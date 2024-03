AEX gaat hogere opening tegemoet en misschien zorgt EU-inflatie straks voor vuurwerk

De AEX-index gaat een hogere opening tegemoet. De focus ligt deze week vooral op het rentebesluit van de Fed, maar eerst krijgen we vandaag nog de Europese inflatie. Deze kan mogelijk wat turbulentie veroorzaken.

Veel nieuws is er niet, deze ochtend. ForFarmers krijgt een nieuwe CFO en in China biedt meevallende industriële productie hoop dat de economie opvlamt. Later deze ochtend verschijnt het definitieve inflatiecijfer van de eurozone, dat van invloed kan zijn op het Europese rentebesluit in april.

Verder staan beleggers in de wachtstand, want woensdag neemt de Federal Reserve een rentebesluit. Het besluit zelf zal weinig stof doen opwaaien, maar het dotplot, de economische ramingen en vooral het begeleidende commentaar kan mogelijk wel voor wat vuurwerk zorgen.

Azië koerst hoger en vooral Nikkei gaat als een speer

Voor het zover is, is de Bank of Japan aan de beurt met een rentebesluit. Hoewel economen er serieus rekening mee houden dat de rente morgen wordt opgetrokken van -0,1% naar 0,0%, lag de Nikkei-index er vannacht goed bij. Over een breed front zaten de koersen in de lift. Vooral de koersstijgingen van Honda Motor (+2,7%) en Nissan Motor (+4,1%) vielen op. Beide bedrijven gaan samenwerken bij de ontwikkeling van elektrische auto's.

Ook elders in Azië kleurden de koersenborden groen. Dat de industriële productie een stuk harder was gestegen (met 7% op jaarbasis, terwijl op een groei van 5% was gerekend), stemde beleggers optimistisch. Er stonden ook enkele lichte tegenvallers tegenover: de werkloosheid was in de eerste twee maanden van dit jaar onverwacht opgelopen tot 5,3% en de detailhandelsverkopen stegen ietsje minder hard dan verwacht. Maar dat kon de pret niet drukken.

Hier de standen van de belangrijkste indices op een rij, geklokt om 08.00 uur:

Nikkei 225: +2,7%

Shanghai Shenzhen CSI 300: +0,9%

Hang Seng (Hongkong): +0,2%

Kospi (Zuid-Korea): +0,7%

Techaandelen waren duidelijk in trek:

Alibaba: +0,6%

Baidu: +1,4%

Prosus-deelneming Tencent: +2,2%

TSMC: +1,9%

Samsung: +0,7%

Wall Street sluit met verlies

De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag voor de derde dag op rij lager gesloten. De S&P 500 daalde met 0,7% tot 5.117,09 punten, de Dow Jones-index verloor 0,5% en de Nasdaq sloot zelfs een vol procent lager. Ook op weekbasis eindigden deze indices in de min. De daling wordt toegeschreven aan de inflatiecijfers die afgelopen week bekend werden gemaakt: deze maken een snelle renteverhoging door de Federal Reserve minder waarschijnlijk. Deze week komt de Fed weer bij elkaar.

De koers van Adobe kelderde met bijna 14%. Het softwarebedrijf meldde dat de omzet was gestegen, maar de winst was gedaald en de prognose voor het lopende kwartaal viel tegen. Groupon zag zelfs 31% beurswaarde verdampen na cijfers, terwijl de resultaten toch beter waren dan verwacht.

De indicatoren:

De futures duiden op een hogere opening van de Europese beurzen.

Koerswinsten in Azië en vooral Japan.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) stijgt heel licht naar 14,41.

De euro staat fractioneel hoger op 1,0889 ten opzichte van de dollar.

Rust aan het rentefront. De Nederlandse tienjaarsrente maakt pas op de plaats en noteert 2,680%. De Amerikaanse staat onveranderd op 4,298%.

De goudprijs doet een stapje terug en noteert 0,4% lager op $2.147,85 per troy ounce.

De olieprijzen staan in de plus. De prijs van een vat WTI staat 0,5% hoger op $80,96.

