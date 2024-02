AEX opent hoger na goede cijfers Aalberts, Besi en Arcadis

Al dagen ging het erover: hoe ontvangen beleggers de cijfers van Nvidia? Gisterenavond was het showtime en net zoals de voorgaande keren wist het chipbedrijf ook dit keer de verwachtingen te overtreffen. Wall Street sloot gemengd, Azië liet wat meer overtuiging zien en de futures op het Damrak wijzen op een hogere opening voor onze hoofdindex.

AEX-indicatie is +1,1% en u zou het bijna vergeten, maar er was ook nieuws rondom Fed-notulen van de bijeenkomst op 30 en 31 januari. Daar kwam niet veel bijzonders uit. Waar het op neerkwam, was dat de Fed nog steeds vrij voorzichtig is en dat nog even zal blijven. De meeste Fed-bestuurders wezen op de risico's van het te snel versoepelen van het monetaire beleid.

Verder bleek uit de Japanse inkoopmanagersindex dat de economische groei in Japan nagenoeg tot stilstand is gekomen en kwam AMG met cijfers. AMG zag de nettowinst bijna compleet verdampen en kwam met een zwakke outlook. Is dit een gevalletje zinkend schip of buy the dip? U leest het in onderstaande analyse.

Is het aandeel AMG nog koopwaardig na teleurstellende outlook? - https://t.co/DLY0vdVEhH via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) February 21, 2024

Maar waar het uiteindelijk toch allemaal om draaide: de cijfers van Nvidia. Eigenlijk is het best bijzonder en speciaal tegelijkertijd hoe het marktsentiment alleen draait om de cijfers van een bedrijf, ook al is het natuurlijk niet zomaar een bedrijf. Hoe waren de cijfers?

Op het eerste oog: gunstig

De afgelopen acht keer wist Nvidia de verwachtingen zeven keer te overtreffen. Er kwam echter zelden een sterke koersreactie. En gisteren was dat niet anders. Het aandeel stijgt nabeurs met 'slechts' 6% op cijfers die beter lijken dan dat analisten voorzagen.

De cijfers kregen in de eerste minuten van de nabeurshandel geen warm onthaal, tot de outlook werd gepubliceerd in het persbericht dat iets na tienen gisteravond volgde. Uiteindelijk blijkt het overgrote merendeel beter dan verwacht. Zoals gezegd wapperde de koers in de eerste paar minuten rond de -1% en +1%, wat waarschijnlijk komt doordat de outlook niet in de headlines werd vermeld.

Enkele belangrijke cijfers op een rij:

Omzet: $22,1 miljard, verwachting: $20,4 miljard

Aangepaste brutomarge: 76,7%, verwachting: 75,4%

Aangepaste operationele uitgaven: $2,21 miljard, verwachting: $2,23 miljard

Free cashflow: $11,2 miljard, verwachting: $10,8 miljard

Later komt onze Beleggersdesk met een uitgebreide analyse over zowel Nvidia als Besi, dat recenter vanmorgen) met cijfers kwam. Houd de site vandaag dus extra goed in de gaten.

Besi overtreft eigen omzetverwachting

Besi rapporteerde in het vierde kwartaal van 2023 een sterke prestatie, met een omzetstijging van 29% tot €159,6 miljoen euro en een brutomarge van 65,1%. CEO Richard Blickman wees op de versterkte marktpositie en het groeiende klantenbestand, met een toename van het aantal geïnstalleerde hybrid bonding-systemen en klanten.

Ondanks een stijging van de operationele kosten met 2,4%, behaalde Besi een nettowinst van €54,9 miljoen euro. Het bedrijf stelt voor om een dividend van €2,15 euro per aandeel uit te keren over 2023, wat overeenkomt met een pay-out van 94%.

Vooruitkijkend verwacht Besi in het eerste kwartaal van 2024 een omzetdaling van 5 tot 15%, met een brutomarge van 64-66%. De operationele kosten zullen naar verwachting ook stijgen, met mogelijk extra kosten door beloningen in aandelen.

Record-EBITA en vrije kasstroom voor Aalberts

Aalberts heeft indrukwekkende resultaten gerapporteerd voor het volledige jaar 2023, met een record-EBITA van €521 miljoen en een vrije kasstroom van €423 miljoen. De omzet steeg naar €3.324 miljoen, waarbij organische groei van 4,5% werd behaald.

