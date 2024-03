Slotcall: Macrocijfers zitten beleggers èn centrale bankiers dwars op een matte beursdag

Gelukkig was er nog wat actie bij individuele aandelen, want voor de rest was het een niet bijster spannende beursdag, die zojuist werd afgesloten op een AEX-stand van 858,75, een daling van 0,2%.

In de rest van Europa en in Amerika was de stemming mild tot duidelijk negatief. Dat kan zeker te maken hebben met nieuwe macrocijfers, die wederom laten zien dat inflatie een lastig te temmen fenomeen is. Vandaag waren het de Amerikaanse producentenprijzen, die behoorlijk hoger uitvielen dan verwacht.

Terwijl de markt en de Federal Reserve niets liever willen zien dan duidelijk lagere inflatiecijfers - de Fed omdat ze daarvoor wordt betaald en de markt omdat ze dan kunnen uitkijken naar renteverlagingen - springen de seinen maar niet overtuigend op groen.

De ECB is ook niet bepaald trigger happy, bleek vandaag maar weer eens uit de woorden van DNB-president Klaas Knot. Dat een renteverlaging volgens hem "ongetwijfeld later dit jaar" komt is mooi, maar als timetable is het niet echt geschikt.

Ook ECB-hoofdeconoom Philip Lane gaf aan dat de ECB niets overhaast gaat doen. Er zal veel meer overtuigende data moeten komen dat de inflatie echt substantieel is getemd, bijvoorbeeld duidelijke tekenen dat de arbeidsmarkt afkoelt, voor er handelend wordt opgetreden. "In april weten we meer, en in juni veel meer," aldus lane.

Italië nadert Duitsland

Wie het interessante materie vindt moet dit weekend zeker luisteren naar de IEX Beleggerspodcast. Daarin is morgen monetair econoom er erkend ECB- en Fed-watcher Edin Mujagic te gast. Met hem gaan we uitgebreid spreken over rente, inflatie en de zin en onzin van het monetaire beleid. Prangende vragen voor Mujagic kunt u stellen in de comments onder dit artikel.

Over monetair beleid gesproken. Zo'n 12 jaar geleden bezwoer ene Mario Draghi met de toverspreuk 'whatever it takes' de eurocrisis, die diverse zuid-Europese landen aan de rand van de afgrond bracht. De tijden zijn veranderd: de spread tussen 10-jarige Italiaanse en Duitse staatsobligaties is in rap tempo aan het smelten. In 2022 was die nog boven de 2% (in 2011 zelfs 5%), maar inmiddels nog maar 1,2%.

De Italiaanse premier Giorgia Meloni scoort daar punten mee in binnen- en buitenland, al zal het opzichtige haperen van de Duitse economie zeker meespelen in het slinken van de kloof.

Dreun voor Basic-Fit

Over naar het Damrak. De dreun van de dag wordt uitgedeeld aan Basic-Fit, dat met -16% om de oren krijgt. Het ambitieuze bedrijf leek nog redelijk te hebben voldaan aan de eigen doelen, maar beleggers waren minder onder de indruk. Met name de iets teleurstellende outlook en de toegenomen financieringskosten vielen in slechte aarde, al lijken ook de professionele analisten wat verrast door de felle reactie.

Basic-Fit is bezig met een ambitieuze groeistrategie, die in 2030 tot 3.000 sportscholen in Europa moet leiden, waar het nu nog 1.400 stuks heeft. Uit de rapportage van vandaag blijkt dat tempo wat lager te liggen dan in eerste instantie gedacht - en blijken ook de rentekosten tegen te vallen. De IEX Beleggersdesk is nog aan het numbercrunchen en komt binnekort met zijn oordeel.

Gemiddeld genomen denkt de markt positief over Basic-Fit met 7 uitstaande koopadviezen en een gemiddeld koersdoel van ruim €38. Daar kan de komende dagen uiteraard wel een en ander in worden bijgesteld op basis van de nieuwe cijfers.

Pharming in de min

Publiekslieveling Pharming zakte ook een beetje door het ijs na de Q4-cijfers van vanochtend. Het aandeel leverde ruim 5% in. Bij biotechbedrijven zijn de jaarcijfers over het algemeen van ondergeschikt belang, aangezien er flink geld wordt uitgegeven aan kosten voor onderzoek, waar vooralsnog geen omzet van betekenis tegenover staat. Maar voor Pharming gaat dat al geruime tijd niet meer op.

