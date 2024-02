IEX Slotcall van donderdag 8 februari 2024

De AEX verkent vandaag nieuwe hoogtes. Cijfers van Adyen, Unilever, ArcelorMittal, Unibal-Rodamco-Westfield en ook van Flow Traders werden alle enthousiast onthaald. Sligro verraste negatief, maar dat kon de pret in Amsterdam niet drukken.

De AEX gaat dit jaar van record naar record. Dat wil niet zeggen dat alle beleggers in individuele aandelen de laatste jaren zoveel plezier hebben beleefd aan hun posities, zo blijkt bijvoorbeeld uit de nieuwste Grafiek van Daalder. Die laat zien welke AEX-aandelen nu op hun hoogste punt staan. Dat zijn er maar enkele. Ondertussen staat de Nederlandse Midcapindex nog altijd zo een 20% onder zijn top. Alles wat geen directe link heeft met tech, chips en AI worstelt.

Adyen levert

Maar vandaag is het feest in Amsterdam. Alle bedrijven die doorkwamen met cijfers werden beloond. Heftigste uitschieter is betalingsverwerker Adyen waarvan het aandeel vandaag €252,60 steeg. Dat is toch tamelijk ongehoord. Dat komt overeen met een plus van 21,3%. Eind oktober 2023 bedroeg de koers na een fikse winstwaarschuwing een schamele €630. Vandaag sloot het aandeel op €1436,60.

Redenen van de koerssprong is een meevallende omzet en een nettowinst die 20% hoger was dan voorzien. De winstmarge overtrof alle verwachtingen.

IEX analist Martin Crum: "De fintech rapporteert 'gewoon' een sterke groei van de omzet, terwijl de economie van vooral de eurozone vrijwel is stilgevallen en ook de VS onderliggend begint te haperen. Wat bij Adyen nog meer tot de verbeelding spreekt, is een herstel van de Ebitda-marge tot 48% over de tweede jaarhelft."

Lees zijn meer dan uitgebreide analyse.

Unibail-Rodamco-Westfield keert weer dividend uit

Dubbel feest vandaag voor aandeelhouders van Unibail-Rodamco-Westfield (+4,75%). De koers sprint omhoog en er wordt dit jaar weer dividend (€2,50 cash) uitgekeerd. Het vastgoedfonds ontving vorig jaar 8% meer aan winkelhuur, terwijl de leegstand terugliep tot 5,4%. Dat het fonds een verlies bekendmaakte, is vooral het gevolg van een verdere afwaardering van de portefeuille.

Door dit jaar door te gaan met de verkoop van assets wil Unibail de tamelijk hoge schuld verder verlagen. Gunstig is volgens analist Peter Schutte dat de rente op deze schuld een lange looptijd heeft, waardoor een relatief lage rente wordt betaald. Dat gaat natuurlijk een keer veranderen.

Lees de hele analyse.

Gewijzigde strategie Unilever werpt eerste vruchten af

Unilever (+2,97%) boekte ook in 2023 slechts een bescheiden groei, maar desondanks is IEX analist Martin Crum niet negatief. "Als we nog even kort naar de financiën van Unilever kijken, zijn wij vooral te spreken over de tot €11,6 miljard verbeterde operationele kasstroom (FY22: €10,1 miljard) en de tot €7,1 miljard opgelopen vrije kasstroom (plus €1,9 miljard), al lag ook dat na een moeizaam 2022 aardig in de lijn der verwachtingen."

Vooral de verzorgingsdivisie presteerde goed, terwijl de veel kleinere ijsdivisie achterbleef. De nieuwe ceo van Unilever wil zich focussen op een dertigtal merken. Misschien dat de ijsdivisie en mogelijk zelfs Nutrition dit jaar worden afgesplitst. maakt dat het aandeel koopwaardig?