CEO Stéphane Simonetta benadrukte het voortdurende succes van het bedrijf, met een sterke prestatie ondanks uitdagingen in de sector van eco-vriendelijke gebouwen. Pijnpuntje zit hem het feit dat de bouw van nieuwbouwwoningen wordt uitgesteld. Hierdoor zwakt de vraag naar verwarmings- en koelingssystemen af. Hier staat tegenover dat het semiconductorsegment erg sterk presteert.

Verbeterde operationele excellentie en efficiëntie, evenals focus op innovatie en digitale transformatie, hebben bijgedragen aan deze resultaten. Aalberts blijft zich inzetten voor organische groei, operationele excellentie en duurzaam ondernemerschap om een schone, slimme en verantwoorde toekomst mogelijk te maken. De schuld liep terug van €794 naar €583 miljoen en daardoor kromp de schuldratio van 1,3 naar 0,9.

Meer omzet en resultaat voor Arcadis

Arcadis boekte in het vierde kwartaal van 2023 een sterke groei in zowel omzet als operationele EBITA, waarbij de omzet met 9% steeg tot €941 miljoen en de operationele EBITA met 25% toenam tot €107 miljoen. Hoewel deze cijfers de verwachtingen van analisten overtroffen, toonde de vrije kasstroom een indrukwekkende toename van 42%.

Voor het hele jaar 2023 meldde Arcadis een operationele EBITA van €391 miljoen en een nettowinststijging van 22% tot €160 miljoen. Met ambitieuze groeiplannen voor de komende jaren streeft Arcadis naar een jaarlijkse autonome omzetgroei tussen 5% en 9%, ondersteund door een toenemende operationele EBITA-marge.

En het kan niet op vandaag, want ook Nedap en ForFarmers rapporteerden cijfers. De cijfers van Nedap kunt u inzien via deze link, voor de resultaten van ForFarmers moet u hier zijn.

De jaarcijfers van #ForFarmers tonen aan dat het een echt krimpbedrijf is. Vergelijkbare omzet en bedrijfsresultaat met respectievelijk 10% en 9% gedaald. WPA nog harder gedaald door eenmalige tegenvaller van €10 miljoen.



Lichtpuntje is wel dat de EBITDA in de tweede jaarhelft… — Niels Koerts (@KoertsNiels) February 22, 2024

Wall Street

De Amerikaanse beurzen zijn woensdag gemengd gesloten, waar - al even kort benoemd - uit de notulen van de laatste Fed-vergadering bleek dat er sprake is van aanhoudende zorgen over de risico's van inflatie. Uit de notulen bleek dat de bestuurders van de Amerikaanse centrale bank bang zijn om de rente te snel te verlagen. Slechts twee bankiers wezen op de risico's die gepaard gaan met het te lang handhaven van te restrictief beleid.

Naast Nvidia waren er natuurlijk nog meer Amerikaanse bedrijven die met hun cijfers kwamen. Palo Alto bijvoorbeeld. Het cybersecuritybedrijf heeft het zwaar nu de markt verzadigd lijkt te raken. Verzadigd in de context van dat er minder bedrijven zijn die de noodzaak zien van investeren in cyberbeveiliging.

Het aandeel daalde gisteren met bijna 30%, nadat het concern de omzetverwachtingen voor het hele jaar verlaagde. Ook sectorgenoten als Zscaler, Crowdstrike en Fortinet deelden mee in de malaise en noteerden flink lager.

Als we het dan toch over cybersecurity hebben: morgen is Jean-Paul van Oudheusden, expert op het gebied van cyberstocks, te gast in de IEX BeleggersPodcast. Heeft u nog een vraag over de cybersecuritymarkt? Laat deze dan vooral hieronder in het reactieveld achter en wellicht wordt uw vraag beantwoord.

Hieronder nog even de slotstanden op een rijtje.

S&P 500: +0,1%

Dow Jones: +0,1%

Nasdaq: -0,3%

Azië

Dan naar Azië, waar de belangrijkste indices eensgezind groen kleuren. De Japanse Nikkei-index won maar liefst 2,0% op 39.029,56 punten. Daarmee noteerde de index de hoogste stand in meer dan 34 jaar, een mijlpaal in het herstel van de bubbel die de Japanse economie decennialang in de greep hield.

