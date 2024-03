Europese beurzen prima op koers, behalve de AEX

Bericht delen via:

Technisch blijven de meeste Europese aandelenbeurzen uitstekend op koers binnen de uptrends. De bullmarkt is ontstaan nadat de belangrijkste beurzen hun oude all-time highs hadden gepasseerd. Deze uptrends komen steeds meer op stoom.

Over de brede linie volgt Europa de opwaartse richting van Wall Street. Er is echter één opvallende uitzondering: de Nederlandse beurs, die het kopje wat laat hangen. Op het Damrak hebben vooral de chippers de opmars van de AEX afgeremd. Overigens is de technische schade voor de AEX beperkt.

Deze keer bekijk ik de technische kortetermijnprofielen van enkele Europese aandelenbeurzen.

Nederlandse beurs geeft wat terrein prijs

De AEX laat het kopje hangen. De recente correctie bracht de Nederlandse beurs terug onder het laatste topje rond 861,63 punten (van 22 februari). Dit topje is gemarkeerd met het horizontale blauwe lijntje. Door deze terugval wordt de uptrend stilgelegd.

De AEX-index heeft in de afgelopen weken, technisch bezien, pas op de plaats gemaakt. Maar de technische schade aan de AEX is beperkt.

De steun van 837,27 punten (de bodem van 8 februari) is relevant. Deze steun bevindt zich bovendien aan de bovenkant van het koersgat op de grafiek. Weerstand ligt rond 880,00 punten (berekend koersdoel).

De opwaarts gerichte 26-dagenlijn (glooiende rode lijn) bevestigt dat de technische schade beperkt is.

Euro Stoxx 50 imponeert

De Euro Stoxx 50-index weet technisch bezien te imponeren. De index weet binnen de zeer sterke uptrend te blijven.

Aangezien de nieuwe koersbodems ver boven de voorgaande koerstoppen worden gevormd, is er sprake van koopkrachtige vraag. De stijgende trend heeft ruimte richting weerstand 5.522,42 punten (top van maart 2000). Steun zien we op 4.671,99 punten (bodem van 13 februari).

De stijgende 26-dagenlijn (glooiende rode lijn) bevestigt de sterke technische conditie.

CAC 40 oogt sterk

De technische conditie van de Franse beurs blijft uitstekend. De CAC 40-index heeft de oude stijgende trend hervat nadat de koerspieken van eind februari opwaarts zijn doorbroken.

Hiermee is een verbetering opgetreden. De CAC 40 vormt weer hogere toppen en bodems. Deze stijgende trend heeft aan de bovenkant ruimte richting ons berekende koersdoel rond 8.500 punten. Om het positieve plaatje in stand te houden is het wel van belang dat steun 7.900,48 punten (bodem van 1 maart) intact blijft.

De sterke conditie van de Franse beurs wordt bevestigd door de stijgende 26-dagenlijn (glooiende rode lijn).

DAX oogt vitaal

De Duitse beurs is een en al vitaliteit. Met de doorbraak van de horde 17.003,28 punten (topje 14 december 2023) is de uptrend hervat.

De fors hogere toppen en bodems van de DAX-index signaleren koopkrachtige vraag onder beleggers. Zolang dit patroon kan worden voortgezet, blijven we positief. Aan de bovenkant kan de Duitse beurs verder oplopen.

Wij hebben een eerste koersdoel berekend op 19.000 punten. Steun zien we rond 17.619,40 (bodem van 7 maart).

De opwaarts gerichte 26-dagenlijn (glooiende rode lijn) valideert het sterke technische profiel van de Duitse beurs.

Spaanse beurs oogt sterk, maar heeft koersdoel inmiddels bereikt

De IBEX-index heeft binnen de opwaartse trend het koersdoel rond weerstand 10.643,40 punten (gevormd op 23 januari 2018) aangetikt. De stijgende fase wordt gecontinueerd zodra de Spaanse beurs boven deze horde weet te breken. Na een uitbraak boven weerstand 10.643,40 wordt 11.184,40 punten het volgende opwaartse koersdoel.

De index had eerder de weg omhoog gekozen nadat de toppen van december en januari waren gebroken.

De opwaartse 26-dagenlijn (glooiende rode lijn) bevestigt het sterke technische profiel van de Spaanse beurs.

Italiaanse beurs presteert uitstekend

De FTSE MIB-index blijft zeer sterk. Aangezien de nieuwe koersbodems ver boven de voorgaande koerstoppen worden gevormd, is er sprake van koopkrachtige vraag.

De stijgende trend heeft ruimte richting weerstand 38.000 punten (berekend koersdoel). Steun zien we op 29.925,99 punten (bodem van 17 januari).

Belgische beurs blijft liggen

De Belgische beurs, die al wat langer hapert, danst nog steeds niet mee op het Europese beursfeestje. De Bel 20-index fluctueert binnen een vlak en grillig koerspatroon, met steun op 3.550,65 (bodem van 18 januari) en weerstand op 3.780,27 punten (gevormd op 14 december 2023). We laten de Belgische beurs eerst richting kiezen.

De vlakke tendens van de 26-dagenlijn (glooiende rode lijn) signaleert een neutraal technisch profiel.