AEX overtuigt allerminst, maar sluit saaie beursdag toch af in het groen

De Amerikaanse beurzen waren vrijdag nog niet gesloten toen Amerika een aantal Iraanse doelen liet bombarderen. De onrust in het Midden-Oosten nam dit weekend nog verder toe, nu Amerika volgens RTL Nieuws is begonnen met zijn vergeldingsaanvallen vanwege het overlijden van drie Amerikaanse soldaten in een legerbasis in Jordanië.

Maar naast een militaire strijd, voeren Iran en de VS ook een economische strijd. Iran is namelijk sinds kort lid van de BRICS-organisatie: "Iran seeks to overcome the impact of US sanctions and its isolation", zo valt te lezen in Iran International. Een voorbeeld waar Iran vanaf wil is de petrodollar, waar Amerika natuurlijk niet blij mee is.

Op de beurzen is het in ieder geval nog altijd koek en ei. De AEX (+0,2%) komt stapje voor stapje dichterbij het all-time high (827,56 punten - intraday 829,66 punten) op een dag waar defensials Ahold Delhaize en Unilever terrein winnen, de rentes hard omhoog gaan, de verzekeraars juist weer een off-day hebben en de chippers het weer wel goed doen, ondanks dat ASML (€1,45 per aandeel) ex-dividend gaat. Maar op een koers van meer dan €800 per aandeel stelt een kwartaaldividend van €1,45 ook niet zo gek veel voor. De AEX-index sluit uiteindelijk op 824,29 punten.

De AMX (-0,4%) en AScX (-0,4%) ontlopen elkaar nauwelijks, maar komen per saldo nauwelijks van hun plek. In de Midkap wint fijnchemiebedrijf Corbion het meeste terrein, terwijl laadpalenfabrikant Alfen moet inleveren.

Dan naar de Verenigde Staten, waar Jerome Powell (Fed) een TV-interview gaf met het Amerikaanse station CBS. Het interview werd gisteren uitgezonden en mist vandaag zijn uitwerking op de markten niet. Behalve in de VS gaan ook in Europa de rendementen op staatsobligaties over een breed front omhoog. Volgens Powell loopt de markt te hard van stapel met het inprijzen van renteverlagingen. Wall Street ging vanmiddag lager van start. Hieronder ziet u de actuele stand van zaken.

Cijferseizoen in volle gang

Deze week is het op macro-economisch front relatief rustig. Dat is de afgelopen weken wel anders geweest. Op maandag trokken de inkoopmanagersindices diensten vooral de aandacht, die niet echt om over naar huis te schrijven waren. Vooral de aanzienlijke krimp van de Duitse dienstensector bleef niet onopgemerkt: deze kwam uit op 47,7 tegen 49,3 een maand eerder. Verder deze week komen in Europa cijfers over detailhandelsverkopen, Duitse fabrieksorders, industriële productie en inflatie. In het VK staat in de tweede weekhelft zowel de industriële productie als economische groei op het menu.

Uit de Verenigde Staten krijgen we de wekelijkse hypotheekaanvragen, steunaanvragen en olievoorraden. Het mag dan op macro-niveau wat rustiger zijn, maar dat geldt allesbehalve voor het cijferseizoen. Dat dendert gewoon in sneltreinvaart door. In Nederland staan AkzoNobel, ArcelorMittal, Adyen en Unilever op de agenda. In de lagere regionen is het de beurt aan Flow Traders, Sligro, Aperam en NX Filtration. Vorige week donderdag kwam Shell met cijfers. Deze week is het ook de beurt aan sectorgenoten BP en TotalEnergies om hetzelfde kunststukje van Shell te herhalen. Verder staan grote namen als Spotify, Paypal, Alibaba, Disney, Uber en PepsiCo op de planning. En zo valt er ook deze week weer genoeg te beleven.

Complexe derivaten jagen Chinese retailbeleggers in de gordijnen

Waar de meeste Europese en Amerikaanse beurzen zich in relatief kalm en positief vaarwater bevinden, is het in China een wereld van verschil. De handel is uiterst volatiel, waar de richting vooral neerwaarts is. Het zal beleggers niet zijn ontgaan dat de Chinese economie sinds het einde van de laatste coronarestricties moeite heeft om weer op stoom te komen.

De hardnekkige vastgoedcrisis speelt daarbij een dominante rol. Dan helpt het ook niet mee als een vastgoedgigant als Evergrande failliet wordt verklaard. Dit alles heeft een flink negatieve impact op de financiële markten, waar beleggers met een aantal pijnlijke zaken worden geconfronteerd. Hierover leest u in onderstaand artikel van Martin Crum.