Het Leidse bedrijf is een biofarmaceut en behaalt sinds kort omzet uit niet een, maar twee medicijnen: Ruconest en Joenja. En dat betekent dat omzet en winst plots wèl de maatstaven zijn waarop het fonds wordt beoordeeld. En bij die winst ging het mis, want door opgelopen kosten (met name voor marketing en verkoop voor nieuw medicijn Joenja) rolde er een nettoverlies van €10 miljoen uit de boeken.

En dus zijn de dappere Pharming-beleggers na vandaag weer terug waar ze dit jaar al vaker stonden: vlak boven de €1-grens, die vandaag gelukkig wel stand hield. Aan het enthousiasme van topman De Vries zal het niet liggen: die voorziet dat Pharming over enkele jaren een "zeer winstgevend multinationaal bedrijf" zal zijn, vertelde hij tegen ABM Financial News.

Analist Martin Crum beoordeelde Pharming na de cijfers van vandaag wat klinischer en vond reden om zijn koersdoel bij te stellen:

RTL zonder NL

Mediaconcern RTL Group heeft last van een zwakke advertentiemarkt en rapporteerde een winstdaling van 20%. In die cijfers is RTL Nederland nog meegenomen, maar dat onderdeel wordt medio dit jaar overgenomen door DPG Media.

Dat geeft ruimte voor RTL om door te investeren in zijn andere belangrijke markten, met name Duitsland, Hongarije en Frankrijk. Zoals ieder zichzelf respecterend mediaconcern zet RTL groot in op streaming-diensten - al doet het dus wel afstand van Videoland - waarin het een 30% stijging in aantal abonnees liet noteren.

Het aandeel laat dit jaar een gestage daling zien. Terecht? Patrick Beijersbergen maakte voor ons de sommetjes en kwam tot dit advies:

De brede markt

De AEX doet het iets beter dan de meeste Europese beurzen

En zeker beter dan AMX (-0,9%) en AScX (-1,4%)

Wall Street zakt langzaam verder weg

De dollar loopt deze middag op, EURSUSD nu op $1,0886

Ook de olieprijs stijgt weer, WTI nu boven de $80

Goud en bitcoin doen allebei een stapje terug vandaag

Stijgers & dalers

De top-3 en flop-3 van het Damrak:

UMG is zonder nieuws de stijger van de dag in de AEX (+2,1%). Het bedrijf had al ruzie met TikTok voordat heel Amerika dat kreeg

Nog iets beter deed Lucas Bols (+3,4%). Het aandeel verdwijnt van de beurs, maar plaatste nog even €20 miljoen aan aandelen bij private partijen, tegen de biedprijs die Nolet betaalt voor de aandelen Bols (€18)

Flow Traders (+1,3%) is al een maand aan het opkrabbelen en is vandaag het beste midkapfonds

De chippers liggen verspreid over het bord, ASML eindigt zowaar in de plus

Cynische beleggers? Shell verlaagt doelstelling CO2-reductie en is het een-na-beste AEX-fonds (+0,5%)

Just Eat Takeaway (-1,5%) doet niet mee met de koerstijging (+2,3%) van concurrent Deliveroo

Sif Holding (+3,4%) doet het goed in aanloop naar de cijfers van morgenochtend

Basic-Fit is verliezer van de dag en ook Pharming voegt zich vandaag bij de vaste kelderbewoners Ebusco en Vivoryon

De agenda

Vanavond druppelen nog wat verdwaalde kwartaalcijfers uit de Amerikaanse techhoek binnen. Adobe is voor AI-watchers wellicht het wachten waard. Morgenochtend komen Sif Holding en het niet-zo-fris-ogende Hello Fresh (in koers gehalveerd dit jaar) door met (definitieve) Q4-cijfers. In de middag zijn het vooral Amerikaanse vertrouwensindices (Empire State en Michigan) die voor wat reuring kunnen zorgen.

21:00 Adobe Q1-cijfers

21:00 Groupon Q4-cijfers

06:30 NL internationale handel jan

07:00 Sif Q4-cijfers

07:00 HelloFresh Q4-cijfers

08:45 Fra inflatie feb

13:30 VS importprijzen feb

13:30 VS Empire State index maart

14:15 VS industriële productie feb

15:00 VS consumentenvertrouwen (UvM) feb (vlp)

En dan nog even dit

Volgende week brengt CVC - binnenkort zelf naar Euronext Amsterdam - parfumerie Douglas naar de Duitse beurs. FT legt uit welke uitdagingen het consortium te wachten staat.

Will Douglas IPO be a dog or a darling? https://t.co/twOp6GKZK1 — FT Alphaville (@FTAlphaville) March 14, 2024

De instroom in ESG-fondsen (duurzame fondsen) neemt sterk af. Jeroen Blokland heeft een paar verklaringen.

Dat wordt paaseitjes hamsteren dit weekend...

