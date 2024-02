Kopen of verkopen na all-time high beurs

Het is verleidelijk om uit te stappen als de beurs haar hoogste punt bereikt. Maar wie dat doet, is een dief van zijn eigen portemonnee.

Uit een analyse van vermogensbeheerder Schroders van de S&P 500 sinds 1926 blijkt dat de index 12 maanden na het bereiken van een nieuw record gemiddeld 10,3% hoger stond, na correctie voor inflatie.

Beleggers die bij elke nieuwe piek uitstapten, behaalden in de afgelopen 98 jaar een gemiddeld jaarrendement van 4,7%. Wie rustig was blijven zitten kwam er een stuk beter uit.

Op de lange termijn tikt dat flink aan, zoals de onderstaande grafiek laat zien. Wie in 1926 $100 had ingelegd had dat bedrag zien aangroeien tot $85.000 door simpelweg te blijven zitten. Met tussentijds uitstappen was het potje aangegroeid tot $8.800: aanzienlijk minder dus.

© Schroders (2024)

Dat laat zien wat het belang is van een langetermijnvisie. De passieve belegger profiteert uiteindelijk door simpelweg rustig te blijven zitten: wie voor de buy-and-hold-strategie koos, behaalde gemiddeld 7,1% rendement. Dit onderstreept nog maar eens een beroemd beursgezegde: “time in the market beats timing the market”.

Langetermijntrend

Ondanks de verleiding om te verkopen als de markt op een hoogtepunt staat, waarschuwen experts tegen deze impulsieve reactie. Zo benadrukt technisch analist Nico Bakker dat hoewel de huidige euforie op de markt sterk is, de trend zowel op korte als op lange termijn positief en intact blijft. “De AEX-index kan gerust honderd punten zakken zonder dat de langetermijn-uptrend in gevaar komt”, aldus Bakker.

Een andere beurswijsheid luidt: “Never sell on an all-time high”. En dat wordt niet voor niets gezegd: als je koopt op de top, maak je gemiddeld een beter rendement. Van het een komt het ander, want een andere vuistregel is het buy low, sell high-principe. Toch geven meer experts de voorkeur aan buy and hold.

Gedeeltelijk of volledig winstnemen

Allemaal leuk en aardig, die beurswijsheden en vuistregels, maar de beurshandel is nu eenmaal een emotionele aangelegenheid. Vooral voor particuliere beleggers. Wie zijn emoties niet onder controle heeft, loopt grote kans dat het alsnog misgaat.

Zo onderkent ook beursexpert Corné van Zeijl. “Het is cruciaal om ervoor te zorgen dat emoties niet de overhand krijgen over een strategie. Blijf altijd rationeel nadenken en neem geen impulsieve beslissingen”, aldus Van Zeijl. Beleggersdesk-analist Martin Crum verdiepte zich ook in deze kwestie en richtte zijn pijlen voornamelijk op Nvidia.

Dan gaat het nog niet eens over het belang van goed geldbeheer te midden van records op de financiële markten. Winstnemen kan absoluut een onderdeel zijn van een verstandige strategie, maar compleet uit een fonds stappen ten tijde van een all-time high is gezien het historische patroon van verdere stijgingen na all-time highs niet verstandig. Met een kanttekening die u ongetwijfeld vaker heeft gehoord: historische successen bieden geen garanties voor de toekomst.

Houd emoties onder controle

Al met al kan de verleiding groot zijn om te verkopen en zo winst te nemen als de markt op een hoogtepunt staat. Toch is het belangrijker om emoties onder controle te houden en vast te houden aan een consistente langetermijnvisie. Blijven zitten loont meer dan impulsief reageren op veranderingen in de markt.