De bitcoin staat 0,6% lager op $68.535,40.

De AEX opent naar verwachting 0,4% hoger.

Nieuws, advies, shorts en agenda

07:59 AEX start handelsweek vermoedelijk nipt hoger

07:42 Roetgerink nieuwe CFO voor ForFarmers

07:25 Japanse machine-orders gedaald

07:18 Chinese industrie produceert meer

07:15 Chinese detailhandelsverkopen stijgen opnieuw

07:13 Aziatische beurzen in het groen met Nikkei als uitschieter

07:04 Europese beurzen openen naar verwachting hoger

06:56 Beursagenda: macro-economisch

06:54 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:53 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

17 mrt Focus op rentebesluiten aankomende week

17 mrt Video: stijgende rente en hogere aandelenmarkten

De AFM meldt deze shorts.

Adviezen

Eén koersdoelwijziging voor Basic-Fit:

Basic-Fit: naar €39 van €37, maar koopadvies blijft gehandhaafd - Berenberg

Agenda komende week: 5 rentebesluiten en cijfers Avantium en Eurocommercial

Maar liefst vijf centrale banken nemen deze week een rentebesluit, waaronder die van de VS, het Verenigd Koninkrijk en Japan. Ook openen Avantium en Eurocommercial Properties de boeken over het afgelopen kwartaal.

Maandag 18 maart: inflatie eurozone

Vandaag om 11 uur verschijnt de definitieve inflatie van de eurozone in februari. Uit een eerste schatting bleek dat de inflatie was afgekoeld van 2,8% op jaarbasis in januari naar 2,6% in februari. Mocht het definitieve cijfer hiervan afwijken, dan kan dat de markt in beweging zetten. Ook staan de Europese handelsbalans en het vertrouwen van Amerikaanse huizenbouwers op de rol.

Dinsdag 19 maart: rentebesluit Japan

Morgenochtend nemen de Bank of Japan en de centrale bank van Australië een rentebesluit. In Australië blijft de rente naar verwachting gelijk. In Japan zou weleens afscheid genomen kunnen worden van het tijdperk van negatieve rentes, nu de inflatie is opgelopen.

Woensdag 20 maart: rentebesluit Fed en cijfers Avantium en Cabka

Woensdag publiceren Avantium (chemisch technologiebedrijf) en Cabka (fabrikant van gerecyclede pallets) voorbeurs hun kwartaalcijfers. Om 19 uur Nederlandse tijd (een uur eerder dan normaal, vanwege de Amerikaanse zomertijd) maakt de Federal Reserve het rentebesluit bekend. De markt verwacht opnieuw een rentepauze. Beleggers zullen vooral benieuwd zijn naar de toelichting; mogelijk komen er hints wanneer de rente alsnog omlaag kan. Het rentebesluit gaat vergezeld van nieuwe economische ramingen en een dotplot (dat inzicht geeft in de renteverwachtingen van Fed-officials voor de komende jaren).

Donderdag 21 maart: rentebesluit Bank of England en Philly Fed

Op deze eerste officiële lentedag staan er nóg twee rentebesluiten op het programma: van de Bank of England en de Turkse centrale bank. Ook hier worden geen aanpassingen verwacht. Verder verschijnen de Japanse, Europese en Amerikaanse samengestelde inkoopmanagerindices en de Philadelphia Fed-index in de VS. Na sluiting van Wall Street komen FedEx en Nike met cijfers.

Vrijdag 22 maart: cijfers Eurocommercial en Ifo-index

Vrijdag volgen de kwartaalcijfers van winkelvastgoedbedrijf Eurocommercial Properties, de Japanse inflatie, de verkoopprijzen van bestaande woningen in ons land en de Duitse Ifo-index (graadmeter ondernemersvertrouwen).

