Een voorzichtige opening op een historische beursdag

Waar veel Europese beurzen in het rood lijken af te trappen, laat de openingsindicatie voor de AEX een heel voorzichtig plusje zien. Benieuwd of en hoe dat standhoudt .

Ondanks een lege agenda kunnen we toch spreken van een historische dag. Voor het eerst in lange tijd hanteert geen enkele centrale bank in de wereld meer een negatieve rente. Vannacht besloot de Bank of Japan de beleidsrente voor het eerst sinds 2016 weer op 0% te brengen, nadat die al die tijd op -0,1% had gestaan.

Dat was de eerste renteverhoging in maar liefst 17 jaar. Om nu te zeggen dat de centrale bank aan het verkrappen is, zou wat overdreven zijn. Op dit niveau heeft de BoJ nog steeds nauwelijks ruimte om opnieuw te verlagen als dat nodig mocht zijn. De bank geeft ook zelf aan voorlopig nog in 'toeschietelijke' modus te blijven opereren.



Ook het opkoopprogramma loopt nog gewoon door, hoewel het tempo daarvan wel wordt vertraagd. Over een jaar verwacht de BoJ ermee op te kunnen houden. Gesteund door het feit dat de renteverhoging niet met al te radicale beleidswendingen gepaard gaat, noteert de Nikkei vandaag 0,7% hoger.

Hoe staan de overige markten erbij?

De Europese futures staan overwegend licht lager, rond -0,2%

Japan staat dus hoger, de overige Aziatische markten staan op verlies (Hongkong en Tencent op -1%)

Weinig beweging in de rentes, ook EUR/USD houdt zich koest

Olieprijzen Brent en WTI zitten aardig in de lift en noteren allebei ruim boven de $80

Bitcoin corrigeert wat na de duizelingwekkende top van vorige week, goud houdt adempauze vlak boven $2.150

Het andere grote nieuws van vannacht was de lancering van Nvidia's nieuwe chiplijn, de B200 'Blackwell'-chip. Die is, aldus topman Jensen Huang, 30 keer sneller dan de huidige GPU's (Graphics Processing Unit). Gehuld in zijn gebruikelijke leren jasje deed Huang de aankondiging in tech-CEO-stijl: in een keynote speech op Nvidia's eigen ontwikkelaarsconferentie.

Echt nieuws was het niet, want de aankondiging werd al lang en breed verwacht. Nabeurs daalde het aandeel Nvidia zelfs met ruim een procent. Ook andere chippers, zoals Super Micro en AMD daalden enkele procenten in de nabeurshandel. Let straks bij opening dus even op de Damrak-chippers.

Ander opvallend AI-nieuws van gisteren: twee bedrijven die het zwaar hebben in de AI-revolutie vallen elkaar in de armen. Googles Gemini - het antwoord op ChatGPT - kampt met kinderziektes en kan de markt nog niet overtuigen, terwijl Apple überhaupt nog weinig op dit vlak heeft laten zien. De twee voormalige aartsvijanden zijn nu in gesprek om Gemini op iPhones te gaan gebruiken, waardoor het duo, misschien niet kwalitatief, maar wel in pure marketing power ineens een serieuze AI-speler kan worden.

Apple and Google have an AI problem.



The “GeminiPhone” could fix it, @DaveLeeBBG says https://t.co/LQgpvvIcuy pic.twitter.com/A4k7aTQHAZ — Bloomberg Opinion (@opinion) March 18, 2024

Alphabet steeg gisteren ruim 4% op het nieuws, Apple slechts lichtjes.

Verder zult u, in de afwezigheid van spannend bedrijvennieuws, vandaag veel beschouwingen zien en lezen over de Fed-vergadering van morgen. Niet dat daar rentebesluiten zullen worden genomen, maar de markt is op het moment vlotjes de verwachtingen aan het bijstellen over het aantal nog te verwachten renteverlagingen in 2024.

Waar veel analisten eerst nog rekening hielden met wel vijf verlagingen, zorgen de sterke Amerikaanse economie en de hardnekkige inflatie ervoor dat ze op hun schreden terugkeren. J.P. Morgen is inmiddels gezakt naar drie verlagingen in 2024.

JP Morgan predicts that the U.S. Federal Reserve will implement a total of 75 basis points in rate cuts by the year 2024. This forecast marks a decrease from their previous estimate of 125 basis points. — Markets News (@MarketsDotNews) March 18, 2024

Op dat aantal lijkt zich ook en consensus af te tekenen. Volgens de Fedwatch-tool van CME (die de marktverwachtingen in kaart brengt) is de kans het grootst dat de Fed-rente eind december 0,75% lager staat.

Agenda

Zo leeg hebben we de agenda al een tijd niet meer gezien. De Duitse ZEW-index laat zien hoe het met het Duitse investeringssentiment is en is daarmee interessant voor de euro- en ECB-watchers.

11:00 Dui ZEW-index economisch sentiment maart

13:30 VS woningbouw en bouwvergunningen feb

Shortposities

De top-10 shortposities in het AFM-register (bron:Shortsell.nl)

