, maar daar zaten misschien ook seizoenseffecten bij. Februari was ook hoog, maar niet heel erg.

Het is een 'bumpy' road naar die 2%.

De Fed wil niet gaan overreageren op de cijfers van de laatste twee maanden, maar ze ook niet negeren.

Verwacht hij in mei of juni voldoende data te hebben? Powell wil daar niet op ingaan. Hij bekijkt het per vergadering.

Als de werkgelegenheid sterk verzwakt, kan dat ook een reden zijn om te starten met renteverlagingen.

De persconferentie kunt u om 19.30 uur hieronder bekijken: