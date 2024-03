Chippers krijgen de volle laag, maar houden technische schade beperkt

Ik was recent iets te enthousiast over de Nederlandse halfgeleideraandelen. Twee weken geleden gaf ik hier aan dat chippers de aandelenbeurs langzaam uit het slop trekken: nu blijkt het tegenovergestelde was het geval.

De chippers krijgen de laatste dagen de volle laag op de beurs, met correcties vele malen groter dan die van de AEX.

ASML, ASMI & Besi

ASML is, na het intraday high van 7 maart op €949,60 bijna 7,5% gedaald. Op het laagste punt van de correctie, maandag, lag het intraday low op €880.

ASMI maakt het intraday high eveneens op 7 maart, op €600,20. Daarna is ASMI zo'n 8% gedaald naar het intraday low op €552,40 afgelopen maandag.

Maar Besi spant de kroon. Het intraday high lag op €182,90 (top van 22 februari). Het intraday low afgelopen maandag lag op €131,90, zo´n 28% lager.

Ter vergelijking: de AEX is, na het intraday-high rond 868,98 punten op 7 maart iets minder dan 2,2% gedaald. Het intraday low van maandag lag rond 849,89 punten.

In deze forse correcties hebben de chippers slechts kleine krasjes op het technische profiel van de Nederlandse beurs aangebracht. Dus dramatisch is de schade niet.

Shake out bij de chippers?

Wat was de oorzaak van deze stevige correctie bij de chippers? In Korea deed een verhaal de ronde dat chipmakers als Samsung en Hynix minder behoefte zouden hebben aan Besi's hybrid bonding-technologie (waardoor de dikte van chips wordt verkleind). Deze bedrijven zouden nog een tijdje voort kunnen met oudere technieken om chips te 'verpakken'. Het artikel hierover van mijn collega Pieter Kort kunt u hier nalezen.

Chippers wisten afgelopen maanden, dus in goede tijden, de rest van de Nederlandse beurs op sleeptouw te nemen. Kunnen de Nederlandse halfgeleideraandelen nu voor een shake out op de aandelenbeurs zorgen?

Op basis van de technische plaatjes verwacht ik dat niet. Ik schat in dat ASML, ASMI en Besi niet heel veel verder zullen dalen. Daarvoor zijn de lange termijn technische profielen van deze chippers te sterk.

Wel denk ik dat het rondje winstnemingen nodig was om de spanning uit de markt te halen. Kijk alleen maar naar Besi. Dat aandeel is tussen het intraday low rond €84,16 (van 20 oktober) en het intraday high rond €182,90 (de dag van de kwartaalcijfers: 23 februari) ruimschoots in beurswaarde verdubbeld. Dat is dus in vier maanden tijd! Sinds het low van eind 2022, iets onder de €40 is Besi op de beurs zelfs verviervoudigd.

Het is dus niet gek als beleggers wat stukken van tafel halen. Mijn andere IEX-collega Hildo Laman vroeg zich een paar weken geleden terecht af of de groei bij Besi niet onderhand in de koers is verwerkt. Zijn oordeel van toen kunt u lezen in deze analyse.

Daarom bekijk ik deze keer de langetermijnplaatjes van ASML, ASMI en Besi. Ik begin met de AEX-index, die weer terug is in de trading range van de voorgaande weken.

AEX-index geeft wat terrein prijs

Op de korte termijn is het technische plaatje van de AEX licht verbleekt.

De AEX is iets verzwakt nadat de AEX onder het laatste topje rond 861,63 punten (van 22 februari) is gezakt. Dit topje is gemarkeerd met het horizontale blauwe lijntje. Desondanks blijft de uptrend intact.

De stijgende trend heeft aan de bovenkant nog steeds ruimte richting ons eerst berekende koersdoel rond 880 punten.

Om het positieve plaatje intact te laten, is het van belang dat steun van 837,27 punten (de bodem van 8 februari) intact blijft. Deze steun is extra sterk, want deze bevindt zich aan de bovenkant van het koersgat op de grafiek.

Besi zoekt onderkant stijgende trendkanaal

Besi beweegt al sinds medio 2022 in een opwaarts gericht trendkanaal. Recent is het aandeel afgeketst op de bovenkant daarvan. Een lichte verzwakking trad op nadat Besi terug zakte onder het niveau van de toppen van eind 2023 rond €140.

Vooralsnog weet de koers zich binnen de stijgende trend te handhaven en kunnen we opwaarts blijven kijken. Weerstand ligt op €182,90 (gevormd op 22 februari).

De 200-dagenlijn van Besi laat een stijgende trend zien. Dit duidt op een positieve technische conditie.

B.O.B. loopt omhoog en geeft aan dat Besi beter presteert dan de rest van de markt.

Thans zakt de koers fors terug. Er zijn technisch bezien drie redenen om aan te nemen dat binnenkort een bodem wordt gevonden.

Er ligt een sterke steun op €122,65 (bodem van 5 januari)

De stijgende 200-dagenlijn bevindt zich rond €122

Vlak daaronder ligt de onderkant van het lange termijn stijgende trendkanaal

Besi heeft in de vorige daling op €122,65 een hogere bodem gevormd boven het niveau van de toppen van medio 2023. Zolang de koers boven deze voormalige toppen weet te blijven, blijft het technische plaatje redelijk positief. Er is voor de traders ruimte richting €182,90 (gevormd op 22 februari). De steun bevindt zich, zoals gezegd, op €122,65 (bodem van 5 januari).

Conclusie: de recente correctie mag gezien worden als een dip binnen de uptrend.

ASML zoekt bullish pullbackniveau op

Het zwaarst wegende aandeel op de Nederlandse beurs, ASML heeft het berekend koersdoel rond €950 aangetikt.

ASML ondergaat lichte winstnemingen binnen de uptrend. Vooralsnog is de technische schade beperkt.

De recente correctie van ASML vindt plaats binnen de stijgende trend. Zolang de koers boven de voorgaande top op €777,50 (van 19 november 2021) weet te blijven, oogt het technische beeld redelijk positief.

De steun op €777,50 kwalificeren we als een bullish pullbackniveau.

De stijgende 200-dagenlijn bevestigt het sterke profiel van ASML.

Conclusie: de recente dip vindt plaats binnen de uptrend en heeft nagenoeg geen technische schade aangebracht.

ASMI corrigeert binnen de uptrend

ASMI slaagt erin om fors hogere toppen en bodems te vormen. De kleinste terugval wordt al benut om opnieuw (bij) te kopen.

Thans valt ASMI terug binnen de grenzen van de stijgende trend. Zolang de koers boven de voorgaande top op €493,80 (van 18 december 2023) weet te blijven, oogt het technische beeld positief. Ons eerste berekende koersdoel ligt rond €650.

Conclusie: de recente terugval vindt plaats binnen de uptrend. Ook ASMI blijft er technisch uitstekend bijliggen.

