Slotcall: AEX zakt verder door het ijs na donkerrode opening Wall Street

De AEX stapte vanmorgen al met het verkeerde been uit bed, maar na de donkerrode opening van Wall Street dook de index dieper in de min. Vooral chipaandelen moesten het ontgelden en hun zware weging verklaart ook waarom de verliezen aan het Damrak groter zijn dan in de ons omliggende beurzen.

Vooral techaandelen moesten het ontgelden. De drie chippers, die gisteren nog de kar trokken, duwden de AEX vandaag omlaag. Ook andere techaandelen moesten het ontgelden. Zo leverde Prosus 2% in nadat deelneming Tencent eerder vandaag op de beurs van Hongkong in de uitverkoop ging. Bank- en verzekeringsaandelen deden het juist heel aardig, Aegon (+2,1%) en ING (+0,7%) voorop.

Eén bedrijf opende vandaag de boeken: midkapper TKH. Dat was geen onverdeeld succes: de koers kelderde met 5,6%. Alleen Just Eat Takeaway daalde nog harder. De AMX sloot 1% in de min en de AScX verloor 0,8%.

Het belangrijkste macro-economische nieuws waren de inkoopmanagersindexen voor de diensten. Deze lieten een wisselend beeld zien. In de VS werden twee metingen gedaan, die - zoals vaker - een verschillende richting op wezen. De index van ISM duidde op een minder sterke groei, terwijl de groei in de index van S&P juist versnelde. In de eurozone duidde de index toch op lichte groei: een meevaller dus. Het Chinese cijfer wees op aanhoudende groei en dat gold ook voor de index uit Japan, die bovendien hoger uitpakte dan de vorige meting.

Vrijdag werden de inkoopdata voor de industrie bekend gemaakt. Ook die duidden op een gemengd beeld: verdere groei in China, wisselende signalen in de VS en krimp in Japan en de eurozone.

Bedrukte gezichten op Volkscongres China

China ziet vandaag de spotlights op zich gericht, want het Chinese Volkscongres is weer van start gegaan, de jaarlijkse zitting van het Chinese parlement. Erg feestelijk wilde het niet worden, want het gaat op zijn zachtst gezezgd niet denderend met de op een na grootste econmie ter wereld.

Het economische herstel waar na de coronapandemie op gehoopt werd, valt tot nu toe tegen. De bevolking krimpt. Het land kampt met hoge jeugdwerkloosheid. De export, die China de voorgaande jaren opstuwde in de vaart der volkeren, is voor het eerst sinds 2016 gedaald.Terwijl Europa en de VS alle zeilen bijzetten om de inflatie te temmen, kampt China juist met déflatie. Ook zijn de problemen in de vastgoedsector nog lang niet verholpen. Peking is al op allerlei manieren bezig om de economie en het beursklimaat te ondersteunen.

De financiële markten waren op zoek naar een 'whatever it takes', maar dat bleef uit. De Chinese autoriteiten erkenden weliswaar dat er economische tegenwind is, maar echt grote fiscale stimulansen bleven vooralsnog uit. De defensieuitgaven gaan opnieuw met ruim 7% omhoog en Beijing wil voor $139 miljard aan obligaties verstrekken om de economie te ondersteunen. China mikt voor 2024 op een economische groei van rond de 5%, ongeveer vergelijkbaar met afgelopen jaar.



Het is allemaal licht teleurstellend, is het oordeel van Martin Crum. Gaat het China lukken om alsnog het lek voorgoed boven te krijgen en de weg omhoog overtuigend te hervatten?

Chinese autoriteiten gaan niet all-in https://t.co/pPSigVqsvu — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) March 5, 2024

De Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs is zonneklaar: China is uninvestable.

Don’t Invest in China. https://t.co/Xn5J84V9zb — Michael Ron Bowling (@mrbcyber) March 5, 2024

Sharmin Mossavar-Rahmani, hoofd van de vermogensbeheeractiviteiten van de bank, geeft hier een keur aan redenen voor. Ze hekelt het gebrek aan transparantie van Beijing en wijst erop dat het uitgerekend in de drie gebieden waar groei vandaan zou moeten komen - de vastgoedmarkt, infrastructuur en export - momenteel wat minder gaat. De recente scherpe koersdalingen in China vormen volgens haar geen aantrekkelijk instapmoment.

... en bij Apple

Ook Apple voelt dat het minder gaat in China en dat consumenten de hand op de knip houden. De verkoop van iPhones in China is in de eerste zes weken van dit jaar met 24% op jaarbasis gedaald, als gevolg van de sterke concurrentie en prijsdruk, zo bleek dinsdag uit de nieuwe gegevens van onderzoeksbureau Counterpoint. Het marktaandeel de Amerikaanse technologiegigant daalde naar de vierde plaats. Lachende derde is Huawei, dat eerder door de Amerikaanse overheid werd gedwarsboomd.

