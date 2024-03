Beleggers kijken waarschijnlijk de kat uit de boom, want het is Fed-dag

Houd rekening met een matte beursdag. Beleggers zijn vooral in afwachting van wat de Federal Reserve vanavond gaat doen en tot die tijd lijken ze het kruit droog te willen houden. De futures duiden op een openingswinstje van 0,1%.

Er is nog niet veel nieuws deze ochtend. Fugro begint vandaag met de inkoop van 2 miljoen eigen aandelen en denkt daar voor 1 juni klaar mee te zijn. IMC doet een overname in Zuid-Amerika. Verder blijken de Duitse producentenprijzen verder te zijn gedaald en dat is natuurlijk goed nieuws voor de inflatie.

We zijn nog in afwachting van de cijfers van Avantium. Cabka kwam gisteravond al door en toverde twee konijnen uit de hoed.

Cabka verlaagt margedoel en ziet CEO vertrekken

Fabrikant van gerecyclede pallets Cabka was vorige maand al doorgekomen met voorlopige cijfers. Hieruit bleek dat de omzet in Q4 met 35% was gestegen ten opzichte van het voorgaande kwartaal. De totale omzet over 2023 kwam uit op iets minder dan €197 miljoen. Dat was 6% minder dan een jaar eerder en €3 miljoen onder de verwachting van Cabka zelf.

Nu kwamen de definitieve cijfers, maar deze bevatten wel wat verrassingen. Het concern ziet zich genoodzaakt het doel voor de Ebitda-marge voor 2026 te verlagen van 20 naar 17%. De Ebitda-marge trok afgelopen jaar aan van 10,8% naar 12,3% en zal dit jaar naar verwachting verder oplopen naar 13 tot 15%.

De tweede verrassing was het aangekondigde vertrek van topman Tim Litjens tegen het einde van het derde kwartaal.

Hier de highlights:

Bron: Cabka

Kospi vliegt op matte beurs zonder Japan

In Azië moesten beleggers het vannacht doen zonder Japan, dat de deuren gesloten hield vanwege Vernal Equinox day (de viering van de komst van de lente). De resterende beurzen deden het rustig aan, met het oog op het rentebesluit van de Fed. Alleen de Kospi-index in Zuid-Korea ging als een speer. Dat had het te danken aan Samsung, dat misschien geheugenchips mag leveren aan Nvidia.



In China liet People's Bank of China de belangrijkste rentetarieven ongemoeid. Een dag eerder besloot Bank of Japan de rente voor het eerst in 17 jaar te verhogen, maar het begeleidend commentaar was vrij 'dovish'. Er werd met geen woord gerept over verdere normalisering van de rente.



Hier de standen van de belangrijkste indices op een rij, geklokt om 07.55 uur:

Nikkei 225: gesloten

Shanghai Shenzhen CSI 300: +0,1%

Hang Seng (Hongkong): +0,3%

Kospi (Zuid-Korea): +1,3%

Voor aandeelhouders van Prosus is de koersstijging van Tencent welkom. En zie Samsung knallen:

Samsung +5,8%

Alibaba: +0,07%

Baidu: +0,2%

Prosus-deelneming Tencent: +1,5%

TSMC: -0,5%

Wall Street sluit hoger in afwachting van rentebesluit Fed

De belangrijkste indices op Wall Street zijn dinsdag opnieuw hoger geëindigd in aanloop naar het Amerikaanse rentebesluit, om 19:00 uur Nederlandse tijd. De S&P 500 steeg met 0,6% naar 5.178,51 punten. De Dow Jones-index eindigde 0,8% hoger en de Nasdaq won 0,4%.

Super Micro Computer, dat zich net heeft genesteld in de S&P 500, kreeg een enorme draai om de oren nadat het bedrijf een emissie heeft aangekondigd. Er worden 2 miljoen aandelen uitgegeven, maar dat kunnen er nog meer worden. De koers stond maandag al onder druk en de dag erna ging er nog eens 9% af. Zoomen we verder uit, dan zien we nog wel een indrukwekkend rendement van 217% YTD en 821% in de afgelopen twaalf maanden.

Nvidia presenteerde maandagavond de nieuwste superchip voor AI en software. Tot een grote koerssprong leidde dat niet: het aandeel sloot 1,1% hoger. Concurrenten Intel (-1,5%) en AMD (-4,8%) moesten terrein prijsgeven.

De koers van bitcoin dendert nog steeds omlaag en dat ging het aandeel Coinbase (-4%) niet in de koude kleren zitten.

