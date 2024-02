Zo selecteer je een aandeel als een pro

De populariteit van een bedrijf impliceert niet automatisch het succes van zijn aandelen. Kijk eens naar de aandelen van Beyond Meat of Zoom Video. Een succesvol portfolio begint namelijk bij het selecteren van aandelen die op langere termijn succesvol zijn. Wereldwijd zijn er tientallen duizenden aandelen te koop, maar hoe weet je of je geen kat in de zak hebt gekocht?

"Daar moet een duidelijke strategie achter zitten, want kopen op gevoel gaat je ongetwijfeld de kop kosten", aldus Rowan Nijboer, die ook wel de Nederlandse Warren Buffett wordt genoemd en de afgelopen 11 jaar gemiddeld 17,5% rendement per jaar behaalde.

Wat is het verschil tussen beleggen op gevoel en beleggen met een systeem en een strategie?

"De meeste particuliere beleggers kopen aandelen op gevoel, omdat ze een mooi verhaal hebben gehoord. Vaak is één reden al genoeg om in een aandeel te stappen. Denk aan fans van Elon Musk die aandelen Tesla kopen. Of omdat iemand een hoop oranje-geklede bezorgkoeriers van Just Eat Takeaway ziet rijden en er dan later ook nog achter komen dat er ook nog een platform achter zit. Dat maakt iemand enthousiast en stapt daardoor in het bedrijf, eigenlijk zonder plan.

Op gevoel wordt er bij het kiezen van een aandeel vaak naar twee facetten gekeken. Bij een systeem wil je het hele plaatje begrijpen. Neem bijvoorbeeld de waardering of de manier hoe een bedrijf zijn geld verdient. De kans op nare verrassingen wordt kleiner als je breder kijkt dan enkel te vertrouwen op gevoel, dat weliswaar in je leven je vriend is, maar je vijand op de beurs."

Hoe analyseer en beoordeel je dan een verdienmodel van een bedrijf?

"Per saldo wil je inzicht krijgen in de grote bewegende delen en dan kom je op facetten als hoe, waar en waarmee een bedrijf zijn geld verdient. In het boek benoem ik het voorbeeld van Ahold Delhaize, dat 60% van de omzet uit de VS haalt. Toch kopen veel Nederlanders aandelen van Ahold, omdat ze het concern vooral kennen van grote bedrijven als Albert Heijn en Bol.com.

Ook het type van de omzet is belangrijk. Apple kennen we van de iPhone, alleen is die markt al volwassen geworden. Die markt is vergelijkbaar met de PC-markt, alleen heeft Apple het geluk dat ze de prijzen nog kunnen verhogen, maar de volumes zullen niet hard meer stijgen. Maar de diensten-omzet is dan weer hard gestegen en is inmiddels een kwart van de omzet van Apple. Op de hele lange termijn kan dat een mooie groeipijler blijven."

In het boek focus je veel op de moat en het management van een beursgenoteerd bedrijf. Waarom zijn die twee zo belangrijk?

"Een vriend geld lenen komt op hetzelfde neer als investeren in het management van een bedrijf. Je vertrouwt je geld toe aan de CEO. Er is zo weinig focus op, maar waarom zou je diegene niet tot in het extreme bestuderen? Als het management zelf ook aandelen bezit, zit je hetzelfde in de wedstrijd en kun je daar ook veel langer op meeliften. Dat maakt het leven voor jou, als belegger, veel makkelijker.

Het belangrijkste is misschien nog wel dat een managementteam eerlijk is. Want als zo’n MT niet eerlijk is, hebben alle uitspraken en beloftes geen waarde meer. En dat kom je tegenwoordig helaas nog te vaak tegen. Een goed voorbeeld in de slechte context is het cloud-gebaseerde webdesign-platform WIX, maar daar komen we later op terug.

Als het gaat om de moat van een bedrijf, noem ik vaak het voorbeeld van Max Verstappen. Verstappen is dan de coureur (CEO) en de auto die hij nodig heeft om wereldkampioen te worden, is de moat. Want zonder die moat is het lot van een bedrijf feitelijk in handen van andere bedrijven. En als er geen moat is, verdwijnt je winst als sneeuw voor de zon. Wat je wil, is een bedrijf met een diepe, duurzame moat waartegen niet te concurreren valt. De moat beschermt het bedrijf tegen concurrentie, waardoor het op de langere termijn hogere winsten kan maken."

CEO's met dubbele agenda's en loze beloftes kunnen een bedrijf breken. Hoe filter je daar doorheen?

"Je moet eigenlijk een bullshit-voelspriet hebben. We kennen allemaal wel de typische blaaskaak; degene die altijd het hoogste woord moet hebben en vaker bluft dan de waarheid spreekt. In CEO-land zijn er daar extreem veel van. Zeker CEO’s met een tijdelijke aanstelling die fikse bonussen in de wacht kunnen slepen wanneer een aandeel een bepaalde koers haalt.

Ik let altijd extra goed op voorspellingen van het management. Daarvoor gaan we terug naar het voorbeeld van WIX. De CEO riep een tijdje geleden dat minimaal 50% van alle online domeinen via WIX zal gaan. Dat is natuurlijk klinkklare onzin. Hoe kun je dat nou zeggen? Als je dat zegt, wat klopt er dan nog van de rest van het verhaal?" Dit gebeurde er met de koers van WIX:

Hoe analyseer je de cijfers als je weinig kennis hebt van de cijfers van een bedrijf?

"Een ander belangrijk facet is de financiële prestatie van een bedrijf. Hiervoor heb je bijvoorbeeld de balans en een resultatenrekening. Om een beter beeld te krijgen van een bedrijf, zou ik er een drietal zaken uit halen. Allereerst heb je de omzetgroei, want een bedrijf dat niet groeit kan op lange termijn de winst niet laten groeien.

Bovendien moet je goed kijken naar de mate van winstgevendheid, omdat je zeker wil weten dat de omzet ook kan worden omgezet naar winst. Daarvoor zoek je naar het rendement op het geïnvesteerde vermogen. En dan misschien nog de belangrijkste: de hoogte van de schuldpositie. Dus kijk ook goed naar de nettoschuld t.o.v. de ebitda-ratio – die niet hoger dan 3 mag zijn. Met 3 bedoel ik dat het bedrijf in drie jaar schulden kan aflossen met het geld dat ze verdienen."

Dan maak je onderscheid tussen groei- en waarde-aandelen. Benader je die bedrijven anders bij je analyses?

"In principe maakt het type bedrijf voor mij niet uit. Het is natuurlijk wel zo dat je voor een minder goed bedrijf ook minder geld wil betalen. Ik probeer bij ieder bedrijf te berekenen welk rendement ik kan verwachten, gegeven de aannames die ik over de toekomst maak. Ongeacht of het nu een waarde- of groeibedrijf is."

Stelling: al is je analyse uitmuntend, als je je emoties niet onder controle hebt, trek je alsnog aan het kortste eind.

"Absoluut mee eens. Er zijn zoveel mensen, ook in mijn persoonlijke kring, die op tilt slaan omdat ze zichzelf niet kennen en daardoor domme keuzes maken. Zelfoverschatting is een enorme valkuil en daarom is het voor een hoop beleggers beter om zichzelf te bestuderen dan om de balans van een bedrijf te bestuderen."

In één zin: hoe selecteer je een aandeel als een pro?

"Koop sterke bedrijven met fenomenaal management, betaal niet te veel, houd het aandeel vast voor de lange termijn en doe vervolgens niets."