AEX-index sluit op hoogste niveau ooit

De champagne was nog niet op of een tweede fles bubbels kon ontkurkt worden. In één dag slaagde de AEX erin maar liefst twee records te breken. De index gaf daarmee kleur aan een verder vrij fletse beursdag.

Het zat er al een tijdje aan te komen, maar vandaag wist de AEX-index twee all-time highs neer te zetten. In de vroege ochtend sneuvelde het intraday record van 829,66 punten en aan het einde van de dag stond ook de hoogste slotstand ooit op de borden: 831,09 punten.

Het aantal stijgers was vandaag ruim in de meerderheid en ook de AMX en AScX sloten de dag in het groen af.

Prosus ging aan kop bij de hoofdfondsen na een fraaie koerssprong van deelneming Tencent. Besi, dat gisteren al de gele trui droeg, ging er vandaag vandoor met de zilveren medaille. Het brons ging naar ArcelorMittal, terwijl branchegenoot Aperam er in de AMX met het goud vandoor ging.

Daarmee is het meeste wel zo'n beetje gezegd, want veel nieuws was er vandaag niet en de koersuitslagen zijn beperkt, op het de laatste tijd vrij volatiele Avantium na.

NXP Semiconductors wint licht in Nasdaq na cijfers

Het enige nieuws met een Nederlands tintje kwam van Philips-spin-off NXP dat gisteravond na sluiting van Wall Street de boeken opende. De chipper, met een notering aan de Nasdaq, rapporteerde een kleine omzetgroei over 2023, wat heel behoorlijk is gezien de marktomstandigheden. Het aandeel noteert 0,5% hoger. Het oordeel van de IEX Beleggersdesk leest u hieronder.

Aandeleninkoop BP valt goed bij beleggers

Vorige week trakteerde Shell beleggers al op goed nieuws. Vandaag was het de beurt aan de Britse concurrent BP. De winst over Q4 was een stuk minder uitbundig dan een jaar eerder, maar bood voldoende ruimte om extra aandelen in te kopen. Dat beviel beleggers wel: de koers schoot met 5,5% omhoog.

... maar UBS krijgt handen níet op elkaar

Ook UBS deed een poging om bij aandeelhouder in het gevlij te komen. Hoewel de Zwitserse zakenbank rode cijfers schreef, omdat de integratie van Credit Suisse van vorig jaar behoorlijk in de papieren loopt, wil UBS toch de inkoop van eigen aandelen hervatten. Ook wordt het dividend opgetrokken. Desondanks kelderde de koers met 4,4%.

Wall Street ligt er verdeeld bij op bomvolle cijferdag

Wall Street ging goedgemutst uit de startblokken, maar na enkele handelsuren liggen de indices er wisselend bij, met een lichte winst voor de Dow Jones-index, maar een daling van de S&P 500 en de Nasdaq.

Eli Lilly staat onder druk, ondanks de puike set die de farmaceut vanmiddag afgaf, waarbij vooral een nieuw obesitasmedicijn voor een positieve verrassing zorgde.

Spotify schreef rode cijfers, maar omdat het minder dramatisch was dan analisten hadden verwacht, steeg de koers met 4,8%. DuPont wint zelfs 6,4% en dat is onder andere te danken aan een aangekondigde dividendprogramma en een nieuw aandeleninkoopprogramma van $1 miljard.

Na de bel volgen de kwartaalcijfers van Amgen, Gilead Sciences, Ford en Snap. Op Amgen na noteren ze hoger.

Europese rentes lopen verder op, Amerikaanse daalt

De Europese rentes op staatsobligaties met een looptijd van tien jaar lopen verder op, met ieder circa 5 basispunten.

Nederland: 2,58%

België: 2,90%

Duitsland: 2,30%

Frankrijk: 2,81%

Italië: 3,85%

De Amerikaanse lange rente trekt zich juist wat terug: 4 basispuntjes eraf op 1,12%.

Hoewel de rentes tussentijds fluctueren, staan ze allemaal hoger dan voor het rentebesluit van de Fed van vorige week.

De brede markt

De AEX eindigde 0,8% hoger. Daarmee doen we het iets beter dan de beuren van Frankrijk en Duitsland en duidelijk beter dan de Bel20 die 0,2% lager de dag uit ging.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalt iets naar 13,66.

Wall Street koerst als volgt: Dow Jones +0,2%, S&P500: -0,1% en Nasdaq -0,4%

De euro maakt een pas op de plaats en noteert 1,0751 dollar

De goudprijs staat 0,5% hoger op $2.035,81 per troy ounce.

De bitcoin heeft het flink op zijn heupen en stijgt met 1,7% naar $43.175,11.

