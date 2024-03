IEX slotcall van dinsdag 12 maart 2024

Na drie zwakke beursdagen hadden beleggers er vandaag weer zin in. In Europa sloten vooral Amsterdam en Frankfurt (een nieuw record!) flink hoger, terwijl ook Wall Street bij sluiting van Amsterdam in het groen stond. Het positieve beeld is enigszins verrassend, want de nieuwste Amerikaanse inflatiecijfers waren licht tegenvallend.

Amerikaanse inflatie iets hoger dan verwacht

Het wachten was vandaag vooral op de Amerikaanse inflatiecijfers over februari die om half twee uitkwamen. De consumentenprijzen (+3,2%) bleken iets meer gestegen dan economen (+3,1%) hadden verwacht. De kerninflatie bedroeg 3,8 procent op jaarbasis tegen 3,9 procent in januari. Er was door economen gerekend op een afkoeling tot 3,7 procent.

Op maandbasis stegen de consumentenprijzen en de kernprijzen met 0,4 procent. Dit was respectievelijk 0,3 en 0,4 procent in januari. De cijfers zijn zeker niet schokkend, maar maken de kans wel iets kleiner (65% nu in plaats van 70,8% gisteren) dat de Fed de rente in juni voor het eerst zal verlagen.

"Super core" has turned higher - which is a problem for the Fed. pic.twitter.com/cp8Oc18R2m — Kathy Jones (@KathyJones) March 12, 2024

Nederlandse inflatie daalt juist iets

Afgelopen maand steeg het Nederlandse prijspeil, conform voorlopige cijfers, met 2,8 procent op jaarbasis. In januari was de prijsstijging nog 3,2 procent. Vooral de prijsontwikkeling van voeding zorgde voor een daling van de inflatie CBS: "Voedingsmiddelen waren in februari 0,3 procent duurder dan een jaar eerder. De kleinere prijsstijging komt vooral door de prijsontwikkelingen van brood- en graanproducten, groenten en vlees."

De prijsontwikkeling van motorbrandstoffen had daarentegen een verhogend effect op de ontwikkeling van de inflatie. In februari waren motorbrandstoffen 8,6 procent duurder dan in dezelfde maand vorig jaar, aldus het CBS.

En dan is het kassa!

Het kopen van aandelen enkel en alleen op basis van de verwachting dat ze binnen afzienbare tijd tegen een enorme premie van de beurs worden gehaald, is misschien niet de beste strategie, maar het kan bij een paar juiste keuzes het portefeuillerendement flink opkrikken. Spannend is het zeker. IEX-analist Martin Crum selecteerde vijf Nederlandse aandelen die wellicht hun langste tijd op Beursplein 5 hebben gehad.

Vijf logische overnamekandidaten https://t.co/pdOn6fARWz — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) March 12, 2024

Nieuwe EU-regels licht positief voor Just Eat Takeaway

De EU heeft nieuwe regels opgesteld die de schijnzelfstandigheid voor platformwerknemers, zoals maaltijdbezorgers en taxidiensten, moeten tegengaan. Als deze regels formeel zijn goedgekeurd, dan hebben lidstaten twee jaar de tijd om die te implementeren in hun nationale wetgeving.

Dit zou positief moeten uitpakken voor Just Eat Takeaway, weet ook Deutsche Bank. "Van de Europese spelers op het gebied van voedselbezorging die wij volgen, heeft alleen Just Eat Takeaway zijn bezorgers pro-actief in dienst in de meeste EU-landen", aldus Deutsche Bank.

Ook NXP dreigt uit Nederland te vertrekken

Chipproducent NXP waarschuwt dat een staking in Nijmegen die dinsdag begon, gevolgen kan hebben voor de investeringsplannen van het bedrijf in Nederland. "Het investeringsklimaat in Nederland verslechtert. Dit helpt niet."

Eerder al dreigden chipmachinemaker ASML en baggeraar Boskalis om deels uit Nederland te vertrekken. Net als ASML maakt NXP zich zorgen over maatregelen die het voor buitenlandse kenniswerkers minder aantrekkelijk maken naar Nederland te komen. "Meer dan de helft van onze medewerkers komt uit het buitenland."

Grote bedrijven dreigen met vertrek uit Nederland: loze woorden of reële optie?https://t.co/ZlxcMmEcGv — NU.nl (@NUnl) March 12, 2024

OPEC handhaaft verwachting olievraag

OPEC verwacht nog altijd dat de vraag naar olie in 2024 stijgt met 2,2 miljoen vaten per dag. De totale vraag zal dit jaar uitkomen op 104,4 miljoen vaten per dag. In 2025 zal de vraag naar olie met 1,8 miljoen vaten per dag groeien. Ook dat is gelijk aan de verwachting van vorige maand en de maand daarvoor.

Amerikaanse olieboeren vinden het allemaal best. Terwijl OPEC (lees: Saoedi-Arabië) zijn best doet de productie te beperken om de prijs hoog te houden, draait de Amerikaanse olie-industrie op volle toeren.

"United States produces more crude oil than any country, ever"



U.S. Energy Information Administration In 2023, the U.S. broke all previous records for oil production.https://t.co/687VxVvTYa pic.twitter.com/BtTpzYUNng — Barry Ritholtz (@Ritholtz) March 12, 2024

Brede markt

Aandelen staan vandaag vooral in het groen, terwijl bitcoin (-3%) en goud (-0,8%) een stapje terug doen. De euro is ietsje minder waard tegenover de dollar (-0,1%) Olie Brent is stabiel op $82 en een beetje.

