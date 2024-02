Langetermijn koopsignaal AEX Total Return-index

De AEX Total Return-index heeft al op 24 januari het vorige all-time high van 3.004,52 punten van 19 november 2021 gebroken. Daarmee is de Nederlandse herbeleggingsindex de gewone AEX prijsindex voorgegaan en doorgebroken naar nieuwe all-time highs.

Technisch bezien heeft de AEX Total Return-index met de uitbraak een vers koopsignaal gegenereerd. In de voorgaande weken heeft de herbeleggingsindex een aanloop kunnen nemen, wat een hogere bodem rond 2.926,58 heeft opgeleverd. De meerjarengrafiek van de AEX Total Return-index bewijst dat beleggen in aandelen op de lange termijn lonend kan zijn. Inclusief herbelegde dividenden is de beurswaarde van de AEX Total Return-index sinds 2010 meer dan verzesvoudigd.

Technisch volgt de AEX Total Return-index de Duitse DAX-index en de Amerikaanse S&P500 index, die eerder al naar nieuwe koersrecords waren doorgestoten. De DAX-index en de S&P500 index, zijn beide eveneens herbeleggingsgraadmeters. Ik had de waarschijnlijkheid van de opwaartse doorbraak van de Nederlandse herbeleggingsindex recent op 80% berekend.

Wees erop alert dat zich sinds de uitbraak nog geen tussentijdse correcties zijn opgetreden. Dit sluit een proces van tijdelijke winstnemingen niet uit. Desondanks kunnen we basis van de pendulumswing al koersdoelen berekend worden. Het eerste koersdoel ligt rond 3.750 punten op, nog 17% opwaarts potentieel. Het tweede koersdoel bevindt zich iets boven 4.000 punten, nog 25% opwaarts potentieel. Voor de gewone ´AEX prijsindex correspondeert dit met koersdoelen van 987 en 1.055.

Vandaag bekijk ik de korte- en langetermijnplaatjes van de Nederlandse herbeleggingsindex, alsmede meerjarengrafiek vanaf 2010.

Korte termijn: AEX Total Return-index zet nieuwe koersrecords

De AEX Total Return index heeft alle hordes en barrières van betekenis gebroken, waarmee een technisch koopsignaal is gegenereerd, Op de korte termijn is de horde 3.046,56 (intraday topje van 14 december 2023) is gebroken. Iets hieronder bevond zich het all-time high van eind 2021 rond 3.004,52 punten.

Aan de bovenkant is er ruimte richting 3.450 (eerste berekende korte termijn koersdoel). De steun ligt op 2.926,58 (bodem van 17 januari). Wees erop alert dat zich sinds de uitbraak geen tussentijdse correcties zijn opgetreden. Dit sluit een proces van tussentijdse winstnemingen niet uit. De AEX Total Return-index oogt technisch zeer interessant. De Nederlandse herbeleggingsindex is bezig een serie nieuwe koersrecords te vestigen.



Lange termijn: Herbeleggingsindex wist het all-time high van 2021 te breken

De uitbraak is na enkele pogingen, medio en eind 2023, eindelijk geslaagd. Het technische beeld is serieus verbeterd nadat de horde rond 3.004,52 op basis van de slotkoers met meen dan 3% is overschreden. Bovendien is de voormalige horde definitief (langer dan 3 dagen) en overtuigend (met meer dan 3%) gebroken. Aangezien de Nederlandse herbeleggingsindex thans in uncharted territory, dus onontgonnen gebied, verkeert zijn er geen referentiepunten. Daarom moet het volgende koersdoel berekend worden.

Na deze uitbraak wordt 3.750 het berekende lange termijn koersdoel. Dit koersdoel is gebaseerd op de pendulumswing puntentelling-methode (zie uitleg onderaan). De recente serie hogere koersbodems gaf al aan dat beleggers op hogere niveaus (bij)kopen. Steun voor de AEX Total Return-index ligt rond 2.926,58 punten (bodem van 17 januari). Ook op de lange termijngrafiek valt op dat zich sinds de uitbraak nog geen correcties zijn opgetreden. Dit sluit tussentijdse winstnemingen dus niet uit. De stijgende 200-dagenlijn van de AEX Total Return-index wijst op een positieve technische conditie.

Uitleg pullbackbodem

Op onderstaande voorbeeldgrafiek fluctueert de koers eerst een tijd tussen steun a-b en weerstand A-B. Een koopsignaal treedt op als weerstand A-B wordt gebroken. Daarna volgt een rally. In het voorbeeld stijgt de koers naar punt H. Nadat winstnemingen optreden volgt een correctie, waardoor zich rond H een top vormt.

Positief is dat top H boven top B wordt gevormd. Na top H valt de koers hard terug. Onderzoek wijst uit dat in circa 80% van de gevallen de koers wordt opgevangen op of rond het uitbraakpunt (dus rond lijn A-B). Op onderstaande voorbeeldgrafiek wordt inderdaad rond A-B een hogere bodem gevormd, de zogenaamde pullbackbodem. Doorgaans vormt deze hogere bodem bij C een springplank voor de volgende rally.

In feite zijn er mimimaal twee koopmomenten op deze grafiek te herkennen. Het eerste instappunt treedt op tijdens de uitbraak boven A-B (het koopsignaal). Het tweede koopmoment ligt rond C, tijdens de feitelijke pullback. De uptrend wordt bevestigd nadat ook top H wordt gebroken. Statistisch onderzoek wijst uit dat na pullbackbodem C de kans op een doorbraak boven top H groter is dan 80%.

Koersdoelen op basis van de pendulumswing

Volgens de pendulumswing-methode kunnen koersdoelen als volgt berekend worden:

Eerst fluctueert een koers een tijdlang tussen a-b en A-B

Door de uitbraak boven A-B en een succesvolle pullback bij C is een koopsignaal gevalideerd

Met de conservatieve methode is het koersdoel te berekenen door de afstand in punten tussen a-b en A-B op te tellen bij het uitbraakpunt (het niveau van het koopsignaal)

Met de progressieve methode is het koersdoel te berekenen door de procentuele afstand tussen a-b en A-B op te tellen bij het uitbraakpunt (het niveau van het koopsignaal)

Welke aandelen zijn koopwaardig?