Slotcall: AEX daalt, maar vestigt toch een record, Trump helpt de Bel20

Lager gesloten, maar toch een record neerzetten. De AEX kon het allebei vandaag.

Dat record was weliswaar niet een nieuwe hoogste slotstand, maar intraday tikte de index kort voor het slot nog wel even de all time high van gisteren van het bord. De lat ligt na vandaag op 832,11

Helaas was het sentiment niet sterk genoeg om dat niveau tot het eind vast te houden; uiteindelijk moest Amsterdam mee in het grotendeels negatieve sentiment in Europa. De meeste Europese beurzen sloten een paar tienden lager, op die van Brussel na.

De Bel20 kreeg vandaag namelijk een onverwacht zetje omhoog van niemand minder dan Donald Trump. De gedoodverfde Republikeinse presidentskandidaat kwam vandaag out of the blue op zijn zelf opgerichte platform Truth Social met een lang statement waarin hij het opneemt voor brouwer AB Inbev, die sinds een commercial waarin een transpersoon optrad door een deel van rechts Amerika wordt geboycot.

Trump has said Anheuser-Busch and Budlight, $BUD, is not a woke company: pic.twitter.com/ylHgABKlD1 — unusual_whales (@unusual_whales) February 6, 2024

AB Inbev is met +4,3% veruit het beste aandeel in de Eurostoxx 50 vandaag (ASML is een nette tweede met +1,9%) en tilt als superzwaargewicht in de Bel20 de hele Brusselse beurs in de plus: +0,15%.

S&P lonkt naar 5.000

In de VS staan de beurzen er as we speak ook mooi groen bij. Sterker, de S&P 500 heeft alweer een nieuw all time high te pakken en lonkt nadrukkelijk naar de magische 5.000-puntengrens. Opvallend: het is februari en de index noteert nu al boven het gemiddelde koersdoel van analisten voor heel 2024.

At 4,995, the S&P 500 is already 2.8% above the average 2024 year-end price target from Wall Street strategists (4,861). $SPX pic.twitter.com/QPBH3k6Qth — Charlie Bilello (@charliebilello) February 7, 2024

Voorbeurs kwam onder andere taxibedrijf, pardon, mobiliteitsconcern Uber met cijfers. Niet alleen kwam het met meer winst dan werd verwacht, het boekte zelf voor het eerst sinds de beursgang over het hele jaar winst.

Een vol balkon

In Nederland hadden we een heuse beursdebutant, in de vorm van de Cypriotische maker van nachtkijkers Theon International. Als we SPACs, direct listings en tweede noteringen van buitenlandse bedrijven niet meetellen, was dit zelfs de eerste échte IPO sinds Ebusco in 2021.

Reden voor feest op het Damrak en een ferme gongslag door de CEO vergezeld door, naar het zich laat aanzien, al zijn personeel. Geïntroduceerd op €10 kon het aandeel op zijn eerste dag helaas nog geen potten breken. Het sloot zojuist op €9,80. Hier volgt u de verdere lotgevallen van dit aandeel.

AkzoNobel op de weg terug

Voorbeurs trad Akzo Nobel tussen de schuifdeuren met Q4-cijfers. Die waren in lijn met de consensus, al was de valutaire tegenwind wat steviger dan verwacht. Wat de cijfers vooral lieten zien is een duidelijk herstel over het vierde kwartaal van 2023, in vergelijking met het ronduit teleurstellende derde kwartaal.

Het brengt analist Martin Crum ertoe om te concluderen dat AkzoNobel "op de weg terug" is. Via de link leest u zijn volledige analyse en advies.

Resultaten AkzoNobel wat gedrukt door valutaire tegenwind https://t.co/WwYkdI5nQs — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) February 7, 2024

AMG voor optimisten

In de Top-3 dalers van vandaag vinden we, zoals wel vaker de laatste tijd, grondstoffenbedrijf AMG. Het geplaagde bedrijf heeft veel last van de lage lithiumprijzen en 2024 dreigt een moeilijk jaar te worden. Toch zal er nog veel lithium nodig zijn in de komende jaren, als de opmars van de elektrische auto aanhoudt.

