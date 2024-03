De AEX opent hoger en op de agenda staat maar één ding dat telt

Zonder al te veel nieuws om op te reageren, stevent de AEX af op een half procent hogere opening.

Eigenlijk zijn goud en bitcoin de enige markten die er stralend bij staan, de rest houdt de adem in voor wat er vanmiddag gaat gebeuren. Wat staat er nu op de borden?

De Europese futures staan er positief bij, rond de +0,6%

Azië is gemengd: Hongkong opvallend sterk (+3%), Shanghai iets lager, Korea +0,8% en in Tokio maakt de Nikkei eerdere verliezen weer goed nadat centrale bankier Ueda zich minder positief toonde over de economie

Wall Street deed het gisteren rustig aan en sloot licht lager: S&P 500 -0,1%, Nasdaq -0,4%

EURUSD is aan het watertrappelen rond $1,0935

De olieprijs ligt relatief stabiel op $78,10

Zowel goud als bitcoin zetten gisteren een nieuwe top neer en namen vannacht wat gas terug.

In de agenda staat eigenlijk maar één item dik onderstreept vandaag, en dat zijn de Amerikaanse inflatiecijfers. Toch spelen er nog wel wat meer dingen, in de eerste plaats de vraag hoe de Amsterdamse chippers, en dan met name Besi, zich vandaag houden na de pittige correctie van laatstgenoemde (-23% sinds het slot van donderdag). Op Wall Street verloren de chipaandelen verder terrein: Nvidia -2% en AMD -4%.

Hoewel de Nederlandse bedrijfsagenda leeg is - en de buitenlandse ook weinig spannends te bieden heeft - is het misschien de moeite waard om het Italiaanse Generali, dat vandaag met cijfers komt, in de gaten te houden. Vorige week leek het bedrijf latente interesse in NN Group te tonen. Wellicht gaat het daar nog iets over zeggen.

In Amerika is Meta beland in een woordenwisseling tussen de twee presidentskandidaten. Joe Biden wil TikTok met wetgeving aanpakken, en als reactie daarop neemt zijn tegenstander het - uiteraard - juist op voor het Chinese social mediabedrijf. Trump noemt Meta zelfs "enemy of the people". Het aandeel daalde gisteren 4%.

Verder is de news flow vandaag zeer beperkt en wacht de markt lijdzaam af tot half twee, als de laatste officiële inflatiecijfers voor de volgende Fed-meeting bekend worden gemaakt. De markt rekent vrij eensgezind op 3,1% op jaarbasis (0,4% in de laatste maand).

All eyes are on the February CPI this week



Wall Street forecasters expect the core CPI index rose 0.3%, lowering the 12-month rate to 3.7% from 3.9% in January



They see the headline index up 0.4% in February due to higher energy prices, leaving the 12-month rate at 3.1% pic.twitter.com/wA2ebosleO — Nick Timiraos (@NickTimiraos) March 11, 2024

U weet hoe het werkt: een hogere uitslag dan verwacht van de headline- of de kerninflatie zal de kans op renteverlagingen in de komende maanden doen afnemen en zal waarschijnlijk niet vrolijk ontvangen worden op de markt. Andersom geeft een lagere uitslag de Fed wat meer bewegingsruimte om de rente eerder te verlagen.

Nieuws

De headlines sinds het slot van gisteren:

08:06 Daling Duitse inflatie bevestigd

08:01 AEX start handelsdag vermoedelijk in het groen

07:19 Beurs in Hongkong flink hoger

07:11 Europese beurzen openen naar verwachting hoger

07:01 Nederlandse inflatie in februari inderdaad gedaald

06:59 Minder faillissementen in februari

06:57 Beursagenda: macro-economisch

06:55 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:54 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

11 mrt Oracle boekt hogere winst en omzet

11 mrt Beursupdate: AEX op Wall Street

11 mrt Wall Street licht lager gesloten

11 mrt Olieprijs licht lager gesloten

11 mrt Wall Street koerst af op lager slot

11 mrt Europese beurzen overwegend lager gesloten

Agenda

Half twee dus. Geen bedrijfscijfers van belang, vandaag draait (bijna) alles om inflatie.

06:30 NL faillissementen feb

06:30 NL inflatie feb

08:00 Dui inflatie feb (consensus 2,5%)

11:00 VS Ondernemersvertrouwen mkb feb

13:30 VS inflatie feb (consensus 3,1% YoY, 0,4% MoM)

14:00 Opec maandrapport

Shortposities

De top-10 shortposities in het AFM-register (bron: Shortsell.nl)

En dan nog even dit

OPEC en het Internationale Energie Agentschap zijn het in 16 jaar niet zo oneens geweest over de vraag naar olie in de komende periode. Welke instelling denkt u dat de hoogste prognose geeft?

OPEC, IEA at most divided on oil demand since at least 2008 https://t.co/a8YkAVJrsW pic.twitter.com/spWVMqZnDB — Reuters (@Reuters) March 11, 2024

Leuk dat AI, maar met gewone aandelen is ook niets mis

AI is hot, S&P is hotter pic.twitter.com/5aXPae05cg — Corné van Zeijl (@beursanalist) March 11, 2024

En de grootste optiemarkt van de wereld is...

India accounted for a staggering 78% of equity options contracts traded worldwide in 2023@MeghaMandavia @WSJheard pic.twitter.com/sPELODU754 — Gunjan Banerji (@GunjanJS) March 11, 2024

Houden tech-CEO's misschien iets te véél van risico nemen?