Het zit Apple duidelijk niet mee. Eerder deze week vond het concern een boete van €1,84 miljard van de Europese Commissie op de deurmat vanwege ‘oneerlijke handelspraktijken’. Dat Apple weleens betere tijden heeft gekend, vertaalt zich uiteraard in koersdruk. Dat roept de vraag op of dit aandeel nog wel magnificent is.

•#Apple's #iPhone sales in #China collapsed by 24%(!) in the first six weeks of 2024. The stock is down 12% from its peak in mid-December. Has Apple stopped being 'Magnificent?'

•(btw Apple's weight within the Quality Stocks index is significantly lower than in the MSCI World… pic.twitter.com/H23hgzLYSW — jeroen blokland (@jsblokland) March 5, 2024

Bitcoin maakt rechtsomkeert

Waar het tot vanmiddag wél crescendo mee gaat is de bitcoin. De koers tikte even de $69.000 aangetikt, waarna de munt jacht leek te maken op de volgende psychologische grens: $70.000:

#Bitcoin briefly passes $69,000 to hit new record price for 1st time since Nov 2021. More than $7.5bn worth of capital has flowed into the newly approved bitcoin ETFs since their 1st day of trading on Jan 11, according to crypto investment group CoinShares. (FT) pic.twitter.com/6FZIGiICzT — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) March 5, 2024

Maar toen bleek dat de kaarten er op Wall Street niet zo goed bij lagen, maakte de munt rechtsomkeerd en gedroeg het zich, zoals wel vaker, als een techaandeel.

Cijfers TKH krijgen koud onthaal

Zoals gezegd kregen de cijfers van TKH bepaald geen warm onthaal. 2023 was een minder sterk jaar, maar het techbedrijf uit Twente zag de omzet toch licht zien stijgen en de winst viel hoger uit dan verwacht, vooral dankzij de sterke prestaties van de divisie Smart Manufacturing-systemen (bandenbouwmachines). Het aandeleninkoopprogramma was afgerond, maar het bedrijf had iets anders in petto voor de aandeelhouder: een dividendverhoging.

Beleggers kijken uiteraard vooral vooruit. Uit de prognose blijkt dat TKH het opnieuw vooral moet hebben van de bandenbouwmachines. In het eerste kwartaal zal de groei daar doorzetten, maar Slim Vision- en Smart Connectivity-systemen zullen te maken krijgen met een aanhoudend zwakke marktvraag.

Particuliere beleggers tippen NN Group en ASML - beleggingsprofs zetten ASR bovenaan kooplijst

Aan het begin van de beursmaand publiceren wij ook altijd de sentimentspeilingen onder particuliere en professionele beleggers. De nieuwste meting van het Nationaal Beleggerssentiment, waaraan maar liefst 1.091 beleggers deelnamen, duidde erop dat beleggers iets minder juichend zijn, maar nog altijd bullish. NN Group en ASML zijn opnieuw de toppers voor deze maand.

IEX Sentimentspeiling: beleggers kiezen deze 5 aandelen voor maart - https://t.co/fjjYk4DoAw via @IEXnl — IEX.nl (@IEXnl) March 5, 2024

Bij de beleggingsprofessionals die meededen aan de Beursenquête van Corné van Zeijl van Cardano nam ASR Nederland het stokje over van ASML als favoriete aandeel. Met Besi kunt u volgens de beursprofs maar beter voorzichtig zijn, na de recente koersexplosie.

Volgende maand zien we wie het gelijk aan zijn zijde had. Afgelopen maand hebben de lezers van IEX het er beduidend beter van af gebracht dan de beleggingsprofessionals.

Wall Street opent diep in het rood

Zoals gezegd is Wall Street met verlies geopend, waarbij vooral de daling van de Nasdaq opvalt.

Witte raaf is Target. De Amerikaanse warenhuisketen wist de winstverwachtingen ruimschoots te overtreffen en ziet de koers met ruim 12% omhoog schieten. Apple (-2,7%) lijkt last te hebben van de tegenvallende iPhoneverkopen in China. Ook chipper Advanced Micro Devices (AMD) ondervindt tegenslag in China. Het bedrijf wordt tegengewerkt door de Amerikaanse overheid bij de export van een chip voor kunstmatige intelligentie die speciaal bedoeld is voor de Chinese markt. Dit meldde persbureau Bloomberg op basis van uitspraken van ingewijden.

Lange rentes

De Europese lange rentes komen nauwelijks van hun plaats. De Nederlandse tienjaarsrente blijft nagenoeg gelijk op 2,59% en de Duitse op 2,32%. Alleen de Amerikaanse daalt vrij fors: 7 basispunten minder op 4,15%

De brede markt

De AEX eindigt 0,6% lager. Daarmee doen we het minder goed dan de ons omringende beurzen. De Bel20 is 0,3% lager gesloten, de CAC40 daalde met 0,3% en de DAX40 sloot fractioneel lager.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) loopt op naar 14,25.

Wall Street koerst als volgt: Dow Jones -0,6%, S&P500 -0,8% en Nasdaq -1,5% (!)

De euro maakt een pas op de plaats en noteert 1,0861 dollar.

