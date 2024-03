Beginnen met beleggen doet u zó

Menig belegger in spe trekt de wenkbrauwen op wanneer iemand vertelt dat beleggen écht niet ingewikkeld is. Hoewel enige argwaan gezond en terecht is, schuilt er wel degelijk een kern van waarheid in deze uitspraak.

Wanneer u weet wat u doet, is beleggen en het opbouwen van vermogen namelijk best eenvoudig. Fortune.com zette een aantal tips uiteen. Ontdek in dit artikel welke stappen u kunt doorlopen om zelfverzekerd en bekwaam te starten met beleggen.

1. Bepaal een doel

In de eerste plaats is het belangrijk om te bepalen wat u met uw belegging(en) wilt bereiken en hoeveel tijd u hiervoor heeft. Het bepalen van een doel kan namelijk helpen om vast te stellen hoeveel risico u wilt nemen en aandurft. Bent u bijvoorbeeld van plan om geld te beleggen voor een wereldreis? Dan kan het zomaar zo zijn dat u het over een aantal jaren al nodig heeft, en dus minder risico wilt nemen. Beleggen voor een kleinkind of als aanvulling op uw pensioen biedt daarentegen meer ruimte om langetermijnplannen te maken en vraagt een andere benadering.

Wanneer de de koersen omlaag gaan, neemt de waarde van uw beleggingen af. Als u net op dat moment geld nodig heeft, zit u al snel met een probleem. Maar als u weet dat u het geld de komende twintig jaar nog belegd wil hebben, hoeft u zich een stuk minder zorgen te maken.

Overigens kunt u ook beleggen om een vast inkomen te creëren, bijvoorbeeld door te beleggen in dividendaandelen (zie verderop).

2. Kies een bank of broker

Om het gestelde doel te behalen, heeft u ook een middel nodig. Ofwel: een plek om uw beleggingen te doen. Daarvoor is het noodzakelijk om een beleggingsrekening te openen. Dit kunt u onder meer doen bij een broker (letterlijk: ‘tussenpersoon’), die het handelen in beleggingsproducten mogelijk maakt. In Nederland zijn verschillende brokers waar u een rekening kunt openen, waaronder bekende namen zoals DeGiro en Lynx. Lees hier hoe u de beste broker kunt vinden.

Het is ook mogelijk om via een bank te beleggen. Vaak biedt deze verschillende beleggingsproducten aan, de optie om deskundigen voor u te laten beleggen of om dat juist zelfstandig te doen. Overigens kunnen hier relatief hoge kosten aan verbonden zijn, vergeleken met de kosten van een beleggingsrekening bij een broker. Doe daarom altijd eerst onderzoek naar verschillende banken en brokers voordat u een rekening opent. Lees hier hoe u in tien stappen de beste broker voor uw beleggingen kunt vinden.

Tip! Kijk tijdens uw onderzoek ook eens naar de rentepercentages op de beleggingsrekeningen van de aanbieders. Net als op uw spaarrekening kunt u ook op sommige beleggingsrekeningen rente ontvangen. De rentepercentages lopen uiteen, en dat is ook een punt om in overweging te nemen bij de zoektocht naar een bank of broker.

3. Bepaal uw inleg en risico

Wanneer u een rekening hebt geopend, betekent dit niet dat u direct hoeft te investeren. Vooral als u net begint, is het niet erg om de kat even uit de boom te kijken en eerst eens te starten met het verplaatsen van geld naar de rekening. Neem de tijd om te ontdekken hoe de website of app werkt en welke beleggingsproducten bij u passen. U kunt ook een lijst met favoriete aandelen of beleggingsfondsen opstellen en deze eerst een periode volgen om te wennen aan het idee van beleggen.

Belangrijk is ook om intussen te bepalen hoeveel geld u periodiek opzij zou willen zetten én hoeveel tijd u aan beleggen wilt besteden. Een algemene vuistregel voor pensioenbeleggen is bijvoorbeeld om elk jaar 15% van uw inkomen in te leggen. Afhankelijk van het moment waarop u start en op welke leeftijd u met pensioen wilt, kunt u een hoger of lager percentage overwegen.

Als 15% u afschrikt, kunt u natuurlijk ook beginnen met bijvoorbeeld 1-5%. De eerste stap zetten is het belangrijkst, dus als een lager percentage u over de drempel helpt, is het zeker nuttig om dat aan te houden.

Hoeveel risico wilt u nemen?

Naast uw inleg is het ook van belang om te bedenken hoeveel risico u bereid bent om te nemen. Beleggen gaat altijd gepaard met risico’s, want u kunt uw (hele) investering verliezen. Wanneer u minder risico wil nemen is het bijvoorbeeld aantrekkelijker om een groter deel van uw portefeuille in obligaties en ETF’s te beleggen dan in individuele aandelen. Bent u bereid om meer risico nemen en in dat geval vaak ook meer rendement te behalen – als dat lukt? Dan zult u meer individuele aandelen in portefeuille willen.

Hoe gevoelig u bent voor veel of weinig risico, kunt u meten door voor uzelf de volgende drie vragen te beantwoorden:

Ben ik bereid om meer risico te nemen voor een mogelijk hoger rendement?