ArceloMittal kijkt wat positiever vooruit

Vandaag ook cijfers van staalgigant ArcelorMittal (+4,88%). Die zag de omzet afnemen en er werd ook een operationeel verlies geboekt. Maar omdat het bedrijf wat positiever is geworden over de toekomst gaat de koers vandaag flink omhoog. Of dat terecht is? De staalmarkt is een vechtmarkt met flinterdunne marges waarbij de zwakke vastgoedmarkt in China ook niet meehelp.

Meevallend vierde kwartaal voor Flow Traders

Liquidity provider Flow Traders (+3,09%) profiteert van stress in de markt. Hoe meer bewegelijkheid, hoe meer de traders van Flow Traders kunnen verdienen. Alles draait om de VIX, die de volatiliteit van de markt weergeeft. Teruglopende handelsvolumes werkten ook negatief door.

Helaas voor Flow Traders bleek er in 2023 van stress weinig sprake. Nou ja, in oktober was er reuring en dat was meteen terug te zien in de vierde kwartaalcijfers. Die waren minder slecht dan verwacht. In 2023 boekte het bedrijf een winst van €60 miljoen tegen € 150 miljoen in 2022. Sinds begin 2022 is het aandeel met ca. 25% gedaald.

Enfin, voor aandeelhouders is het wachten op betere tijden. Als het bloed door de straten stroomt, hebben de traders van Flow het drukker dan druk. Het geld stroomt dan met bakken naar binnen. IEX-analist Martin Crum schrijft daar vandaag over: "Het valt nooit te voorspellen wanneer de vlam weer eens in de pan slaat op de financiële markten, maar gezien de onrustige geopolitieke tijden, kan dit ook snel overslaan naar de beurzen."

Alibaba strooit met geld

Dan waren er recent nog cijfers van het Chinese e-commercebedrijf Alibaba. Groei was er nauwelijks, terwijl de aangepaste winst met 6,7% daalde. Doordat de koers van het Chinese bedrijf al geruime tijd alleen maar naar beneden beweegt, ligt de koerswinstverhouding voor het komende boekjaar dat op 1 april begint op een schamele 10. Tenminste, als de rooskleurige bedrijfsverwachtingen ook uitkomen.

Zeker is volgens IEX analist Hildo Laman dat Alibaba beschikt over een netto kaspositie van maar liefst $94,4, iets meer dan de helft van de beurswaarde van het bedrijf. Om de koers van het aandeel te stutten, koopt het bedrijf dit jaar nog eens voor $25 miljard aan eigen aandelen in. Het gehele aandeleninkoopprogramma komt op basis van de huidige koers volgens Laman overeen met 19% van alle uitstaande aandelen.

Op Wallstreet noteert Alibaba 2,9% lager.

Top drie stijgers/dalers

Nog meer Nederlandse blikvangers

Besi (+2,65%) en de andere chippers stijgen verder, mede geholpen door waanzinnige goede cijfers van ARM gisteravond. De recent naar de beurs gebrachte Britse chipontwerper staat vandaag iets na half zes 56% hoger.

en de andere chippers stijgen verder, mede geholpen door waanzinnige goede cijfers van ARM gisteravond. De recent naar de beurs gebrachte Britse chipontwerper staat vandaag iets na half zes 56% hoger. Shell (+0,17%) : Pensioenfonds PFZW, de nummer 2 van Nederland, heeft de meeste fossiele beleggingen verkocht, inclusief de aandelen in Shell. Reden? Shell weigert het bedrijfsmodel bij te stellen. Praten heeft geen zin meer.

(+0,17%) Pensioenfonds PFZW, de nummer 2 van Nederland, heeft de meeste fossiele beleggingen verkocht, inclusief de aandelen in Shell. Reden? Shell weigert het bedrijfsmodel bij te stellen. Praten heeft geen zin meer. ING (+0,17%): Beleggers eisen van banken en bestuursleden een schadevergoeding van 500 miljoen voor gebreken in het anti-witwasbeleid. De dagvaarding is inmiddels verstuurd.