De goudprijs blijft maar oplopen. Vandaag 0,7% erbij op $2.033,67 per troy ounce.

De bitcoin lijdt een gevoelig verlies en daalt met 4,8% (ofwel ruim $3.000) naar $64.579,22.

De olieprijzen nemen de lift naar beneden. De koers van Brent staat 0,6% lager op $82,28. WTI koerst 0,4% lager op $78,44.

Verder op het Damrak

De gifbeker was nog niet leeg bij Vivoryon en ook CM.com

Verzekeraars lagen er vandaag, zoals gezegd, goed bij. Van NN Group (+0,5%) werd verder nog bekend dat het achtergestelde obligaties wil uitgeven.

(+0,5%) werd verder nog bekend dat het achtergestelde obligaties wil uitgeven. Prosus leverde circa 2 procent in, na een daling van Tencent in Hongkong, waarvan het grootaandeelhouder is.

leverde circa 2 procent in, na een daling van Tencent in Hongkong, waarvan het grootaandeelhouder is. De koers van Vivoryon , dat maandag nog implodeerde na tegenvallende onderzoeksresultaten van een studie van een middel tegen Alzheimer, krabbelde aanvankelijk ietsje op, maar daalde uiteindelijk nog verder.

, dat maandag nog implodeerde na tegenvallende onderzoeksresultaten van een studie van een middel tegen Alzheimer, krabbelde aanvankelijk ietsje op, maar daalde uiteindelijk nog verder. Fugro mocht 1,7% koerswinst bijschrijven nadat het bedrijf een grote order binnensleepte van Inpex, voor een LNG-project in Indonesië.

mocht 1,7% koerswinst bijschrijven nadat het bedrijf een grote order binnensleepte van Inpex, voor een LNG-project in Indonesië. Envipco (producent van legeflessen- en blikautomaten), dat donderdag de boeken opent, zag de koers met maar liefst 10,8% omhoog schieten. Het aandeel kreeg mogelijk een zetje in de rug van het besluit in Brussel dat in 2029 alle lidstaten ten minste 90% van alle plastic flessen en drankblikjes moeten inzamelen.

(producent van legeflessen- en blikautomaten), dat donderdag de boeken opent, zag de koers met maar liefst 10,8% omhoog schieten. Het aandeel kreeg mogelijk een zetje in de rug van het besluit in Brussel dat in 2029 alle lidstaten ten minste 90% van alle plastic flessen en drankblikjes moeten inzamelen. Corbion kreeg er 1% bij, waarbij een koersdoelverhoging van Barclays mogelijk ook een rol speelt.

kreeg er 1% bij, waarbij een koersdoelverhoging van Barclays mogelijk ook een rol speelt. Ebusco kreeg gisteren al klappen en daalde vandaag met nog eens 5%

IEX Beleggersdag met Hein Schumacher, CEO van Unilever

Vrijdag 28 juni is het zover: de IEX Beleggersdag 2024 in theater Spant in Bussum! Een dag waarop u als lezer van IEX volop kennis en inspiratie kunt opdoen voor interessante beleggingskansen.



Het belooft een mooie en inspirerende dag te worden! We zijn nog bezig om het programma verder vorm te geven, maar de line-up ziet er alvast veelbelovend uit. Niemand minder dan Hein Schumacher, CEO van Unilever, maakt zijn opwachting. Ook Alexander van der Lof, topman van het vandaag cijferende TKH zal het podium betreden. Diverse beleggingsexperts, onder wie Hildo Laman, hoofd van de IEX Beleggersdesk, zullen u voorzien van veel achtergrondinformatie en kooptips, zodat u betere beleggingsbeslissingen kunt nemen.

De presentatie is in handen van journalist Jort Kelder.

De kaartverkoop is vandaag van start gegaan. Meer weten over de IEX Beleggersdag? Bekijk nu de website.

Agenda: plukje cijfers en Duitse handelsbalans

De agenda van morgen is niet heel spectaculair. We verleggen de focus naar onze oosterburen, waar de handelsbalans bekend wordt gemaakt en Deutsche Post met kwartaalcijfers komt. Sectorgenoten Bpost en PostNL zijn al geweest.

Verder verschijnen de Europese detailhandelsverkopen en het Amerikaanse banenrapport van loonstrookjesverwerker ADP (dat dient als voorproefje van het cijfer van vrijdag). Om 20 uur verschijnt het Beige Book, een rapport over de stand van de Amerikaanse economie dat acht keer per jaar door de Fed wordt gepubliceerd.

De belangrijkste events komen donderdag en vrijdag, als de ECB een nieuw rentebesluit neemt, Fed-voorzitter Jerome Powell aantreedt in de Amerikaanse Senaat en als het Amerikaanse banenrapport wordt gepubliceerd.

Benieuwd waar Franck Dixmier, Global CIO Fixed Income bij Allianz Global Investors, naar kijkt bij het Europese rentebesluit, en wat hij verwacht? Beluister dan deze mini-podcast van Jurgen Vluijmans van Backstage Communication.

Hierbij de volledige agenda van morgen: