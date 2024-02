AEX opent hoger en heeft all-time high voor het grijpen

Het sentiment blijft sterk. De AEX gaat volgens de indicaties zo'n 0,6% hoger openen en heeft het all-time high binnen handbereik.

Dat all-time high ligt op 829,66 (intraday) en 827,56 (slotstand) punten. Dat de stemming er zo goed in blijft op de Europese markten is een meevaller: Amerika had een relatief zwakke dag gisteren en Azië vannacht ook grotendeels. Alleen China veerde stevig op, nadat de autoriteiten duidelijk maakten dat ze zich flink blijven inspannen om de markt te ondersteunen.

De Chinese toezichthouder meldde actief te gaan bevorderen dat instellingen "met meer inspanningen de markt betreden" en kondigde verdere maatregelen aan om shortselling te beperken. Daar gaan de lokale markten goed op: de Hang Seng-index in Hongkong staat 4% hoger, op het Chinese vasteland variëren de scores, afhankelijk van welke index je volgt, tussen +3,2% (Shanghai Composite) en zelfs +7% (CSI 100).

Hoe staat de rest van de markten erbij vandaag?

De Europese futures noteren rond 0,3-0,6% hoger

In Azië vooral minnen (Nikkei en Kospi -0,6%), maar China dus stevig in de lift

Wall Street sloot lager: S&P 500 -0,3%, Nasdaq -0,2%

De rentes stegen gisteren fors. De Amerikaanse tienjaars loopt inmiddels weer ietsje terug

EURUSD houdt de neergaande lijn aan, nu op $1,07671

De olieprijs (WTI) loopt iets op, naar $72,89

Goud en biotcoin noteren licht hoger

Magnificent Seven soeverein

Rode koersen in Amerika dus, waar vooral de Dow Jones (-0,7%) het liet afweten. Dat komt deels door de wat onelegante samenstelling van die index, waardoor een aandeel als McDonald's, dat gisteren teleurstelde met Q4-cijfers en 3,7% onderuit ging, hier meer schade kan aanrichten dan in de brede S&P 500.

De Nasdaq hield van de hoofdindices het best stand en dat was vooral te danken aan een soeverein optreden van de Magnificent 7, zoals deze superchipper:

Nvidia $NVDA going parabolic again as shares hit another all-time high. 11 of the past 13 trading days have been green ?? pic.twitter.com/Z51vO3hQat — Barchart (@Barchart) February 5, 2024

En dat terwijl de analisten aan de zijlijn zich toch wat zorgelijk op het hoofd krabben. Na het vlammende banenrapport van vrijdag en een opvallend positieve inkoopmanagersindex voor de dienstensector gisteren, is de hoop op een renteverlaging in maart door de Fed inmiddels vakkundig de bodem in geslagen.

De aandelenmarkt lijkt zich daar weinig van aan te trekken. Is dat 'gevaarlijk', zoals deze fondsmanager zegt, of zijn de macrocijfers nu zo sterk dat de gevreesde recessie gewoon helemaal achterwege blijft en loopt de markt daar misschien al op vooruit?

Stock Market In A ‘Very Dangerous’ Position As Jobs And Wages Run Hot, Fund Manager Says – CNBC https://t.co/zK5fiOa5Gj — LiveSquawk (@LiveSquawk) February 5, 2024

Welk nieuws rolt er deze ochtend over onze schermen? Onze 'vergeten' chipreus NXP kwam gisteravond met cijfers, die iets boven de analistenverwachtingen uitkwamen. In New York staat het aandeel nabeurs 3,6% hoger.

Ook van gisteren: het kleine Alumexx heeft grote plannen en AMG doet een overname. In Londen komt zojuist oil major BP door met cijfers. De winst in Q4 is hoger dan verwacht, het bedrijf meldt lagere marges in raffinage en BP gaat stevig aandelen inkopen (voor $14 miljard tot en met 2025).

$BP | BP Q4 23 Earnings:

- Adj EPS $17.77 (est $16.27)

- Adj Net $2.99B (est $2.76B)

- Oper Cash Flow $9.38B (est $8.24B)

- Debt Gearing 19.7% (est 19.2%)

- Committed To $3.5B Share Buyback For H1 Of 2024

- Announces $1.75B Share Buyback For Q4 — LiveSquawk (@LiveSquawk) February 6, 2024

Voor bank watchers zijn de cijfers van de Zwitserse gigant UBS interessant. Ook die gaan vergezeld van een aandeleninkoopprogramma.

UBS beats earnings expectations, announces up to $1 billion share buyback https://t.co/1tQnlCp8JL — CNBC (@CNBC) February 6, 2024

Minder vrolijk nieuws in Brussel, waar bij farmaceut Mithra het water aan de lippen staat.

En dan nog even dit

Snap neemt een voorschotje op de cijfers van vanavond:

Snap is reducing its workforce by roughly 10% worldwide, joining the chorus of tech companies that have announced a fresh round of cuts since the start of the year https://t.co/6D61kjbXAj — Bloomberg (@business) February 5, 2024

McDonald's viel tegen gisteren:

$MCD McDonald’s Rev Misses Estimates As Middle East Conflict Weighs On Quarterly Sales - CNBChttps://t.co/hsQkg2TYNQ — LiveSquawk (@LiveSquawk) February 5, 2024

De mooiste bloempjes groeien langs de rand van het ravijn?