De koerswinsten werden aangejaagd door buitenlandse beleggers die te spreken zijn over veranderingen die zijn doorgevoerd in de corporate governance bij Japanse bedrijven, terwijl de Chinese beurzen juist aan populariteit inboeten. "Pessimisme over China, zorgde ervoor dat beleggers met hun geld naar Japan gingen," aldus analisten.

Hier de tussenstanden van de belangrijkste indices op een rij - geklokt om 8.00 uur:

Nikkei 225: +2,2%

Hang Seng (Hongkong): +0,7%

CSI 300: +0,6%

Kospi (Zuid-Korea): +0,3%

De indicatoren

De AEX opent naar verwachting hoger.

Europese futures wijzen op een overwegend hogere opening.

Azië eindigde eensgezind in het groen.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) loopt iets op naar 15,34.

De euro stijgt licht tot 1,0838 dollar.

De Nederlandse tienjaarsrente staat op 2,72%.

De goudprijs stijgt met 0,15% naar $2.029 per troy ounce.

Voor een vat WTI-olie betaalt u nu $78,14.

Bitcoin dendert door en noteert 0,3% hoger op $51.548,17.

Nieuws

Shorts

De AFM meldt deze shorts:

Agenda

07:00 Aalberts Q4-cijfers

07:00 Besi Q4-cijfers

07:00 Arcadis Q4-cijfers

07:00 ForFarmers Q4-cijfers

07:00 Nedap Q4-cijfers

07:30 Van Lanschot Kempen Q4-cijfers

10:00 EU samengestelde inkoopmanagersindex feb

11:00 EU inflatie jan (definitief)

13:00 Turkije rentebesluit

13:00 Moderna Q4-cijfers

13:00 Nikola Q4-cijfers

14:30 VS Chicago Fed-index jan

14:30 VS steunaanvragen - wekelijks

15:45 VS samengestelde inkoopmanagersindex feb

16:00 VS verkoopcijfers bestaande woningen jan

17:00 VS olievoorraden - wekelijks

22:00 Galapagos Q4-cijfers

En dan nog even dit

Meerdere wegen naar Rome, toch?

(Reuters) - Electric vehicle drivers unable to install a charger at home are turning instead to stopgaps offered by U.S. and European firms as alternatives to often expensive or inconvenient public charging points.@reuters #EV https://t.co/hfJ2aJxn6Y — Carl Quintanilla (@carlquintanilla) February 21, 2024

De zieke man van Europa wordt nog zieker:

#Duitsland doet echt hard zijn best om weer "de zieke man van Europa' te worden.

- Duitsland komt tot 2025 720.000 woningen tekort.

- Maar, belasting- en reguleringskosten maken 37% van de bouwprijs uit.

- ‘Wie bouwt gaat failliet’

(ht @lexhoogduin)https://t.co/vHiDYVsGKu https://t.co/gIwpmExrMt — jeroen blokland (@jsblokland) February 21, 2024

Gas erop? Niks ervan.

Kennen we die grap nog van stijgende gasprijzen? Op weg naar 30-jarige lows inmiddels… https://t.co/vA0SYuxJcJ — JDB (@JDB_trading) February 20, 2024

Nu even cyberinsecurity:

After the Guidance miss $PANW joins $SEDG and $TDOC as 3 post earnings losers this am. Palo Alto right back to where it started the year on key support and will be SSR at the open. An obvious if premarket low holds the open bounce setup. pic.twitter.com/wNQeMZD50d — tradertvneal (@tradertvneal) February 21, 2024

Nvidia flikt het weer:

$NVDA Regardless of what happens to the stock, this was an incredibly impressive quarter



EPS: $5.16 vs $4.60 est.

Rev: $22.1B vs $20.41B est.



Adj. Gross Margin: 76.7% vs 75,4% est.

Sees Q1 Rev: $24B (+/- 2%) vs $21.9B est.



Congrats to all the longs! ?? pic.twitter.com/ynMLwYBiIt — Stocktwits (@Stocktwits) February 21, 2024