Apple

Apple zag de omzet in het tweede kwartaal licht stijgen, al komt dat vooral doordat de omzet vorig jaar lager uitviel door productieproblemen in China. Overigens zit het ook dit kwartaal weer tegen in China, wat vooral te maken heeft met de sterke concurrentie van Huawei.

Bovendien is sinds afgelopen vrijdag de Apple Vision Pro verkrijgbaar in de VS. Er hangt een fors prijskaartje aan: $3500 dollar. Dat is de prijs van het nieuwste product van Apple. Het concern vertelt zo'n één miljoen apparaten te gaan verkopen. Het is nog maar de vraag hoeveel mensen er eentje aan zullen schaffen. Kunt u beter een Vision Pro of een aandeel Apple kopen? Lees het hieronder in de vlijmscherpe analyse van Ivo Breukink.

Pfizer

De Amerikaanse farmareus Pfizer heeft wel eens betere tijden gekend. De koers van het fonds kreeg enkele jaren geleden een flinke impuls dankzij een middel tegen corona, maar is inmiddels terug bij af. Sterker nog, de waardering bevindt zich op het laagste niveau van de afgelopen tien jaar. Als bescheiden doekje voor het bloeden hebben beleggers weliswaar jaarlijks een dividend van ongeveer 5% kunnen opstrijken.

De definitieve jaarcijfers van eerder deze week stemden weinig vrolijk, maar het is uiteraard vooral zaak om vooruit te kijken bij beleggen. Nu vallen er tal van oorzaken aan te wijzen voor de achterblijvende koersprestaties van Pfizer. Daarover kunt u meer lezen in onderstaande analyse van Martin Crum.

Top 3 stijgers en dalers

Avantium, Alfen en ArcelorMittal delven vandaag het onderspit.

Rentes

De rentes lopen over de gehele Europese linie op. De Nederlandse vergoeding op tienjaars-staatspapier dikt liefst 9 basispunten aan tot 2,61%.

Brede markt

De euro verliest 0,5% en noteert op 1,0730. Goud moet 0,9% prijsgeven, maar blijft nog altijd boven de $2000-grens. Zilver heeft het ook zwaar en noteert op $22,30. De volatiliteitsindex (CBOE VIX) wint 3,1%. Bitcoin neemt wat gas terug en noteert op $42.532 en voor een vat WTI-olie betaalt u nu $72,09 dollar.

Het Damrak

ASML (+1,1%) gaat ex-dividend, maar aan de koers is het niet te zien.

(+1,1%) gaat ex-dividend, maar aan de koers is het niet te zien. Levensmiddelenconcerns Ahold Delhaize (+0,4%) en Unilever (+0,9%) liggen er goed bij vandaag.

(+0,4%) en (+0,9%) liggen er goed bij vandaag. ArcelorMittal (-2,6%) moet terrein prijsgeven in aanloop op publicatie van de cijfers in de tweede weekhelft.

(-2,6%) moet terrein prijsgeven in aanloop op publicatie van de cijfers in de tweede weekhelft. ING (-1,0%) draagt Deloitte voor als nieuwe accountant met ingang van januari 2026, voor een periode van vier jaar.

(-1,0%) draagt Deloitte voor als nieuwe accountant met ingang van januari 2026, voor een periode van vier jaar. Shell (-0,2%) daalt omdat de olieprijs hetzelfde doet.

(-0,2%) daalt omdat de olieprijs hetzelfde doet. UMG (-0,7%) daalt, ondanks dat Taylor Swift de eerste artiest is die voor de vierde keer op rij de prijs voor het beste album heeft ontvangen.

(-0,7%) daalt, ondanks dat Taylor Swift de eerste artiest is die voor de vierde keer op rij de prijs voor het beste album heeft ontvangen. CTP (-0,7%) breidt zijn Duitse vastgoedportefeuille uit met de aankoop van 39.000 m 2 industriële en commerciële ruimte nabij Stuttgart.

(-0,7%) breidt zijn Duitse vastgoedportefeuille uit met de aankoop van 39.000 m industriële en commerciële ruimte nabij Stuttgart. In opdracht van Woningstichting Rochdale heeft BAM (-0,2%) 31 grondgebonden huurwoningen verduurzaamd aan de Vlasleeuwenbek in Purmerend.

(-0,2%) 31 grondgebonden huurwoningen verduurzaamd aan de Vlasleeuwenbek in Purmerend. TomTom (+3,8%) schakelt door en is weer terug op het niveau van september 2023.