Ook de olieprijzen zitten in de lift naar boven. De koers van Brent staat 1,2% hoger op $78,93. WTI koerst 1,2% hoger op $73,71.

Adviezen

Degroof Petercam verhoogt het koersdoel voor Adyen met maar liefst €370, maar omdat het nieuwe koersdoel onder de huidige prijs ligt, blijft het advies houden.

ING: naar €16 van €17, advies blijft kopen - Morgan Stanley

Adyen: naar €1.100 van €730, advies blijft houden - Degroof Petercam

ASR Nederland: naar €52 van € 49,70, advies blijft kopen - ING

Verder op het Damrak

Prosus lijkt te profiteren van de koerstijging van Tencent en Avantium daalt maar door.

Avantium zet zijn vrije val sinds de aankondiging van de claimemissie nog even voort, en hoe: de koers keldert met nog eens 7%.

zet zijn vrije val sinds de aankondiging van de claimemissie nog even voort, en hoe: de koers keldert met nog eens 7%. Adyen (-0,8%) is vandaag een van de weinige dalers, ondanks een forse koersdoelverhoging van Degroof Petercam.

(-0,8%) is vandaag een van de weinige dalers, ondanks een forse koersdoelverhoging van Degroof Petercam. AkzoNobel koerst 1,1% hoger aaan de vooravond van de jaarcijferpresentatie.

koerst 1,1% hoger aaan de vooravond van de jaarcijferpresentatie. Prosus is 4,9% duurder in navolging van een koersstijging van de Chinese deelneming Tencent.

is 4,9% duurder in navolging van een koersstijging van de Chinese deelneming Tencent. Fugro (+0,3%) sleepte een contract binnen voor de ontwikkeling van een offshore windpark in Nederland.

(+0,3%) sleepte een contract binnen voor de ontwikkeling van een offshore windpark in Nederland. ArcelorMittal (+1,9%) krabbelt iets op na de koersafstraffing van gisteren.

(+1,9%) krabbelt iets op na de koersafstraffing van gisteren. Dat geldt niet voor Alfen, dat gisteren 4% verloor en vandaag nog eens 3% kwijtspeelde.

Agenda: vanavond Snap en Ford

Het wordt vanavond en morgen een drukte van belang met allerlei bedrijven die hun kwartaalcijfers publiceren. Na sluiting van Wall Street zijn techbedrijf Snap en autofabrikant Ford aan de beurt. In aanloop daar naartoe kondigde Snap, het moederbedrijf van de app Snapchat het ontslag aan van 10% van zijn personeelsbestand, ofwel zo'n 500 medewerkers. Dat is niet voor het eerst. In 2022 kon al 20% van de medewerkers op zoek naar een andere baan.

Snap worstelt met teruglopende advertentie-inkomsten en dat is mede te wijten aan Apple, dat het privacybeleid aanscherpte, waardoor het voor bedrijven als Snap, maar ook Meta moeilijker is geworden om data van iPhonegebruikers te genereren en te verkopen voor advertenties.

Snap is trouwens niet het enige bedrijf dat met de stofkam door het personeelsbestand gaat. Meer techbedrijven halen de broekriem aan.

...morgen AkzoNobel, Alibaba en nog veel meer

Morgen opent AkzoNobel, dat onlangs de 105e verjaardag van de listing in Amsterdam vierde, de boeken. Een poll van persbureau Reuters wijst uit dat analisten voor Q4 gemiddeld rekening houden met:

Een wint per aandeel van €0,66

Een omzet van zo'n €2,49 miljard (tegen bijna €2,61 miljard in Q4 2022 en €2,74 miljard in Q3 2023)

Een Ebitda van €327,38 miljoen

De omzet gaat dus naar verwachting dalen, zowel op kwartaal- als op jaarbasis. Ongunstige wisselkoersen worden genoemd als een van de boosdoeners. Vooral de Argentijnse peso als - in mindere mate - de Amerikaanse dollar zitten de verfproducent dwars.

Na sluiting van de Amsterdame beurs volgt het IJslandse Marel, dat bij John Bean Technologies op het menu staat.



Over de grens gaat het pas echt los, met de kwartaalcijfers van Siemens Energy, de Belgische chipper Melexis, Total Energies (alle voorbeurs) en de Chinese techreus Alibaba (na de lunch). Na sluiting van Wall Street volgen Disney, GoPro, PayPal en Uber.



Macrodata zijn er ook, waaronder de Duitse industriële productie en de Amerikaanse handelsbalans.

Hierbij voor de volledigheid de agenda voor vanavond en morgen:

Vanavond

22:00 uur: Ford, cijfers vierde kwartaal

22:00 uur: Snap, cijfers vierde kwartaal

Woensdag