Hierbij de volledige agenda voor deze week:

MAANDAG 18 MAART

04:00 uur Chi, detailhandelsverkopen, jan-feb

04:00 uur Chi, industriële productie, jan-feb

11:00 uur EU, inflatie, februari (def)

11:00 uur EU, handelsbalans, jan

15:00 uur VS, vertrouwen huizenbouwers, maart

DINSDAG 19 MAART

06:00 uur Japan, rentebesluit Bank of Japan

06:30 uur Australië, rentebesluit Reserve Bank of Australia

06:30 uur Japan, industriële productie, januari

11:00 uur Duitsland, ZEW-index economisch sentiment, maart

13:30 uur VS, woningbouw en bouwvergunningen, februari

WOENSDAG 20 MAART 2024

06:30 uur NL, consumentenvertrouwen, maart

06:30 uur NL, investeringen, januari

07:00 uur Avantium, cijfers Q4

08:00 uur Cabka, cijfers Q4

08:00 uur Duitsland, producentenprijzen, februari

08:00 uur VK, consumenten- en producentenprijzen, februari

09:00 uur Marel, jaarvergadering

12:00 uur VS, hypotheekaanvragen - wekelijks

12:00 uur BioNTech (VS), cijfers Q4

12:00 uur General Mills (VS), cijfers Q3

15:30 uur VS, olievoorraden - wekelijks

19:00 uur VS, rentebesluit Federal Reserve + economische ramingen en dot plot

19:30 uur VS, toelichting rentebesluit Federal Reserve

21:00 uur Micron Technology, cijfers Q2

DONDERDAG 21 MAART 2024

00:50 uur Japan, handelsbalans, februari

01:30 uur Japan, samengestelde inkoopmanagersindex, maart

06:30 uur NL, werkloosheid, februari

08:00 uur IBA (Bel), Q4-cijfers

09:30 uur Duitsland, samengestelde inkoopmanagersindex, maart

10:00 uur EU, samengestelde inkoopmanagersindex, maart

10:30 uur EU, samengestelde inkoopmanagersindex, maart

13:00 uur Turkije, rentebesluit Turkse centrale bank

13:00 uur VK, rentebesluit Bank of England

13:30 uur VS, steunaanvragen - wekelijks

13:30 uur VS, Philadelphia Fed-index, maart

14:45 uur VS, samengestelde inkoopmanagersindex, maart

15:00 uur VS, bestaande woningverkopen, februari

15:00 uur VS, leidende indicatoren, februari

21:00 uur FedEx (VS), cijfers Q3

21:00 uur Nike (VS), cijfers Q3

VRIJDAG 22 MAART 2024

00:30 uur Japan, inflatie, februari

00:00 uur NL, verkoopprijzen bestaande woningen, februari

08:00 uur Eurocommercial, cijfers Q4

08:00 uur Duitsland, importprijzen, januari

08:00 uur VK, detailhandelsverkopen, februari

09:00 uur HAL, buitengewone aandeelhoudersvergadering

10:00 uur Duitsland, Ifo-index ondernemersvertrouwen, maart

En dan nog dit:

Staan we aan de vooravond van een omslag?

To put things into perspective: the Ratio of Commodity prices to the S&P500 is near All-Time lows. Time for a turnaround? pic.twitter.com/6AdCcpfa2v — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) March 17, 2024

Vlak India niet uit...

India wants to be a global chip powerhouse in 5 years https://t.co/2eX7kLecdV — CNBC (@CNBC) March 18, 2024

Eigenlijk komen er deze week 21 (!) rentebesluiten

Per the Bloomberg chart below, it’s a big week for central banks.

Re the G-7 economies:

The question for the US #FederalReserve and the @BankOfEngland is much less about what they will do with rates (nothing for now) and much more about what they will signal with respect to… pic.twitter.com/9HdqlK2isK — Mohamed A. El-Erian (@elerianm) March 17, 2024

Dat u het maar weet

De jaarlijkse groei van de balansen van de centrale banken (BoJ, Fed en ECB). De balansen krimpen en stijgen niet, zoals ik zo vaak hoor. pic.twitter.com/lsR6ClHW9y — Corné van Zeijl (@beursanalist) March 17, 2024

Veel succes en vooral plezier vandaag!