Hoe reageer ik emotioneel op winst, verlies en hevige koersbewegingen?

Hoeveel risico kan ik mij veroorloven?

Het kan moeilijk zijn om uw mate van risicobereidheid in te schatten. Probeer daarom eerst eens goed te kijken naar uw eigenschappen en speel eventueel online een fictief beleggingsspel om uzelf te testen.

4. Bepaal wat voor soort belegger u wilt zijn

Als u weet hoeveel tijd en geld u wilt investeren en voor uzelf hebt bepaald hoeveel risico u bereid bent om te nemen, kunt u zich afvragen wat voor soort belegger u wilt zijn. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om te focussen op de korte termijn, maar ook op de lange.

Korte termijn

De allure van kortetermijnbeleggen is dat het in een relatief korte periode inkomsten genereert uit het kopen en verkopen van aandelen. Een nadeel is wel dat het, ook voor ervaren beleggers, moeilijk is om consistent winst te maken. Met name de bewegingssnelheid van de markt speelt hierin een rol, doordat nieuws en bedrijfsresultaten de koersen op korte termijn nogal eens kunnen beïnvloeden.

Vormen van kortetermijnbeleggen zijn day trading, binnen een dag handelen, en swing trading, binnen weken of maanden handelen. Beide zijn erg moeilijk voor beginnende beleggers, omdat het bepalen van een juist in- en uitstapmoment (ook wel: market timing) bijzonder ingewikkeld is.

Lange termijn

De charme van langetermijnbeleggen is dat er een rente-op-rente-effect ontstaat (compound interest) en er meer ruimte is voor volatiliteit in de markt. Volatiliteit betekent koersschommelingen. Als u uw inleg langere tijd kunt missen, raakt die beweeglijkheid u minder hard dan wanneer u het geld op korte termijn nodig hebt.

Een nadeel is dat u moet kunnen accepteren dat u uw geld langere tijd niet terug zult zien. U moet als het ware op uw handen zitten, wat soms lastig kan zijn.

Soorten strategieën

Voorbeelden van langetermijnstrategieën zijn: indexbeleggen, waardebeleggen, ESG-beleggen en dividendbeleggen. Bij indexbeleggen belegt u geld in een zogenoemde index: een mandje met allerlei verschillende aandelen en – afhankelijk van de index – in verschillende sectoren. Doordat u belegt in een groep aandelen loopt u minder risico op hoge schommelingen in rendement dan wanneer u belegt in individuele aandelen. Immers: waar het ene aandeel in koers daalt, stijgt een ander juist boven de groep uit.

Een waardebelegger heeft een specifiek doel, en dat is aandelen kopen die ondergewaardeerd zijn en op den duur (flink) in waarde toenemen. Warren Buffett is een bekende waardebelegger en heeft er een geheel uitgewerkte filosofie over.

ESG-beleggen heeft alles te maken met duurzaam en maatschappelijk bewust beleggen. ESG staat voor Environment (milieu), Social (mens en maatschappij) en Governance (bestuur). Deze vorm van beleggen past veelal bij mensen die zich graag inzetten voor een duurzame samenleving. Lees en beluister meer hierover op deze pagina.

Dan is er nog dividendbeleggen. Mensen die zichzelf dividendbelegger noemen, willen nadrukkelijk een constante inkomstenstroom genereren. Zij ontvangen periodiek dividend – ook wel winstuitkeringen genoemd – dat hun inkomen aanvult. Voor specifieke dividendaandelen is het verstandig om u eerst te verdiepen in de materie.

5. Bouw en beheer uw portefeuille

Nu u weet wat uw doel is en hoe u dit wil behalen, is het tijd om te bouwen aan een beleggingsportefeuille. Houd daarbij rekening met verschillende soorten beleggingsproducten zoals aandelen, obligaties en bijvoorbeeld ETF’s. Onderzoek en volg verschillende producten en bepaal zo uw eerste aankopen.

Het monitoren van uw portefeuille is ook belangrijk, al is dat in het begin uitdagend. Wanneer houdt u uw producten en wanneer verkoopt u ze juist? Dat zijn vragen die u zichzelf waarschijnlijk zult stellen. Het is een kwestie van doen en leren, maar vergeet vooral niet zo nu en dan opnieuw de balans op te maken.

Was uw doel om 70% in aandelen en 30% in obligaties te beleggen en heeft er nu een verschuiving plaatsgevonden als gevolg van marktschommelingen? Probeer dan terug te gaan die verdeling en in het vervolg niet meer dan 5% hiervan weg te ‘driften’.

6. Aan de slag!

U beschikt nu over genoeg basiskennis om te starten met beleggen en weet dat het niet mega-complex hoeft te zijn. Probeer tijdens uw (eerste) aankopen vooral niet gevoelig te zijn voor speculatie, paniek of angst en beleg altijd alleen maar met geld dat u kunt missen. Het belangrijkste is om uw doel voor ogen te houden en te streven naar consistentie. Blijf intussen zo nu en dan het beursnieuws volgen en zie de eerste periode vooral als leer- en groeikans.





Disclaimer: dit artikel mag niet worden beschouwd als professioneel beleggingsadvies.