Slotcall: feestend Wall Street gunt AEX adempauze in bomvolle cijferweek

Wall Street houdt vandaag de deuren gesloten wegens Presidents' Day en ook op het Damrak kun je een speld horen vallen. Ondanks dat we midden in het cijferseizoen zitten, is de macro- en bedrijfsagenda vandaag compleet leeg. Geen ongelegen moment voor een adempauze, want deze week belooft een drukke te worden met cijfers van onder andere Nvidia, Besi, Aalberts en Arcadis.

De AEX (-0,3%) weet uiteindelijk te sluiten op 855,85 punten op een dag dat offensieve fondsen als de chippers het laten afweten, defensieve fondsen als Ahold, Unilever, Wolters Kluwer en RELX de schade beperkt houden, Heineken herstelt van zijn kater na de koersdreun tijdens carnaval en de rentes per saldo niet veel van hun plek komen. De AMX (-0,5%) en AScX (+0,8%) staan lijnrecht tegenover elkaar.

De achterblijvers van vandaag bevinden zich in de staalindustrie. Aperam en ArcelorMittal hebben duidelijk last van de marktontwikkelingen. Bij ArcelorMittal ligt het allemaal nog wat gevoeliger door de waardevermindering van een fabriek in Italië. Vandaag protesteert het staalconcern tegen het besluit van de Italiaanse regering om de grootste staalfabriek van het land onder speciaal bestuur te plaatsen.

Met de maatregel zou Italië mogelijk een overeenkomst geschonden hebben. Heeft u ooit gehoord van een zogenoemd Staaljournaal? Mocht u behoefte hebben aan meer inhoudelijke inzichten, neem dan hier eens een kijkje.

Dan naar de Verenigde Staten, waar Wall Street vandaag - zoals inmiddels bekend - in de feeststemming verkeert. Traditiegetrouw eert de VS grote namen als George Washington en Abraham Lincoln op de derde maandag van februari.

Macro

Beleggers hoeven zich ook deze week bepaald niet te vervelen: de agenda is op vandaag uitgezonderd rijkelijk gevuld met zowel jaarcijfers als diverse nogal relevante macrocijfers.

In eigen land rapporteren onder andere Acomo, AMG, JDE Peet's, Wolters Kluwer, Aalberts, Besi, Nedap, Van Lanschot Kempen en Brunel hun jaarresultaten. Het is in dat verband tevens wel aardig te bezien hoe JDE Peet's vaart bij koffieprijzen die weliswaar bij lange na niet rond all-time highs noteren, maar sinds september vorig jaar al wel weer met circa 30% zijn opgelopen. Dat kan een gedeeltelijke verklaring vormen voor de sterk achterblijvende koers van het aandeel. Buiten onze landsgrenzen komen onder meer Walmart, Nvidia, Allianz, BASF en Deutsche Telekom met jaarcijfers naar buiten.

Los van cijferende bedrijven staat er ook van alles op de planning qua macrocijfers. Maandag een rustdagje, Wall Street houdt zijn deuren gesloten, maar de rest van de week oogt spannend. De leading indicators (januari) bijvoorbeeld uit de VS op dinsdag, dan op woensdag de Fed-notulen, donderdag de inkoopmanagersindex over februari, de definitieve inflatie over januari (eurozone, VK, VS) en de Chicago Fed-index. Tot slot wordt er vrijdag nog iets meer duidelijk over de nog altijd kwakkelende Duitse economie.

Het zit Aperam niet mee

Aperam had in het vierde kwartaal van afgelopen jaar nog steeds last van de slechte marktomstandigheden. De CEO had het zelfs over extreme margedruk. Deze margedruk kwam door aanzienlijk lagere verkoopprijzen terwijl de kosten juist stegen.

In de belangrijkste markt na de EU, werden eerder investeringen uitgesteld. Inmiddels lijkt het daar weer wat beter te gaan. Er is nog wel sprake van prijsdruk, maar vanuit de bouw- en industriesectoren is de vraag naar staal weer aan het herstellen. Wat de gevolgen zijn van de haperende Chinese economie en de mogelijke intrede van importtarieven, leest u in onderstaande analyse van Ivo Breukink.

Alfen heeft nog voldoende groeimogelijkheden, maar...

Alfen kwam eind vorige week met heel behoorlijke vierdekwartaalcijfers naar buiten. Belangrijker nog is dat het Almeerse concern een tamelijk concrete outlook voor dit jaar durfde af te geven. Althans, voor de verwachte omzet in 2024.

Als we naar het financiële plaatje kijken en specifiek naar hoe Alfen er balanstechnisch voor staat, valt er het een en ander op. Analist Martin Crum kijkt in onderstaande analyse bijzonder scherp naar de voorraden, investeringen, productiecapaciteit en mogelijke zorgenkindjes. Lees het hieronder.

Recordkoers? Gewoon kopen

Het zal beleggers ongetwijfeld niet zijn ontgaan: de verzengende koersrally bij de aan artificial intelligence gerelateerde aandelen. Absolute koploper is daarbij uiteraard Nvidia, dat vorig jaar in waarde verdrievoudigde en in 2024 met nog eens 50% steeg.

Woensdag nabeurs - 22:00 uur - zal het concern met zijn cijfers komen en de verwachtingen van beleggers zijn op zijn zachtst gesteld hoog gespannen. En voor veel professionele beleggers staat er nogal wat op het spel. Hoe dat zit, leest u in onderstaand artikel van Martin Crum.