(+0,17%): Beleggers eisen van banken en bestuursleden een schadevergoeding van 500 miljoen voor gebreken in het anti-witwasbeleid. De dagvaarding is inmiddels verstuurd. Akzo Nobel (-0,95%) daalt nog wat verder op de zwakke cijfers van gisteren.

(-0,95%) daalt nog wat verder op de zwakke cijfers van gisteren. Sligro (-1,73%) daalt op zwaar tegenvallende cijfers. De voedingsgroothandel boekte vorig jaar een winst van €6 miljoen. Dat was in 2022 nog €39 miljoen. Het bedrijf schreef de daling toe aan incidentele lasten. Het dividend wordt desondanks bijna gehalveerd.

(-1,73%) daalt op zwaar tegenvallende cijfers. De voedingsgroothandel boekte vorig jaar een winst van €6 miljoen. Dat was in 2022 nog €39 miljoen. Het bedrijf schreef de daling toe aan incidentele lasten. Het dividend wordt desondanks bijna gehalveerd. Lucas Bols (+1,69%): Jeneverstoker Nolet uit Schiedam neemt de resterende aandelen over voor €18. Eén keer raden waar de koers nu staat?

Brede markt

Terwijl de Amsterdamse beurs vliegt, doen de overige Europe beurzen, afgezien van de Bel 20, het veel rustiger aan. Wallstreet doet het ook voorzichtig aan, na de uitbundigheid van gisteren. De Nasdaq staat iets hoger, de Dow iets lager.

Dollar en euro houden elkaar aardig in evenwicht. Bitcoin staat iets voor half zes duizend dollar hoger wat overeenkomst met een winst van 2,4%. Veel bitcoinminers opereren momenteel in ... Ethiopië.

Goud staat wat lager, terwijl de olieprijs met meer dan 2% stijgt.

Rentes

Terwijl aandelenkoersen omhoog spuiten, staan obligatiekoersen vandaag scherp lager. Dat leidt automatisch tot flink hogere rentes. Uitzondering is Japan.

Sinds het begin van dit jaar is de rente van de Nederlandse tienjaars 15% opgelopen. Hardnekkige inflatie en weigerachtige centrale banken om hun beleidsrentes te verlagen, hebben daar ongetwijfeld mee te maken.

Nederlandse tienjaars: 2,63% (+4,4%)

Duitse tienjaars: 2,34% (+4,7%)

Britse tienjaars: 4,07% (+4,9%)

italiaanse tienjaars: 3,9% (+2,7%)

Amerikaanse tienjaars: 4,16% (+1,4%)

Japanse tienjaars: 0,7% (-0,2%)

Peilmoment: 15.45 uur

Adviezen

Hoge koersdoelen en koopadviezen voor Air France-KLM en Just Eat Takeaway, terwijl Akzo Nobel de handen niet op elkaar krijgt. Verder wisselende adviezen voor de verschillende Europese autobouwers en energiebedrijven.

Bron: Guruwatch.nl

Agenda vrijdag 9 februari

In Amsterdam cijferen Aperam en NX Filtration.

In het buitenland komt PepsiCo door.

Verder is de Chinese beurs, een dag voor het begin van het nieuwe Jaar van de Draak, gesloten.

Tevens wordt morgen bekend gemaakt wat de Britse economie in het vierde kwartaal heeft gedaan en hoe het zat met de Nederlandse industriële productie in december.

En dan nog even dit

Niet alle beleggers profiteren dus van beurshosanna

Dat geldt voor de Nederland beurs maar ook voor de Amerikaanse.

If you were wondering why your #portfolio underperformed last year that is because more than 70% of #stocks in the #index underperformed. That is a record for this century.

h/t @thedailyshot pic.twitter.com/5xrCCe4st0 — Lance Roberts (@LanceRoberts) February 8, 2024

Inzetten op innovatie pakt niet altijd goed uit