Met dat scenario in het achterhoofd ontwierp Hildo Laman voor onze abonnees een optieconstructie om te profiteren van zo'n herstel op de lange termijn. Voer voor AMG-optimisten, maar een lange adem is vereist:

Optietip 15: volgend jaar koersherstel voor AMGhttps://t.co/UFbM6UOUQ5 — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) February 7, 2024

De brede markt

Rode koersen in Europa, waar de AEX door sterke tech nog positief opvalt

De AMX (-1,1%) en AScX (-0,7%) gaan stukken slechter

Hogere koersen op Wall Street met tech (Nasdaq +1,1%) aan kop

EURUSD ligt redelijk vlak op $1,0764, ook de rentes houden zich koest

Voor olie, goud en bitcoin geldt min of meer hetzelfde

Stijgers & dalers

De top-3 en flop-3 van het Damrak

Chippers aan de top. Alle chippers? Nee, Besi (0,13%) blijft achter, waar ASML en ASMI (+1,9%) in de AEX-top-3 staan

Exor (+1,4%) houdt het momentum vast: al +9% sinds vorige week maandag

Bankaandelen ABN Amro en ING bungelen onderin de AEX, net als NN Group

Akzo Nobel (-2,3%) doet dat ook na de cijfers van vandaag, ondanks een koersdoelverhoging door Degroof Petercam

Philips (-3,0%) is weer eens hekkensluiter in de hoofdindex

De nieuwe CFO van Just Eat Takeaway (+1,2%) doet haar vorige werkgever eer aan met een nette Plus

OCI trekt zich weinig aan van een hoger koersdoel en eindigt op 0,04%

AMG heeft het al een tijdje zwaar en krijgt nu ook nog een koersdoelverlaging van ING

Oh-oh-Air France KLM (-3,5%). Het Europese Hof vindt de €3,4 miljard coronasteun onwettig

Avantium stijgt na het aflopen van de handelsperiode in de claims, morgen eindigt de uitoefenperiode. Hier meer

De agenda

Vanavond en vannacht gaat het al los met Amerikaanse Q4-cijfers en de Chinese inflatie. En morgen is het in eerste instantie vooral Oranje Boven, met de Nederlandse inflatie en cijfers van ArcelorMittal, Flow Traders, Unilever en Adyen. Ooster- en Zuiderburen-watchers krijgen daar nog KBC, Barco, Ontex en Siemens bovenop.

21:00 VS consumentenkrediet dec

22:00 Disney Q4-cijfers

22:00 Paypal Q4-cijfers

02:30 China inflatie jan (consensus -0,5% YoY)

06:30 NL inflatie jan

07:00 ArcelorMittal Q4-cijfers

07:00 Flow Traders Q4-cijfers

07:00 KBC Q4-cijfers

07:00 Barco Q4-cijfers

07:00 Ontex Q4-cijfers

07:30 Unilever Q4-cijfers

07:30 Adyen Q4-cijfers

07:30 Siemens Q4-cijfers

13:00 Harley Davidson Q4-cijfers

14:30 VS steunaanvragen - wekelijks

16:00 VS groothandelsvoorraden dec

En dan nog even dit

China blijft nu nog bij in de AI-race, maar zal spoedig moeten afhaken, zegt Robyn Mak van Reuters:

From @Breakingviews: China's technology giants are keeping up with global peers in artificial intelligence, but they may not be able to maintain their position for much longer. @mak_robyn explains why

Read more: https://t.co/gFhFjDqczh pic.twitter.com/zyq7LnI6Kx — Reuters Business (@ReutersBiz) February 7, 2024

Weinig spanning in de verkoper-van-de-maand-competitie

$TSLA



? Tesla Sold Only One Car in Korea in January



The company’s sale of a solitary Model Y SUV was its worst month since July 2022, when the Austin, Texas-based automaker sold no vehicles at all, according to data from Seoul-based researcher https://t.co/cXz6Y9Wujv — *Walter Bloomberg (@DeItaone) February 7, 2024

Er was nog een grote Europese IPO vandaag

Athens Airport shares jump 15% at the start of trading in Greece's biggest IPO in more than 20 years https://t.co/UXhVkigtay — Bloomberg (@business) February 7, 2024

Worden UMG en TikTok toch weer vriendjes?

From @Breakingviews: Social media app TikTok and Universal Music Group will stage a reunion tour soon despite a disagreement on artist pay, says @AnitaRamaswamy pic.twitter.com/vZzQtrHPJ6 — Reuters Business (@ReutersBiz) February 7, 2024

Tech-aandelen in 2024