Top 3 stijgers en dalers

Basic-Fit, Alfen en Aperam delven vandaag het onderspit. Aan de andere kant winnen Sif, Kendrion en Fagron terrein. KBC Securities en Kepler Cheuvreux hebben maandag hun koersdoelen voor Fagron verhoogd en daar plukt het concern duidelijk de vruchten van.

Rentes

De rentes komen over de gehele Europese linie per saldo nauwelijks van hun plek. De Nederlandse vergoeding op tienjaars-staatspapier bedraagt nu 2,68%.

Brede markt

De euro verliest 0,1% en noteert op 1,0770. Goud wint 0,2%, en blijft nog altijd boven de $2000-grens. Zilver doet het minder en noteert op $22,99. De volatiliteitsindex (CBOE VIX) wint 3,3%. Bitcoin dendert door en noteert inmiddels al op $52.211,62 en voor een vat WTI-olie betaalt u nu $78,32 dollar.

Het Damrak

Ahold Delhaize (+0,5%) en Unilever (+0,5%) houden de schade beperkt voor onze hoofdindex.

(+0,5%) en (+0,5%) houden de schade beperkt voor onze hoofdindex. ArcelorMittal (-3,0%) en Aperam (-3,8%) hebben de wind bijzonder tegen vandaag.

(-3,0%) en (-3,8%) hebben de wind bijzonder tegen vandaag. Shell (+0,4%) stijgt, omdat de olieprijs hetzelfde doet.

(+0,4%) stijgt, omdat de olieprijs hetzelfde doet. Arcadis (+0,4%) wint ook vandaag weer terrein in aanloop naar de cijfers die in de tweede weekhelft worden gepubliceerd. Na de publicatie gaat IEX in gesprek met CEO Alan Brookes over groeiplannen, toekomstige overnames en natuurlijk de cijfers. Wat wilt u van Brookes weten? Laat uw vragen in het onderstaande reactieveld achter.

(+0,4%) wint ook vandaag weer terrein in aanloop naar de cijfers die in de tweede weekhelft worden gepubliceerd. Na de publicatie gaat IEX in gesprek met CEO Alan Brookes over groeiplannen, toekomstige overnames en natuurlijk de cijfers. Wat wilt u van Brookes weten? Laat uw vragen in het onderstaande reactieveld achter. CTP (+0,1%) heeft het CTPark Weiden in Duitsland volledig verhuurd. De laatste 15.721 m 2 werd verhuurd aan Josef Witt, een textielhandelaar, zo bleek vanochtend.

(+0,1%) heeft het CTPark Weiden in Duitsland volledig verhuurd. De laatste 15.721 m werd verhuurd aan Josef Witt, een textielhandelaar, zo bleek vanochtend. Galapagos (+0,6%) wint terrein in aanloop naar de cijfers die donderdag nabeurs verschijnen. De jaarcijfers zullen vooral in het teken staan van de cashburn en de verkopen van ontstekingsremmer Jyseleca in 2023, waar het bedrijf inmiddels afscheid van heeft genomen.

(+0,6%) wint terrein in aanloop naar de cijfers die donderdag nabeurs verschijnen. De jaarcijfers zullen vooral in het teken staan van de cashburn en de verkopen van ontstekingsremmer Jyseleca in 2023, waar het bedrijf inmiddels afscheid van heeft genomen. JDE Peet’s (+2,0%) heeft in de tweede helft van 2023 de omzet zien verbeteren, terwijl de winstdruk afnam ten opzichte van de eerste zes maanden van afgelopen jaar. Het concern komt woensdag voorbeurs met cijfers.

(+2,0%) heeft in de tweede helft van 2023 de omzet zien verbeteren, terwijl de winstdruk afnam ten opzichte van de eerste zes maanden van afgelopen jaar. Het concern komt woensdag voorbeurs met cijfers. Sif (+4,0%) is de stijger van de dag, nadat het concern een contract heeft ondertekend voor de levering van 100 monopiles aan de joint venture van Equinor en Polenergia voor de offshore windprojecten Baltyk II en Baltyk III.

(+4,0%) is de stijger van de dag, nadat het concern een contract heeft ondertekend voor de levering van 100 monopiles aan de joint venture van Equinor en Polenergia voor de offshore windprojecten Baltyk II en Baltyk III. TomTom (-2,7%) maakt pas op de plaats na een sterke koersrally. Het aandeel won sinds 1 februari zo'n 20%.

Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

Alfen: naar €52 van €50 en houden - Jefferies

DSM-Firmenich: naar €122 van €102 en kopen - UBS

Heineken: naar €107 van €115 en kopen - Deutsche Bank

UMG: naar €31 van €29 en kopen - Deutsche Bank

Euronext: naar €87 van €80 en gelijkgewogen - Barclays

Agenda: dinsdag 20 februari

06:30 - NL consumentenvertrouwen feb

06:30 - NL investeringen dec

07:00 - Carrefour Q4-cijfers

07:00 - Acomo Q4-cijfers

13:00 - Home Depot Q4-cijfers

13:00 - Walmart Q4-cijfers

16:00 - VS leidende indicatoren jan

En dan nog even dit

"Consumenten zijn de dupe van misbruik van marktmacht van Apple", aldus de Commissie.

TikTok en privacy blijft toch een dingetje

Is het (nog) veilig? Is het dat ooit geweest?

Is uw glas halfvol of halfleeg?

