Slotcall: Goede cijfers, maar lagere koersen op een streng Damrak

Als de chippers het laten afweten, heeft de AEX het zwaar. En zo'n dag was het vandaag. De index sloot zojuist op 847,46, een verlies van 0,7%.

Thema van deze beursdag waren teleurstellende cijfers. Of beter: teleurgestelde reacties op cijfers, want die cijfers waren lang niet altijd zo slecht. Over de Q4-cijfers van chipper ASMI konden beleggers een nachtje liggen woelen, want die kwamen gisteravond nabeurs al.

Het oordeel deze ochtend was een duim omlaag. De resultaten over 2023 zagen er goed uit, maar de outlook voor de komende kwartalen waren, in de woorden van analist Hildo Laman 'lauwwarm'. En daar doen we het niet voor in de huidige markt.

Die markt is namelijk al vooruitgelopen op de betere tijden die gaan komen, in 2025 en verder, dankzij de opkomst van de gate-all-around technologie, waar ASMI sterk in is. Hoe dat zich vertaalt in prognoses en taxaties leest u in Lamans analyse:

Lauwwarme outlook ASMI doet beleggers uitkijken naar 2025 https://t.co/8QFkdNcBeO — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) February 28, 2024

Just Eat achtbaanrit

Vanochtend was een andere beurs-haat-lieveling aan de beurt met cijfers: Just Eat Takeaway behaalde zijn eigen verwachtingen - zelfs ietsje beter - maar voor de kritische beleggers was dat niet genoeg. Het aandeel opende heel even hoger, maar dook al snel ruim in de min, om tegen het slot weer te herstellen. Eindstand: -1,8%.

Analist Martin Crum constateert een traditioneel conservatieve outlook bij JET voor dit jaar en schetst de strategische kwesties die het bedrijf zal moeten tackelen:

"De presentatie van de jaarcijfers van JET was een herhaling van zetten. Grubhub staat nog steeds te koop, en een koper heeft zich nog altijd niet aangediend. De ergste druk is overigens wel van de ketel nu de Amerikaanse dochter vrijwel cashflow-break even draait, terwijl de aangepaste Ebitda fors in de lift zit.

[...] De vraag is en blijft verder vooral wat het concern met Zuid-Europa en AZN (Australië plus Nieuw Zeeland) wil. De resultaten verbeterden weliswaar het afgelopen jaar, maar blijven met een aangepaste Ebitda van afgerond €100 miljoen negatief een blok aan het been. [Dat] is een fors bedrag op een totale aangepaste Ebitda van €324 miljoen over het afgelopen jaar. De cijfers van JET kunnen dus relatief eenvoudig een aardige boost krijgen, mits het concern besluit louter te focussen op Noord- en eventueel Zuid-Europa."

Of Crum het aandeel op deze koers koopwaardig acht leest u hier:

Just Eat Takeaway en de outlook voor 2025 https://t.co/vhAB2Ehlfq — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) February 28, 2024

Zwakke smallcaps en één sterk lokaaltje

Ook smallcaps Kendrion en Azerion gingen onderuit op cijfers. Voor allebei stond om 9:00 uur, net als bij JET, héél even een hogere opening op het bord, maar de eindstanden (respectievelijk -3,7%) en (-11,8%) spreken boekdelen.

Ook hier gold: eigenlijk helemaal niet zulke slechte cijfers, maar de handen gingen er niet voor op elkaar. Overigens gingen die handen voor Kendrion wel op elkaar bij analisten, die zien dat de balansrisico's bij de toeleverancier aan de autoindustrie zijn afgenomen. IEX-analist Martin Crum constateert hetzelfde en ziet een jaar 'met twee gezichten' in het verschiet voor Kendrion

Waar de relatieve beursnieuwelingen Ebusco en Azerion met grote regelmaat de rode lantaarn moeten vasthouden, is er stiekem ook een beursganger uitstekend aan het presteren dit jaar. Theon International, makers van nachtkijkers, boekte zo'n 20% koerswinst sinds de beursgang begin februari.

Voor collega Jasperien van Weerdt reden om eens bij Euronext te gaan informeren of deze zwaluw een voorbode is van een mooie beursgangenzomer.

Vormt droomdebuut Theon de opmaat voor meer beursgangen IEXnl https://t.co/bOiPfBbmxH — Pieter Kort (@Pieterkort) February 28, 2024

Alle ogen op de PCE

Morgen moeten niet alleen de bedrijven-, maar ook de Fed-watchers weer aan de bak, want om half drie komt de belangrijke PCE-prijsindex uit, een kerninflatiemaatstaf waar de Federal Reserve met meer aandacht naar kijkt dan naar de reguliere inflatie.

