Slotcall: Chippers slepen AEX in de plus, ASML is geïrriteerd en NN in the picture

Het zijn weer eens de chippers die de kar trekken, maar de rest deed vandaag ook goed mee op het Damrak. De AEX sloot zojuist 0,7% hoger, op 857,02.

Het gebeurt niet elke dag dat een AEX-fonds ook trending topic is in het niet-financiële nieuws, maar na Wall Street heeft ook Den Haag ontdekt dat ASML een Heel Belangrijk Bedrijf is. En als zo'n bedrijf hardop klaagt over het vestigingsklimaat kun je maar beter luisteren.

Dat doet het demissionaire kabinet, door de instelling van een task force met een heuse codenaam - 'Beethoven' - die moet gaan zorgen dat ASML, en het ecosysteem eromheen, Nederland niet geheel of deels gaat verlaten. Deze middag ging vertrekkend topman Peter Wennink op bezoek bij Mark Rutte en EZ-minister Micky Adriaansens, en stak zijn irritatie over het beleid (zoals de afschaffing van het belastingvoordeel voor expats) niet onder stoelen of banken.

Wat ook niet hielp was zijn bezoek aan de conferentie State of Dutch Tech 2024 vanochtend, waar kennelijk vijf van de zes aangemelde Tweede Kamerleden op het laatste moment besloten niet te komen.

"Het gaat niet alleen om ASML-problemen, het zijn de problemen van Nederland. En het gaat over het verdienvermogen," aldus Wennink. Een groot deel van de toekomstige concurrentiekracht van de Nederlandse economie wordt nu bepaald in Veldhoven Valley. Den Haag heeft dat ook door, maar de vraag is of het op tijd is (en hoe Den Haag er over er een paar maanden over denkt).

ASML deed het vandaag niet onaardig op het Damrak, hoewel collega-chippers ASMI en Besi er nog iets sterker bij lagen.

Powell praat de markt niet in beweging

De rest van de beurswereld luisterde vanmiddag vooral naar Fed-voorzitter Jerome Powell, die in het Amerikaanse congres sprak. Zijn boodschap was niet erg verrassend en de Amerikaanse beurzen, die de dag vrolijk waren begonnen, lieten zich er niet door van de wijs brengen.

Ja, een renteverlaging zit er heus wel in dit jaar, maar reken er niet op dat het snel gebeurt, was vrij vertaald zijn betoog. De inflatie daalt, zonder dat de werkloosheid significant oploopt. Zolang er geen economsche alarmbellen afgaan, kan de Fed het nog wel even aankijken, en wachten tot de inflatie duurzaam naar 2% is teruggebracht.

De markt rekent nu op een eerste renteverlaging door de Fed in maart. Dat is ook het schema waarop de ECB lijkt te zitten. In ieder geval kunt u het ECB-rentebesluit van morgen - onveranderd - voor kennisgeving aannemen. In de daaropvolgende persconferentie van Christine Lagarde kan misschien wat meer informatie verscholen zitten, hoewel ze met belangrijke data nog op komst de kaarten voorlopig nog wel tegen de borst zal houden.

Nu Fed en ECB volgens de verwachtingen ongeveer tegelijk gaan verlagen moeten ze ook op elkaar gaan letten, stelt econoom Shaan Raithata van Vanguard. "Een afwachtende houding van de ECB ten opzichte van de Fed is volgens mij niet verstandig."

ECB heeft geen haast

NN op Italiaanse radar?

Plotselinge overnamefantasie was er vanmiddag in de vorm van de Italiaanse verzekeraar Generali, die volgens Bloomberg NN Group op een lijstje mogelijke overnamedoelwitten heeft gezet. Kort voor vijf uur schoot de koers van NN Group met vijf dubbeltjes omhoog tot boven de €40.

Erg realistisch klinkt het allemaal nog niet, maar toch. Ondertussen boog onze Beleggersdesk zich over collega-verzekeraar ASR, dat vorige week cijfers presenteerde om 'door een ringetje te halen'. De beurs reageerde negatief op de cijfers, of dat terecht is leest u in de analyse:

De brede markt

Met +0,7% gaat de AEX mooi mee in de Europese stroom

Wall Street zet overtuigende plussen neer: S&P 500 +0,8%, Nasdaq +1%

De dollar daalt voor, tijdens en na de woorden van Powell, EURUSD piept boven $1,09

De olieprijs (WTI) beweegt weer richting de $80

Goud gaat bitcoin achterna en stijgt door, bitcoin zet weer koers richting all time high

Stijgers & dalers

De top-3 en flop-3 van het Damrak

IMCD (+3,9%) blijft knap de chippers voor, mede dankzij een koopadvies van JP Morgan

Net als op Wall Street is het chipsentiment op het Damrak sterk, met ASMI (+2,0%) aan kop en Besi in het kielzog (+1,9%)

ASML - waar dus veel om te doen was vandaag - blift daar ietsje bij achter: +1,4%

NN (+1,2%) maakt in het laatste uur een mooi sprongetje, dankzij Italiaanse overnamespeculatie

AMG (+2,7%) is al een paar weken aan het opkrabbelen

Inpost (+4,1%) leidt na een mooi eindsprintje de AMX

Signify (+3,3%) is al een poosje aan het wegglijden, maar herstelt vandaag

Basic-Fit (-6,1%) krijgt een knauw, en mag Barclays daarop aankijken

Kijk eens aan, Ebusco (+5,9%) gaat na een langdurige daling plots aan kop in de smallcapsectie. Geen nieuws, of het moet het bericht zijn dat de Belgische concurrent Van Hool gered moet worden.

De agenda

Als u centrale banken volgt dan wordt het morgen een dagje binge-watchen, met zowel Lagarde als Powell achter de microfoon. De Chinese handelsbalans en de Amerikaanse arbeidsmarktcijfers hebben ook de nodige market mover-potentie.

20:00 VS Federal Reserve Beige Book

04:00 China handelsbalans januari/februari

07:00 Deutsche Lufthansa Q4-cijfers

07:00 Merck Q4-cijfers 08:00 Dui fabrieksorders januari

08:00 CTP Q4-cijfers

08:00 Envipco, Q4-cijfers

13:00 Kroger Q4-cijfers

14:15 ECB-rentebesluit

14:30 VS steunaanvragen - wekelijks

14:30 VS handelsbalans januari

14:30 VS arbeidskosten vierde kwartaal (def.)

14:45 ECB persconferentie

16:00 VS presentatie Jerome Powell (Fed) in Senaat

21:00 VS consumentenkrediet januari

22:00 Broadcom Q1-cijfers

22:00 Oracle Q3-cijfers

En dan nog even dit

Hoe hoger de waardering, hoe lager de rendementen in de tien daaropvolgende jaren.

Is 'witte waterstof' het antwoord op het energieprobleem? reken daar maar niet op, zeggen twee experts die het weten kunnen:

1/ De productie van witte (natuurlijke, geologische) waterstof gaat geen grote vlucht nemen.



Nieuw achtergrondartikel in Energeia, samen met Ramon Loosveld (ex exploratie manager bij Shell, NAM en EBN).



Matige tijden voor EV-bouwers, en met name voor Tesla, ziet Morgan Stanley (dat het advies nog wel op 'overweight' heeft staan)

