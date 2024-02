AEX begint met een stapje terug en de centrale banken komen weer in beeld

Zoals de dag gisteren eindigde, zo begint hij vandaag op het Damrak: lichtjes in het rood. De openingsindicatie ligt 0,2% onder het slot van gisteren.

Het jaarcijfergeweld is nog zeker niet voorbij, maar de echte piek is inmiddels geweest en zo langzamerhand gaat het op de beurs weer steeds vaker over rente, inflatie en centrale banken. In Japan bleek dat vannacht al, toen de Nikkei-index vrolijk aan een nieuwe all-time high aan het bouwen was tot een inflatiecijfer de sfeer liet omslaan.

Op zich was de 2% over januari precies volgens wens van de Bank of Japan, maar de markt had het lager verwacht en daarmee worden de kansen op een renteverhoging in april weer groter. De Nikkei 225 hield het hoofd nog wel boven water met een miniem pliusje, overigens.

Ook in Europa en Amerika draaien de hoofden weer langzaam richting centrale banken. De Fed is over drie weken pas weer aan de beurt, en de markt schat de kans op een verlaging dan op afgerond 0%, maar voor de periode daarna blijft het gissen. Deze week komt op donderdag de belangrijke PCE-prijsindex uit, een getal waar de Fed meer naar kijkt dan naar de 'gewone' consumentenprijsindex.

In aanloop naar dat cijfer wordt al naar aanwijzingen gespeurd in andere data, zoals bijvoorbeeld het consumentenvertrouwen in Duitsland en de VS vandaag. In de VS speelt daarbij mee dat er steeds meer rekening wordt gehouden met de mogelijkheid dat de langverwachte 'landing', hard of zacht, misschien wel helemaal niet gaat komen. En wie heeft er dan nog renteverlagingen nodig?

The big engine that could: U.S. economy barrels ahead and puts recession forecasts in rear view https://t.co/przR7phf5e — MarketWatch (@MarketWatch) February 26, 2024

Hoe staan de markten er nu bij?

De Europese futures wijzen vlak tot lichtjes lager

In Azië zien we overwegend kleine plusjes, met Shanghai (+1,3%) en Korea (-0,9%) als uitzondering

New York deed gisteren overall een klein stapje terug

De rentes houden zich redelijk koest op het moment

EUR/USD is deze week wat aan het oplopen en staat nu op $1,0854

Weinig beweging in de olieoprijs, WTI op $77,73

Bitcoin gaat weer als een speer en knalt naar ruim $56.000, goud kijkt wat beteuterd en onveranderd toe

Weinig bedrijvennieuws vandaag: lokale automatiseerder Ctac kwam zojuist door met een omzetstijging en een winstdaling over 2023, Fugro brengt de Italiaanbse kust in kaart en Heijmans gaat aan de slag voor Vitens.

Agenda

Tijdens beursuren zult u het vooral met macrocijfers moeten doen, maar het toetje - jaarcijfers van ASMI nabeurs - mag er zijn.

08:00 CTAC jaarcijfers

08:00 Duitsland consumentenvertrouwen maart

09:00 Aperam beleggersdag

09:00 Aperam ex €0,50 dividend

14:30 VS orders duurzame goederen jan

16:00 VS consumentenvertrouwen CB feb

18:00 ASMI jaarcijfers

22:00 Ebay jaarcijfers

Shortposities

De top-10 uitstaande shortpsities in het AFM-register (bron: Shortsell.nl)

En dan nog even dit

Bent u optimistischer dan goed voor u is?

Het optimisme in de markten is bijna op het hoogste niveau van de afgelopen 10 jaar

Donkere lijn is een enquête onder kleine beleggers, de AAII. Groen is beweging in de S&P500. Bij de eerdere pieken ging de S&P meestal naar beneden. Begin 2017 was een uitzondering. pic.twitter.com/lMiiT7X7lx — Corné van Zeijl (@beursanalist) February 26, 2024

Onenigheid binnen de Magnificent 7

$GOOGL $MSFT | Google Steps Up Microsoft Criticism, Warns Of Rival's Monopoly In Cloud - MS https://t.co/3LAOlqIqoX — LiveSquawk (@LiveSquawk) February 26, 2024

Alphabet dook gisteravond 4% omlaag

Alphabet is falling amid renewed fears that the Google owner’s missteps in artificial intelligence are putting its search business at risk https://t.co/7CfLDQ9gSf — Bloomberg (@business) February 26, 2024

Grondstoffen zijn hun mojo kwijt

The Bloomberg Commodities index has fallen to the lowest since 2021. pic.twitter.com/dooSA9k9ZQ — Lisa Abramowicz (@lisaabramowicz1) February 26, 2024

Nieuwe Deense ster aan het obesitas-firmament?