Aangezien de economie nog steeds vlotjes draait, maar de markt toch wel rekent op een renteverlaging in de komende periode, wordt het belangrijk wat deze PCE-index zegt. Een laag - of lager dan verwacht - inflatiecijfer is gunstig, een hoog cijfer duidt op een economie die nog altijd te heet is om het vuur eronder weer aan te zetten.

Vandaag kwam een herzien Amerikaans GDP-cijfer over het vierde kwartaal uit; dat viel met 3,2% een fractie lager uit dan het voorlopige cijfer van 3,3%. Misschien een teken van een afnemend momentum, maar al met al te weinig om de Fed uit zijn waakzame status te krijgen.

Als u hierr ook ideeën over heeft, doe dan vooral mee aan onze maandelijkse sentimentsenquete, warain we dit keer onder andere specifiek vragen naar uw verwachtingen voor de volgende Fed-stappen.

De brede markt

Als tech slecht ligt, doet de AEX het slecht in Europa. Duitsland sluit positief (+0,3%), de Eurostoxx 50 vlak

In de VS gebeurt niet veel, de hoofdindices staan licht lager (Beyond Meat daarentegen +42% na sterke cijfers)

Eurodollar ligt ook vrij steady op $1,0844, de rentes bewegen ook mondjesmaat

De olieprijs daalt iets, na stevig hogere olievoorraden in de VS

Bitcoin vliegt! +10% en ruim boven de $60K. Goud bewaakt het fort op $2,034

Stijgers & dalers

De top-3 en flop-3 van het Damrak:

Aegon (+1,8%) en NN Group (1,0%) stijgen in aanloop naar de cijfers van overmorgen en morgen

Ook UMG en ASR deden dat

Prosus (-2,4%) is in de AEX de nog iets gebetener hond dan ASMI (-2,3%)

Besi (-0,9%) en ASML (-1,1%) dalen mee

Geen nieuws bij Allfunds, maar het is al een poosje overnamespeelbal

Just Eat Takeaway liet een ardige remonte zien, maar eindigt toch in de min: (-1,8%)

JDE Peet's ontving een koersdoelverlaging en de koers daalde mee: -2,2%

BAM en CM.com zijn de enige stijgers in de smallcapsectie

Arm Azerion wordt met cijfers en al afgeserveerd: -11,8%

Agenda

As we speak komt Taylor Swift UMG door met jaarcijfers, de getallen vindt u straks in de newsfeed. Morgenochtend is het spitsuur in diezelfde newsfeed als een hele serie bedrijven met cijfers komt, inclusief NN Group, ASR en AB Inbev. Klapper van de dag is echter pas om half drie als de belangrijkste inflatieindicator voor de Fed uitkomt: de PCE-prijsindex.

(PostNL-bezitters opgelet: Belgische tegenhanger Bpost komt vlak voor het Amsterdamse slot met cijfers.)

18:00 UMG jaarcijfers

22:00 Salesforce jaarcijfers

22:00 Snowflake jaarcijfers

22:00 AMC Entertainment jaarcijfers

07:00 ASR jaarcijfers

07:00 CM.com jaarcijfers

07:00 Fugro jaarcijfers

07:00 NN Group jaarcijfers

07:00 SBM Offshore jaarcijfers

07:00 AB InBev jaarcijfers

07:15 Air France-KLM jaarcijfers

08:00 Allfunds jaarcijfers

14:30 VS Consumentenbestedingen en PCE-inflatie jan

14:30 VS steunaanvragen - wekelijks

16:00 VS aanstaande woningverkopen jan

17:45 Bpost jaarcijfers

En dan nog even dit

Smallcaps hebben moeite met winst maken

One out of every three companies in the Russell 2000 index is unprofitable --BofA pic.twitter.com/K2BxHJWXty — Gunjan Banerji (@GunjanJS) February 27, 2024

Is that a bitcoin in your pocket, or...

De Apple-car komt er voorlopig niet:

WATCH: Apple has canceled work on its electric car, a source familiar with the matter told @Reuters, a decade after the iPhone maker kicked off the project https://t.co/V51mnDNLAV pic.twitter.com/tFGw6BbOC2 — Reuters Business (@ReutersBiz) February 28, 2024

Europa spreekt een woordje mee. Het klinkt nog niet zo spannend als Magnificent Seven, maar toch... Europe presents: de Granola's