Rentes

Rentes zijn vandaag iets gestegen. In het licht van de Amerikaanse inflatiecijfers is dat wel te begrijpen.

Nederlandse tienjaars: 2,59% (+1,2%)

Duitse tienjaars: 2,34% (+1,7%)

Britse tienjaars: 3,99% (+0,3%)

italiaanse tienjaars: 3,62% (-0,1%)

Amerikaanse tienjaars: 4,16% (+1,3%)

Japanse tienjaars: ),76% (-1,0%)

Peilmoment: 16.30 uur

Top 3 stijgers en dalers Amsterdam

Aandelen in de picture

Besi (+5,04%) herstelt fors na een paar dramatische dagen.

(+5,04%) herstelt fors na een paar dramatische dagen. Just Eat Takeaway (+2,15%) staat ook hoger, mogelijk op nieuwe EU-regels om schijnzelfstandigheid (bij de concurrentie) tegen te gaan.

(+2,15%) staat ook hoger, mogelijk op nieuwe EU-regels om schijnzelfstandigheid (bij de concurrentie) tegen te gaan. Shell (+0,84%) zal donderdag waarschijnlijk bekendmaken dat het in een lager tempo de eigen CO2-emissies wil terugdringen.

(+0,84%) zal donderdag waarschijnlijk bekendmaken dat het in een lager tempo de eigen CO2-emissies wil terugdringen. Ahold (+0,65%) ontvangt een kleine koersdoelverhoging van JPMorgan maar staat onverminderd op sell.

(+0,65%) ontvangt een kleine koersdoelverhoging van JPMorgan maar staat onverminderd op sell. Aperam (+3,98%) profiteert van de overname van Alumina door Alcoa. Ook ArcelorMittal (+3,27%) lift mee op het overnamenieuws.

(+3,98%) profiteert van de overname van Alumina door Alcoa. Ook (+3,27%) lift mee op het overnamenieuws. Air France-KLM (+1,49%) behoort tot de laagst gewaardeerde aandelen in Amsterdam en dat is niet zomaar schrijft IEX-analist Martin Crum, die vandaag het advies verhoogt.

(+1,49%) behoort tot de laagst gewaardeerde aandelen in Amsterdam en dat is niet zomaar schrijft IEX-analist Martin Crum, die vandaag het advies verhoogt. Prosus (+2,88%) profiteert van een sterke stijging van Tencent in Hongkong.

(+2,88%) profiteert van een sterke stijging van Tencent in Hongkong. ING (+3,29%) doorbreekt de grens van €14, terwijl ABN AMRO (+1,92%) inmiddels hoger staat dan €15.

Laatste aandelenadviezen

Besi: naar €170 van €189 en kopen - Goldman Sachs

€170 van €189 en kopen - Besi: naar €165 van €160 en kopen - Morgan Stanley

Ahold Delhaize: naar €27,36 van €27,00, maar advies blijft verkopen - JPMorgan

ASML: naar €980 van €890 en kopen - Sanford C. Bernstein & Co

Agenda van woensdag 13 maart

Morgen wordt het een rustige dag. 's Morgen krijgen we de cijfers van de Duitse online retailer Zalando (die binnenkort waarschijnlijk voor Lufthansa wordt omgeruild in de DAX40) en twee Belgische bedrijven: Solvay en Agfa-Gevaert. Daarna wordt de industriële productie van de eurozone bekendgemaakt.

Hierbij de volledige agenda van morgen:

07:00 uur: Zalando Q4-cijfers

07:00 uur: Solvay Q4-cijfers

07:00 uur: Agfa-Gevaert Q4-cijfers

08:00 uur: VK handelsbalans januari

08:00 uur: VK industriële productie januari

11:00 uur: EU industriële productie januari

12:00 uur: VS hypotheekaanvragen - wekelijks

15:30 uur: VS olievoorraden - wekelijks

En dan nog dit:

Ongehoorde discount Europese smallcaps

De waarderingspremie van Europese small caps vs large caps.

Een discount, dat is nog niet eerder vertoond. pic.twitter.com/YbcvDnge2q — Corné van Zeijl (@beursanalist) March 12, 2024

Bitcoin neemt de plaats in van goud?

At $57.9 billion, the total assets in the 11 spot Bitcoin ETFs have now surpassed the AUM in the largest Gold ETF ($57.1 billion in $GLD). Since their start of trading on Jan 11, the Bitcoin ETF assets have more than doubled. pic.twitter.com/GKaAozHcM6 — Charlie Bilello (@charliebilello) March 12, 2024

Elektrische auto's (EV's) zijn echt duurzamer

It takes a lot of energy to build an electric vehicle – so are EVs actually cleaner than their gas-guzzling counterparts?



According to a new report by @BloombergNEF, the answer is a resounding yes. pic.twitter.com/zzrVMcXRb6 — Corey Cantor?? (@CoreyBCantor) March 12, 2024

Speculanten hebben zich op de certificaten van Triodos gestort

Beleggers speculeren op koersstijging Triodos https://t.co/v97G0hlZaA — FD Nieuws (@FD_Nieuws) March 12, 2024

Ik wens u een fijne avond toe!