Verder meldde persbureau Bloomberg dat Boeing overweegt om minimaal twee defensiebedrijven in de etalage te zetten. De vliegtuigbouwer zou hiermee de balans willen versterken. Belangrijk om te melden is wel dat dit niet wordt ingegeven door onder meer het drama met het verloren deurpaneel tijdens een vlucht van Alaska Air: de plannen zouden al ongeveer een jaar oud zijn. De marktreactie was mat. De koers steeg met 0,7%, YTD staat het aandeel 28% in de min.

De indicatoren:

De Europese beurzen openen naar verwachting vlak.

De Japanse beurs was gesloten, de Chinese beurzen lagen er mat bij, maar spektakel in Zuid-Korea

De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalt naar 13,82.

De euro stijgt ietsje en noteert 1,0870 ten opzichte van de dollar.

De tienjaarsrentes zijn vorige week behoorlijk opgelopen, nu het besef doordringt dat we nog een tijd zitten opgescheept met hoge rentes. Maar ze zijn tot rust gekomen. De Nederlandse tienjaarsrente noteert 2,696%. De Amerikaanse staat op 4,9%.

De goudprijs staat ietsje lager op $2.156,84 per troy ounce. Voor meer duiding over de ontwikkeling van de goudprijs en de achterblijvende prestaties van mijnbouwaandelen, kan ik u de column van grondstoffenexpert Koen Lauwers van harte aanbevelen.

De olieprijzen zaten gisteren nog in de lift, maar vandaag dalen ze weer. Voor een vat WTI wordt nu $82,36 betaald (-0,2%) en voor een vat Brent $86,28 (-0,9%)

De bitcoin daalt verder. Vandaag gaat er 0,8% af en noteert de cryptomunt $62.072,12. Dat betekent dat wie een week geleden was ingestapt, vandaag tegen een verlies van $10.000 zit aan te kijken.

De AEX opent naar verwachting vlak tot iets hoger.

Adviezen

Veel zakenbanken hebben zich gebogen over Unilever, na de aangekondigde afsplitsing van de ijsdivisie, maar dat heeft niet geleid tot aanpassingen in koersdoelen of adviezen.

Ook verder is het rustig op dit front. Gisteren kreeg beursnieuweling Theon International (fabrikant van nachtkijkers) fanmail van UBS. De Zwitserse zakenbank heeft besloten om het aandeel te volgen en zette het meteen op de kooplijst. Het koersdoel is €17, wat neer komt op een upside van €4,30 ten opzichte van de huidige koers.

Agenda: wat gaat de fed doen?

De cijfers van Cabka heeft u al gezien. Rond de lunch openen biotechbedrijf BioNTech en voedingsmiddelenfabrikant General Mills hun boeken en na sluiting van Wall Street komt Micron Technology door. De IJslandse fabrikant van slachtmachines, Marel, belegt vandaag de jaarvergadering.

Maar de meeste aandacht gaat ongetwijfeld uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve, om 19:00 uur Nederlandse tijd (let op: een uur eerder dan u gewend bent, in verband met de Amerikaanse zomertijd).

De beslissing over de rentestand zelf wordt waarschijnlijk niet zo spannend. Vrijwel iedereen gaat ervan uit dat de Fed het federal funds rate (het belangrijkste rentetarief) op 5,25 tot 5,50% laat staan. Toch kunnen de toelichting op het rentebesluit, het dotplot en de economische ramingen de financiële markten wel degelijk in beweging brengen. Hoe dat zit kunt u lezen in deze vooruitblik.

IEX gaat vanavond overigens live verslag doen van het rentebesluit en de aansluitende persconferentie, dus houd de website in de gaten.

Kijk daarnaast uit voor teveel optimisme. Monetair econoom en columnist Edin Mujagic hield beleggers in de laatste IEX BeleggersPodcast voor dat zij er rekening mee moeten houden dat de rente dit jaar misschien wel helemaal niet meer omlaag gaat. De moeite van het beluisteren waard, als u dat al niet had gedaan:

Hierbij de volledige agenda voor de rest van de dag:

09:00 uur Marel, jaarvergadering

12:00 uur VS, hypotheekaanvragen - wekelijks

12:00 uur BioNTech (VS), cijfers Q4

12:00 uur General Mills (VS), cijfers Q3

15:30 uur VS, olievoorraden - wekelijks

19:00 uur VS, rentebesluit Federal Reserve + economische ramingen en dot plot

19:30 uur VS, toelichting rentebesluit Federal Reserve

21:00 uur Micron Technology, cijfers Q2

En dan dit:

Ondertussen in Saoedi-Arabië

Het is nog allerminst een gelopen race

Geen renteverlagingen dit jaar, kan dat ook?

Tijden veranderen voor Big Tech, waarschuwt Nobelprijswinnaar Stiglitz

Smallcaps, waardeaandelen, goedkope tech en huizenbouwers, moet u volgens experts hebben:

Veel succes en vooral plezier vandaag!