TA: Rente draait weer neerwaarts

Lagere rentetoppen geven technisch aan dat de kapitaalmarktrente neerwaarts draait. Het lijkt er steeds meer op dat vastrentende markten voorsorteren op een renteverlaging.

Beleggers in vastrentende waarden zoeken naar relevante signalen op de rentemarkten, na de forse renteopleving in de eerste maanden van 2024.

Vorige week is een vrij sterk Amerikaanse banenrapport gepubliceerd. Er waren in februari 275.000 banen bij gekomen. Dat is meer dan de stijging met 200.000 arbeidsplaatsen waar economen hadden gerekend. Het was ook een stuk hoger dan het twaalfmaandsgemiddelde van 230.000.

De grote vraag is wat het banenrapport voor de rente betekent. Een renteverlaging in juni lijkt nu het meest realistische scenario. Volgens de zogeheten FedWatch-tool van CME Group wordt die waarschijnlijkheid momenteel op 78,4% geschat. Dat was vorige week nog 63%. We gaan dus de goede kant op.

Ook vanuit technisch perspectief ontwikkelen de vastrentende markten zich hoopvol, nu de rente neerwaarts lijkt te draaien. Obligaties worden weer interessant.

Ik had dit ook in mijn renteoutlook voor 2024 gemeld. Maar ik heb mijn tanden er wel op stukgebeten, want in de eerste twee maanden van dit jaar ging de kapitaalmarktrente de andere kant op. De rentes zijn fors opgelopen.

In het spiegelbeeld van een rentedaling kunnen staatsleningen weer herstellen. Rente en obligaties ontwikkelen zich altijd tegenovergesteld aan elkaar. Obligaties stijgen als de rente daalt, en vice versa.

De afgelopen tijd is de Nederlandse 10-jaarsrente gedaald van 2,79% naar nu 2,61%. De Amerikaanse 10-jaars kapitaalmarktrente daalde van 4,35% naar 4,09%. Recent hebben zowel de de Nederlandse als de Amerikaanse 10-jaarsrente een lagere top gevormd.

Spreiding in de portefeuille

Ik geloof, ondanks mijn faux pas van 2 maanden geleden, dat 2024 een goed jaar zal zijn voor beleggers in vastrentende waarden.

Zoals eerder aangegeven vormen obligaties een prima belegging, zeker in combinatie met zakelijke waarden zoals aandelen. Dat zorgt voor risicospreiding in de portefeuille. Obligaties zijn relatief veilig voor het opbouwen van vermogen.

Nederlandse 10-jaars kapitaalmarktrente tendeert weer lager

De Nederlandse rente draait neerwaarts. De potentiële lagere koerstop op 2,79% (top van 23 februari) wijst hierop.

Eerder al heeft Nederlandse rente de stijgende trend verlaten. Een daling naar de steun 2,08% (pullbacktop van 21 juni 2022) is niet uitgesloten. Zakt de rente hieronder, dan komt er ruimte vrij voor een nog grotere daling.

De 200-dagenlijn (rode glooiende doorlopende lijn) krult al om. Opvallend is dat de rente een lagere top rond die 200-dagenlijn lijkt te vormen. Dit bevestigt de trendomslag in het technische plaatje.

Amerikaanse 10-jaars kapitaalmarktrente vormt lagere top

De grafiek van de Amerikaanse 10-jaars rente is aan het voorsorteren op een trenddraai. Het eerste signaal kwam nadat de stijgende trend werd gebroken. Ook wordt op op 4,35% (top van 23 februari) een potentiële lagere top gevormd.

Bij een daling onder steun 3,81% (bodem van 29 december 2023) treedt een nieuwe verzwakking op. Dan kan de rente naar 3,27% zakken.

De 200-dagenlijn ligt vlak, en bovendien zakt de 10-jaars rente er weer onder. Dit signaleert een omslag in het technische plaatje.

Nederlandse 5-jarige staatslening krult omhoog

Het technische plaatje van de Nederlandse 5-jarige staatslening, de NL 5,5% 2028, is technisch aan het verbeteren. De dalende trend is al verlaten. Thans wordt rond €110 een mogelijke hogere koersbodem op de grafiek gevormd; er lijken weer kopers in de markt te komen.

Een doorbraak boven weerstand €113,40 (top van 29 december 2023) geeft verder opwaarts potentieel aan. De NL 5,5% 2028 kan daarna richting weerstand €117,94 (gevormd op 11 november 2022). Van belang is dat steun €109,01 (bodem van 20 oktober 2023) weet stand te houden.

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde moet het dalende verloop nog keren. Daarna is pas sprake van een draai in de technische conditie.