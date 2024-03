Wall Streets haussefeestje

Bericht delen via:

Op Wall Street hebben vrijwel alle beursindices langetermijn koopcondities bereikt, door hun oude koersrecords te passeren. Ook de technologiebeurs Nasdaq Composite, die wat achter is gebleven. De technologiebeurs slaagt er nu net in het all time high rond 16.212,23 punten, van 26 november 2021, te breken.

Technisch was de technologiebeurs het muurbloempje op het haussefeestje van Wall Street. Deze brede technologie index bestaat uit zo´n 2500 aandelen, die technisch dus niet allemaal even sterk presteren.

De kleinere Nasdaq 100 index, waar de Magnificent 7-aandelen sterk in vertegenwoordigd zijn, is wel doorgebroken boven de oude all time high. Alleen al de Magnificent 7-aandelen vertegenwoordigen bijna 40% van de waarde van de Nasdaq 100 index.

Technisch bezien hebben vrijwel alle Amerikaanse indices hun oude all time highs weten te breken. De Amerikaanse aandelenmarkten liggen er technisch bezien prima bij. Alleen de Nasdaq moet nog aan de bak dus door de uitbraak door te zetten.

Deze keer beoordeel ik de kortetermijngrafieken van de belangrijkste Amerikaanse indices. Maar ik bekijk ik ook de lange termijn van de Nasdaq Composite, want die strandde voortdurend op het all-time high van november 2021 rond 16.212,23 punten.

Lange termijn: Nasdaq Composite daagt op all-time high uit

De Nasdaq Composite-index breekt zet de horde rond 16.212,23 punten onder druk, de all-time high van 26 november 2021.

Op de langetermijngrafiek vallen drie technische factoren op:

De uptrend is intact, getuige het patroon van steeds hogere bodems. Er is een fraaie hogere pullback bodem gevormd boven de top van 19 juli 2023 rond 14.446,55. De stijgende 200-dagenlijn signaleert een positieve technische conditie.

Conclusie: De technische signalen geven aan dat de Nasdaq Composite-index op koers ligt om de all time high van eind 2021 overtuigend te breken. Bij een blijvende uitbraak boven de weerstand van 16.212,23 punten treedt een nieuw koopsignaal op. Daarna wordt 20.000 het volgende opwaartse koersdoel.

Kortetermijn: Nasdaq Composite maakt zich op voor uitbraak

De Nasdaq Composite-index heeft op de korte termijn wat geaarzeld, maar de schade is beperkt.

De index lijkt de opwaartse trend te hervatten, nu recente topjes breken. De hogere koersbodems signaleren al actieve kopers op de brede Amerikaanse technologiebeurs.

Van belang is dat de Nasdaq zich weet te handhaven boven steun 15.862,63 (bodem van 5 maart).

Conclusie: De opwaartse trend is intact. Deze krijgt een nieuwe impuls nu de laatste koerstop wordt gebroken. Hierdoor wordt de opgaande trend gevalideerd en mag verdere koersstijging verwacht worden.

Op de langetermijn wordt 20.000 het volgende opwaartse koersdoel. Op de kortetermijn ligt rond 17.500 het eerste koersdoel.

Korte termijn Dow Jones: breekt uit

De Dow Jones indicatie lijkt de uptrend te hervatten. De index breekt nipt door weerstand 39.273,15 (top van 23 februari).

Na deze uitbraak boven de kortetermijn horde rond 39.273,15, komt er ruimte richting 45.000 (berekend koersdoel). Er ligt steun rond 38.023,04 (bodem van 13 februari).

Conclusie: De uptrend wordt hervat. Technisch sterk plaatje.

Korte termijn S&P 500: weet technisch op koers te blijven

De S&P 500-index zet de uptrend door nu de recente topjes breken.

De opmars was al eerder gevalideerd nadat het vorige all-time high rond 4.818,40 punten (van januari 2022) werd gepasseerd.

De index laat een patroon zien van hogere toppen en hogere bodems, een teken van koopkrachtige vraag. De trend is opwaarts gericht. Eerste berekende koersdoel ligt rond 5.500. Nu het tussenliggende hobbeltje rond 5189,53, gevormd door de toppjes van begin maart, breekt, zet de opmars door.

Eerste steun bevindt zich rond 5.054,16 (bodem van 29 februari), de volgende rond 4.845,23 (bodem van 31 januari).

Conclusie: Nog géén enkel technisch probleem op de brede aandelenindex. Kansen liggen aan de bovenkant.

Korte termijn Amerikaanse halfgeleiderindex: veert op van onderkant trendkanaal

De SOX-index, die het koersverloop van de grootste Amerikaanse halfgeleiderbedrijven volgt, moet blijkbaar nieuwe krachten opdoen.

Binnen de stijgende trend wordt een terugval zichtbaar. De hogere bodems wijzen echter nog steeds op actieve kopers in de markt.

Voor een hervatting van de oude uptrend moet de SOX index boven de laatste top rond 5,200 breken. Brekende koersdoel ligt op 5.500.

Conclusie: Geen technische schade, opwaartse kansen blijven aanwezig.

Korte termijn transportsectorindex: hervatting uptrend komt er aan

De NY-Nasdaq Transportation index consolideert binnen de stijgende trend. De trend is per saldo nog steeds opwaarts gericht, maar het ontbreekt momenteel aan kracht.

Van belang is dat de Transportation index zich weet te handhaven boven steun 7.004,98 (bodem van 14 maart). De hogere bodems wijzen nog wel op actieve kopers.

Voor een hervatting van de stijgende trend dient de Transportation index boven de laatste top op 7.264,62 (top van 7 maart) te breken. Het volgende berekend koersdoel ligt daarna rond 8.440.

Conclusie: Kansen blijven aan de bovenkant liggen, ondanks tijdelijke dipje.