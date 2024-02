Must Read: Ook de Magnificent 7 hebben een plafond

Ook de Magnificent 7 hebben een plafond

Er lijkt geen einde te komen aan de door AI-fantasie gedreven rally in, met name, de Big Tech-aandelen. Volgens JP Morgan kan het echter geen kwaad om langzamerhand de blik weer eens te richten op de groep achterblijvers daarachter. Er zit een grens aan wat nog verdedigbare waarderingen zijn en bovendien gaan ook die achterblijvers op den duur profiteren van AI.

Aan de andere kant, ze zijn nog wel veel winstgevender dan de rest...

...En professionele beleggers blijven gek op de sector

Fondsmanagers en fondsselectors gaan in 2024 nog altijd volop voor tech, bracht Natixis AM in kaart:

Nikkei na 35 jaar op een all time high

Tokio bedankt Nvidia en komt na een lange, zware tocht eindelijk boven de top uit 1989 uit.

"Nvidia is the most important stock on planet earth from an index correlation, factor, and retail momentum perspective". Couldn't agree more w/Goldman's Rubner. Even the Japanese Nikkei made a fresh ATH for the 1st time since 1989, driven by #Nvidia. pic.twitter.com/SZhybV5P1G — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) February 22, 2024

De lange Nikkei-grafiek is het droomscenario voor periodieke inleg-beleggers

Japan's Nikkei hit a historic high not seen since 1989, marking an epic come-back for the country's stock market.



See how Japan got its mojo back in these five charts: https://t.co/QfhCy2vvmT pic.twitter.com/rN5CoHTbG6 — Bloomberg (@business) February 22, 2024

Xi, doe iets!

De druk neemt toe op de Chinese machthebbers om radicale maatregelen te treffebn ter oindersteuniung van de kwakkelende economie, zegt Reuters.

Fed blijft op zijn hoede

Weinig verrassingen in de Fed-notulen die gisteravond uitkwamen. Wel werd duidelijk dat de centrale bankiers vooral niet te snel en te vroeg de rente wilen gaan verlagen.

Alternatives vereisen een lange adem

Alternatives (en dan met name alternatieve strategieën, zoals long-short, market neutral en derivaten) zijn goed voor de diversificatie in een portefeuille. Het is wel van belang om er voor de lange termijn in te blijven zitten, zegt Morningstar.

'Geen recessie in de VS'

De Leading Economic Index (LEI) van de Amerikaanse Conference Board wijst niet langer op een recessie. 6 van de 10 onderdelen van de indicator laten positieve ontwikkelng zien in de laatste zes maanden.

Een pleidooi voor inflatie-obligaties

Inflation linked bonds waren geen succesnummers in tijden van hoge inflatie. Wat hebben ze dan eigenlijk voor nut? The Economist houdt een pleidooi voor het haperende instrument.

Het rommelt bij The Firm

Het ging al niet zo florissant bij de prestigieuze investment banking-tak van Goldman Sachs. Nu dreigen er ook een paar toppers met de deuren te gaan slaan, meldt FT.