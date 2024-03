Het LYNX Beleggersdebat 2024 komt eraan! Bericht delen via: Kopieer link Redactioneel Categorie: Evenement

Aanstaande maandagavond 18 maart is het jaarlijkse LYNX beleggersdebat. In dit debat zal namens IEX Hildo Laman optreden. Hij zal daarbij één koopwaardig Europees aandeel presenteren en één Amerikaanse aandelentip. Beide tips zijn aandelen waar niet veel aandacht aan besteed wordt in de belggerswereld, maar die wel de moeite waard zijn. Bijzonder hierbij is dat er bij beide aandelentips ook een optiepositie aangeraden zal worden. Kijkers die de tips in hun portefeuille willen opnemen hebben dan de keuze hoe ze dat willen doen: via de aandelen zelf, of met een optiepositie. In dit gedeelte van het debat zullen twee andere experts, Nico Inberg en Pascal Paepen, ook een Europese en Amerikaanse aandelentip geven, met bijbehorende optiepositie. Het andere (eerste) deel van het debat zal bestaan uit een discussie tussen verschillende experts over hoe de aandelenmarkten ervoor staan, en over verschillende thema’s die voor beleggers op dit moment belangrijk zijn. Het debat zal om 20:00 beginnen en u kunt het gratis online volgen. Schrijf u hier in Tot maandag!

Kunt u er niet online bij zijn? Geen zorgen. Meld u aan en ontvang de tips achteraf in uw mailbox.

De Redactie van IEX bestaat uit een team van content managers, journalisten en analisten, met opgeteld meer dan honderd jaar ervaring in het produceren en publiceren van beleggingsinformatie en -opinies. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen.